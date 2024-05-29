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港股 | 午市前瞻 | 恒指整固後市還看內地數據 聯想發債股價短期受壓

29/05/2024

　　恒生指數半日報18531，跌289點或1.5%，主板成交近616億元。恒生中國企業指數報6581，跌104點或1.6%。恒生科技指數報3781，跌72點或1.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報375.6元，跌4.6元或1.2%，成交41.5億元；阿里報76.6元，跌2.95元或3.7%，成交25.15億元；美團報114元，跌5元或4.2%，成交17.42億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(聯想ThinkPad網頁截圖)

 

李偉傑：恒指料維持整固格局



　　恒指今早低開過百點，儘管A股早段上升，但並無影響港股走勢，恒指曾跌逾300點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指4、5月份累積升幅大，現時調整在所難免。以上一波升浪（16044至19706）回調的黃金比例0.382倍計算，即大約18300。恒指現時仍站穩18500點以上。整體來說，情況不太差。預料恒指短期維持在18300至19300區間整固，後市還看內地經濟數據如星期五公布的PMI數據，以及對房地產支持措施的成效。



聯想在20天線附近有支持



　　聯想集團（00992）昨日與沙特阿拉伯主權財富基金Public Investment Fund全資附屬Alat訂立戰略合作框架協議。集團將向Alat發行20億美元的零息可換股債券，所得款項淨額將用於償還公司現有債務及補充運營資金及一般企業用途。可換股債券為期三年，每股換股價10.42元，可換約14.99億股，佔擴大股本約10.78%，比該股昨日收市價折讓約11.8%。此外，集團擬發行11.5億份認股權證，發行價每份1.43元，涉資16.45億元，該認股權證有效期三年，初始行使價每股12.31元，可換11.5億股股份，佔擴大股本約8.5%。


　　李偉傑認為，聯想集團股價近月升勢急，上周更藉著發布AI電腦及與高通合作的利好消息，股價進一步被大幅推高。今日發債消息公布後，股價藉勢下調在所難免。尤其是可換股債券涉及的換股價10.42元，比昨日收市價有逾一成折讓，小散戶看法難免負面。另外，集團是次發債的同時，不像上周阿里巴巴(09988)發債得來的資金部分用於股份回購計劃，是次聯想集團主要用於還債及一般營運基金，對股價沒有正面提振作用。因此，短期內股價難免受壓，預料股價要在20天移動平均線（約10.30至10.40元）才有較強的支持。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

聯想股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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