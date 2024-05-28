港股 | 午市前瞻 | 大市氣氛降溫料走勢橫行 晶片股短線炒波幅為主

恒生指數半日報18934，升107點或0.6%，主板成交逾552億元。恒生中國企業指數報6731，升43點或0.6%。恒生科技指數報3894，升30點或0.8%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中海油(00883)；騰訊報384元，升6.6元或1.7%，成交38.6億元；阿里報80元，升0.75元或0.9%，成交12.86億元；中海油報20.9元，升0.45元或2.2%，成交12.02億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團報119.8元，升1.1元或0.9%，成交9.7億元。

中芯國際 (網上截圖)



溫鋼城：晶片股寧願等破位後再追





港股上日先跌後升超過200點後，今早反覆爭持一度重上19000關口，但半日升幅僅約100點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股市底仍算強，但累積一段時間升幅與回吐過後，北水入市意欲較早前大減，預計短線後市以窄幅橫行為主，18500至19700上落。



昨日傳出市場稱為「大基金」的內地國家集成電路產業投資基金第三期成立，註冊資本高達3440億元人民幣，比起第一期及第二期的總和更高。消息帶動昨日午市晶片股衝高，溫鋼城坦言現時不妨跟炒晶片板塊，國內科企正積極將晶片供應轉移向本地，例如華為開發晶片後亦會交由中芯(00981)代工，反映國產晶片需求的上升，將會支持晶片企業發展。



但他指出，現時大市牛皮，升幅減慢，預計有可能會拖累晶片股短線走勢，故暫時先以短炒為主，中芯上望18元，華虹(01347)則望22元，進一步部署則寧願等確立大市回升後，兩股升破上述阻力位後再追入。

中芯國際股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

華虹半導體股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

ASMPT股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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