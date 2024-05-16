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新秀麗首季銷售額微增遭大行降目標，股價急插逾一成可趁低吸？

16/05/2024

　　知名行李箱製造商新秀麗(01910)公布業績，首季盈利按年升12%，惟銷售淨額僅增0.9%，其中只有同名主品牌銷售額實現增長，另歐洲市場銷售額跌2.5%。新秀麗績後遭多間大行下調目標價，今日(16日)裂口低開逾9%，初段最低見24.75元，為今年2月底以來新低，半日仍跌逾11%。不過，新秀麗首季毛利率升2.4個百分點，達60.4%，有大行亦指其毛利率勝預期，績後急挫正是低吸良機？

 

（新秀麗中國官網截圖）

 

首季純利按年升12%　銷售淨額增0.9%


　　新秀麗公布，截至3月31日止第一季純利約8290萬美元，按年升12.3%，撇除匯兌影響則升18.8%，每股盈利5.7美仙。

 

　　集團第一季銷售淨額約8.6億美元，較受到疫情後旅遊復甦推動表現強勁的去年第一季增加0.9%，按不變匯率基準計算則增加4.1%；毛利5.2億美元，升5%；毛利率升2.4個百分點，至60.4%，因所有地區毛利率改善，尤其是毛利率最高的亞洲地區在總銷售淨額中佔比上升，亦受惠於直接面向消費者渠道在總銷售淨額中佔比上升及持續嚴格管理促銷折扣。經營溢利約1.5億美元，升3.5%。於3月底，淨債務降至約10.8億美元。

 

首季主品牌銷售額增3.7%　亞洲市場銷售額增3.3%


　　按品牌來看，集團第一季僅新秀麗同名主品牌的銷售額實現增長，按年增長3.7%至4.4億美元；Tumi及American Tourister的銷售額分別跌0.3%、0.1%至1.94億美元、1.51億美元。按品類劃分，第一季旅遊產品銷售額按年增長0.5%至5.58億美元，包括商務、休閒和配件的非旅遊產品銷售額增長1.6%至3.01億美元。


　　按市場來看，第一季中國所在亞洲市場銷售額按年增長3.3%至3.4億美元，佔總銷售額近四成，主要受休閒及商務旅遊的持續復甦及增長所推動；北美洲市場銷售額增長0.3%至2.85億美元，拉丁美洲市場銷售額增長0.2%至5820萬美元，歐洲市場銷售額下跌2.5%至1.75億美元。渠道方面，零售業務銷售額按年增長3.7%至3.19億美元，批發業務下跌0.7%至5.4億美元。


富瑞：經調整EBITDA及歐亞銷售均遜預期　目標價降至34.4元

 

　　富瑞發表研報指，新秀麗首季經調整EBITDA及在歐亞地區的銷售表現均低於預期，分別下調其2024至2026年的淨利潤預測2%、3%、3%，目標價由36.3元降至34.4元，維持「買入」評級。預計集團第二季經調整EBITDA為1.85億美元，利潤率為19.4%；以當地貨幣計算，銷售增長6.3%，其中北美、亞洲、歐洲、拉丁美洲分別增長2.5%、5.2%、13%、18.2%。對於今年全年，預計經調整EBITDA為7.59億美元，利潤率19.5%，上升0.2個百分點。

 

　　麥格理指，新秀麗首季業績好壞參半。期內收入按年升4.1%，較預測低5%，但經調整EBITDA利潤率為18.8%，勝預期的18.6%。集團將今年收入增長指引由高個位數下調至低個位數。另外，集團已聘請顧問準備進行二次上市，但目前仍處於早期階段，將會在適當的時候更新情況。 該行下調集團2024至26年的每年經調整淨收入預測2.4%，以反映預期收入下調，目標價由45元降至43.9元，維持「跑贏大市」評級。

 

花旗：收入遜預期毛利率勝預期　目標價降至36.3元

 

　　花旗表示，新秀麗首季收入低於預期，純利大致符合預期，毛利率則勝預期，管理層預計第二季收入按年增6至8%，主要由歐洲業務帶動，然後下半年加速至接近雙位數增長，將目標價由36.8元下調至36.3元，並下調銷售預期，但預期毛利率會更好，維持「買入」評級。里昂則指，新秀麗首季銷售表現略遜預期，將目標價由36元下調至33元，評級由「買入」降至「增持」。

 

　　中金稱，新秀麗首季業績欠佳，並憂慮旅遊需求增速放緩，影響未來收入。集團首季淨收入按固定匯率計按年增長4%，經調整淨利潤則增長7%，低於中金預期。新秀麗歐洲市場銷售額下跌，分銷費用率則上升，拖累業績表現。另管理層指，雖然4月收入增長有改善，但旅遊出行增長逐步放緩，下調全年收入增長指引，介乎高單位數至10%，並下調未來兩年收入預測3%。不過，集團毛利率持續擴張，並勝預期，維持「跑贏行業」評級，目標價38元。

 

陳樂怡：料受惠品牌升級等多個因素　25元以下可分注收集

 

新秀麗首季銷售額微增遭大行降目標，股價急插逾一成可趁低吸？

（陳樂怡）

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，新秀麗首季受去年高基數影響，收入增長放緩，並略低於市場預期，集團亦將全年收入增長預測由逾10%下調至高單位數，市場也因此調低對其業績預期。不過，環球旅遊需求仍然穩健，集團也表示次季銷售會有改善。事實上，若按固定匯率計，集團首季銷售額仍可增4%，不算太差，且首季雖有淨開店，但開支不見上升。而隨著亞洲市場佔比上升，品牌升級，以及高利潤率的Tumi品牌發展，加上成本結構改善，集團中長線仍可看好。其股價經今日急跌後，現時估值已遠低於疫情前，250天線現處於24.8元，可於25元以下分注收集。

 

　　新秀麗半日跌11.44%收報25.55元，最多跌14.21%低見24.75元，成交4.8億元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評新秀麗及大市，立即重溫

 

 

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