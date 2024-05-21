  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watches & ...
etnet專輯

美股 | 市場期盼英偉達財報，納指創下歷史新高

21/05/2024

．市場等待「AI巨獸」英偉達於當地時間周三（22日）公布財報，科技板塊推動納指周一（20日）再創新高

．市場密切關注英偉達即將發布的業績報告，以評估人工智能公司的增長前景。且最近數周走軟的經濟數據和通脹降溫跡象，再次支撐了對聯儲局將在今年晚些時候降息的押注

 

美股 | 市場期盼英偉達財報，納指創下歷史新高

　　市場等待「AI巨獸」英偉達於當地時間周三（22日）公布財報，科技板塊推動納指周一（20日）再創新高。

推薦閱讀：

《駐滬專電》上海金融監管局：要促進金融與房地產良性循環

國家金融監督管理總局上海監管局昨日召集轄內部分銀行保險機構召開金融支持上海「五個中心」建設工作推進會，部署推進相關工作........

 

【以巴衝突】國際刑事法院申請對內塔尼亞胡和哈馬斯頭目逮捕令

國際刑事法院首席檢察官Karim Khan周一(20日)表示，他正在尋求對以色列總理內塔尼亞胡及哈馬斯領導人Yahya Sinwar涉嫌戰爭罪的逮捕令........

　　納指上漲108.91點，或0.7%，報16794.88點。標普500上漲4.86點，或0.1%，報5308.13點。道指下跌196.82點，或0.5%，回落至40000點關口之下，報39806.77點。


　　市場密切關注英偉達即將發布的業績報告，以評估人工智能公司的增長前景。且最近數周走軟的經濟數據和通脹降溫跡象，再次支撐了對聯儲局將在今年晚些時候降息的押注。


　　美元小幅上漲，美匯指數漲0.17%，報104.62。美元兌日圓一度上漲0.4%，至156.23。若進一步上漲，可能觸及5月高點156.74。隨著新西蘭央行會議臨近，紐元兌美元跌0.4%，至0.6109。



金價再創歷史新高


　　對美國的降息押注和中東局勢進一步刺激金價，現貨金早盤觸及2449.89美元的歷史新高。現貨白銀漲2.2%，至32.17美元，亦創逾11年新高。


　　原油交易相對低迷，油價小幅走低。紐約期油下跌26美仙，報每桶79.8美元。布蘭特期油下跌27美仙，結算價報每桶83.71美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

2024-05-21｜攜程Q1盈利升28% | 理想首季業績見紅 | 國際金價續強勢 趁回調可吼金礦股？｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

 

《說說心理話》與你分享被性騷擾解決辦法，大量真實個案，唔同場所如何提防及應對？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09979

綠城管理控股

7.930

異動股

00669

創科實業

99.300

異動股

01177

中國生物製藥

3.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09979 綠城管理控股
  • 7.930
  • 00669 創科實業
  • 99.300
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.000
  • 00388 香港交易所
  • 288.200
  • 00316 東方海外國際
  • 132.200
股份推介
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 133.000
  • 目標︰$160.00
  • 01999 敏華控股
  • 7.020
  • 目標︰$8.50
  • 01992 復星旅遊文化
  • 4.780
  • 目標︰$5.30
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.100
  • 目標︰$63.35
  • 01211 比亞迪股份
  • 218.200
  • 目標︰$260.00
人氣股
  • 00001 長和
  • 41.800
  • 00700 騰訊控股
  • 384.400
  • 00005 滙豐控股
  • 68.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.530
  • 00388 香港交易所
  • 288.200
報章貼士
  • 02285 泉峰控股
  • 24.550
  • 目標︰--
  • 00780 同程旅行
  • 21.700
  • 目標︰$25.00
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 133.000
  • 目標︰$162.00
熱炒概念股
即時重點新聞

21/05/2024 09:34  《異動股》以太幣ETF急升18%，傳美國將批准發行現貨ETF

21/05/2024 09:22  恒指低開162點報19473，理想汽車瀉近15%宏橋升3%

21/05/2024 09:10  【國際要聞】伊朗官媒將直升機事故歸咎於「技術故障」

21/05/2024 08:40  攜程集團(09961)首季淨利43.1億人幣升27.8%

21/05/2024 07:50  《國金頭條》市場期盼英偉達財報，納指創下歷史新高

21/05/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒９億元，買中行沽小米

21/05/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】多行下調理想目標價，德銀唱好京東、阿里

17/05/2024 10:49  《嚟緊炒Ｄ乜》金山軟件有雷軍及騰訊等實力股東，中線目標４２銀

21/05/2024 09:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７９７７，一周及兩周均微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

電壓事故｜環境局倡就重大電壓驟降事故設懲罰方案，中電仍在考慮新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 多行下調理想目標價，德銀唱好京東、阿里新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

黃瑋傑：恒指若連跌三日或見頂回落，上望新三級目標新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

端午節2024 | 端午糭勁多早鳥優惠、新口味！低至69折買原隻乾鮑元貝金腿糭！邊間滿額送XO醬？新口味必試米芝蓮雞樅菌糭、 榴槤控必試榴槤咖央醬糯米糭、邪惡栗子東坡肉糭
人氣文章

娛樂情報

劉俊謙范少勳電影《我在這裡等你》開畫票房報捷！亂講台語變粗口令工作人員爆笑！片中二人大解放超養眼
人氣文章

玩樂 What’s On

西貢天后寶誕廟會5.23開鑼！一連五日睇粵劇、龍獅麒麟匯演！廟會市集增至100個攤檔！睇埋往西貢交通方法
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Met Gala 2024超盛大回歸！紅地氈上，Zendaya、Gigi Hadid、BLACKPINK Jennie穿上超浮誇晚裝演繹時尚花園！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《從今以後》——沒有衰人，只有無力的人
人氣文章

港女講男．妮洛

擁抱30美好年華！30個生活態度，學習優雅地遊走於愛情、工作和生活中
健康好人生 Health Channel
人氣文章
安老奧斯卡｜香港於Aging Asia奪9項大獎！樂齡科技平台、離院支援居家安老改善計劃有份！體現安老創新精神
人氣文章
易經名家山今老人講佛家養生秘訣！甚麼是「四食」？沐浴推拿有幫助？吃XX最傷身！點解每日拜佛咁多次可鍛鍊全身？「身是菩提樹」VS「菩提本無樹」邊句啱？新文章
人氣文章
日本腦炎襲台！男患者神智不清面癱發病9日病逝！衛生局提醒2個時段切忌到3大高危地點
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2024 11:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2024 11:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/05/2024 11:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/05/2024 11:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞21/05/2024
電壓事故｜環境局倡就重大電壓驟降事故設懲罰方案，中電仍在考慮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國綠色能源產能過剩？

17/05/2024 07:37

大國博弈

FX MONDAY｜美國通脹數據前瞻 | 歐元中長線向上機會...

13/05/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金