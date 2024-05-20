打風開市 | 港交所打風開市傳延後實施，最快或年底推行

．港交所(00388)建議「打風開市」，原計劃今年7月實施

．《明報》引述消息報道，為了給予充足時間讓業界準備，當局初步傾向將計劃推遲至今年底或明年初才正式實施，意味今個風季未必做到「打風開市」

港交所(00388)建議「打風開市」，原計劃今年7月實施，但《明報》引述消息報道，為了給予充足時間讓業界準備，當局初步傾向將計劃推遲至今年底或明年初才正式實施，意味今個風季未必做到「打風開市」。

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港交所去年11月就惡劣天氣下開市展開諮詢，建議取消現行的惡劣天氣安排，令香港證券市場及衍生產品市場在惡劣天氣下可繼續提供交易、結算及交收服務，不論交易時段、交易後時段、上市安排以至滬深港通，都與正常交易日基本相同。諮詢期已於今年1月結束。



報道指，諮詢期間收到的意見整體上是支持多於反對，反對主要來自中小型券商。由於市場仍有不少關注及憂慮的聲音，為了讓業界有充足時間準備，當局亦不想在風季期間實施，以免有混亂，因此傾向延遲實施。



港交所發言人受查詢時表示，希望第二季內公布惡劣天氣交易安排的諮詢總結及實施詳情。

撰文:經濟通採訪組

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