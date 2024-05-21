美股 | 市場期盼英偉達財報，納指創下歷史新高

．市場等待「AI巨獸」英偉達於當地時間周三（22日）公布財報，科技板塊推動納指周一（20日）再創新高

．市場密切關注英偉達即將發布的業績報告，以評估人工智能公司的增長前景。且最近數周走軟的經濟數據和通脹降溫跡象，再次支撐了對聯儲局將在今年晚些時候降息的押注

市場等待「AI巨獸」英偉達於當地時間周三（22日）公布財報，科技板塊推動納指周一（20日）再創新高。

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納指上漲108.91點，或0.7%，報16794.88點。標普500上漲4.86點，或0.1%，報5308.13點。道指下跌196.82點，或0.5%，回落至40000點關口之下，報39806.77點。



市場密切關注英偉達即將發布的業績報告，以評估人工智能公司的增長前景。且最近數周走軟的經濟數據和通脹降溫跡象，再次支撐了對聯儲局將在今年晚些時候降息的押注。



美元小幅上漲，美匯指數漲0.17%，報104.62。美元兌日圓一度上漲0.4%，至156.23。若進一步上漲，可能觸及5月高點156.74。隨著新西蘭央行會議臨近，紐元兌美元跌0.4%，至0.6109。





金價再創歷史新高



對美國的降息押注和中東局勢進一步刺激金價，現貨金早盤觸及2449.89美元的歷史新高。現貨白銀漲2.2%，至32.17美元，亦創逾11年新高。



原油交易相對低迷，油價小幅走低。紐約期油下跌26美仙，報每桶79.8美元。布蘭特期油下跌27美仙，結算價報每桶83.71美元。

撰文：經濟通國金組

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