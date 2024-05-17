港股 | 午市前瞻 | 第三季勢有較大調整壓力 內房解燃眉急惟難再有增長

恒生指數半日報19433，升56點或0.3%，主板成交逾910億元。恒生中國企業指數報6894，升23點或0.3%。恒生科技指數報4099，升27點或0.7%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報396元，升2.4元或0.6%，成交63.31億元；阿里報85.15元，升5.45元或6.8%，成交52.71億元；美團報125.4元，跌0.2元或0.2%，成交22.02億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(龍湖網頁截圖)



黃偉康：港股次季料維持強勢 第三季或有壓力





港股今早進一步向上挑戰，盤中升破19500重要期指關口，半日高見19597後回吐更一度轉跌。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，近日恒指雖然位處高位，但成交強勁，昨日更高達2000億元水平，反映市底強勢，短線難有太大調整壓力。他提到，雖然市場憧憬大市回落至20天線後再入貨，但現行市況的確難以實現，預計短期下試10天線或19000水平已有較大支持。



至於港股何時見頂，黃偉康分析指，去年下半年恒指兩度上試20300水平後回落，形成雙頂回落形態，預計恒指將會再次升破20000，但升破後於20300便會再度受阻。他預期，去年同樣差不多時間內挑戰高位，預計港股最少於第二季內都會維持強勢，起碼季結過後才會更改部署。



他提到，第三季最大利淡因素有可能為港股中期業績季，因為近期股份公布的第一季業績表現都好過預期，變相加大市場對於第二季業績的憧憬，到時便有可能出現業績不如預期的拋售行情，為港股帶來波動。





國企接貨存量房後料需時兩至三年消化





繼昨日傳出中央計劃由國有銀行提供貸款資金，支持地方國企以較大折扣價格從陷入困境的發展商手中收購存量房，今早再有報道指中央將於今日召開會議落實措施。內房股今早再掀升勢，但盤中高位大幅回吐。黃偉康分析，若落實由國企接貨房企存量房，的確可以帶動內房股再升一轉。



但他強調，國企接貨後當然可馬上解決房企尤其民企內房的流動性壓力，但國企接貨亦要逐步清出庫存，以目前內房包含樓花的巨大庫存量，有可能最少需時兩至三年才能完全消化，此期內民企內房成功去庫存，但能否再有新樓推出並銷售就會有難度。因此，他預計內地樓市未來有可能成交量回升，但樓價持平。



此外，黃偉康提到接貨存量房的國企股份都會被看淡，其中負責提供貸款的內銀雖然被內房欠債風險降低，但貸款予國企後難以收取過高利息，變相亦會影響利息收入，對於公司前景是為一大障礙。





融創、遠洋可博但風險極大





若要現時入手炒內房，黃偉康坦言內房已爆升一段時間，現時入手恐怕已錯失先機，但認為上述消息落實後的確有利個別內房股再炒一輪，但建議必須以小注及快手的方式入手。其中，他認為融創(01918)以過去熱炒勢頭而言，目前尚未「盡興」，去年9月曾挾消息炒高至3.5元水平，預計現時仍可借消息上試更高水平。另外，近期爆升內房之中以遠洋(03377)最為強勢，波幅最大，具國企背景下風險胃納夠高亦可作即日炒作。



但他強調現時跟炒內房有巨大風險，例如遠洋較大支位於250天線約0.41元至0.42元，距離現價可有超過四成調整空間，故短炒人士必須足夠快手。

龍湖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

融創股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

萬科股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

【你點睇】內地再增8個自由行城市，餐飲業倡設大灣區身份證，以便利更多人來港消費，你是否認同？► 立即投票