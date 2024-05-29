小米電動車SU7「真身」首現香港（多圖）

小米集團(01810)跨界推出的首款電動車Xiaomi SU7，自推出以來可謂贏盡市場目光，截至5月15日，SU7系列累計交付新車達到1萬輛，近日小米SU7實物現身中環四季酒店門外，據悉，是SU7首次在內地以外地方展出。

小米電動車SU7「真身」首現香港（Andrew攝）

小米SU7分標準版、Pro及Max版本，內地售價由21.59萬元人民幣起。今次在港展出的版本為SU7標準版，外觀顏色名為「寒武岩灰」，配以「銀河灰」內飾，3米的軸距較Tesla的Model 3稍長，標準版採取後置單電機的動力布局，配備最大功率220千瓦馬達，最大馬力達299匹，0至100公里加速只需5.28秒，最高時速210km/h；配備73.6kWh電池，CLTC標準續航里程為700公里。

小米SU7軚盤設計偏具運動感，設功能鍵切換駕駛模式（Andrew攝）

作為智能生機和Iot品牌，小米SU7的智能座艙體驗亦是一大重點，車窗、冷氣、車尾箱等均可透過呼叫小米AI語音助手「小愛同學」操作，記者現場實試，語音操作反應靈敏，但由於系統目前暫不支持廣東話，因此需以普通話操作。車機系統亦支援無線Apple CarPlay功能。

車尾箱容積為517升（Andrew攝）

小米總裁盧偉冰早前在首季業績會上表示，SU7產量正處於爬坡期，有望挑戰全年交付12萬輛；汽車工廠由6月起會由單班生產，改為雙班生產。而此前小米方面披露的SU7交付目標為超過10萬輛。

展示車選配20吋輪圈及前Brembo四活塞煞車卡鉗（Andrew攝）

車廂後座更設有小型雪櫃（Andrew攝）

撰文：經濟通採訪組





WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動