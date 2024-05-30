港股 ｜ 午市前瞻 ｜ 港股成交不能低於1050億 中手遊低位整固勿跟炒

恒生指數半日報18252，跌224點或1.2%，主板成交近620億元。恒生中國企業指數報6477，跌79點或1.2%。恒生科技指數報3751，跌14點或0.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊報368.8元，跌2.2元或0.6%，成交43.04億元；美團報110.2元，跌2.5元或2.2%，成交18.89億元；阿里報76.1元，跌0.7元或0.9%，成交17.35億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

（中手游鬥破蒼穹之巔峰對決遊戲網上截圖）

葉尚志：恒指宜守穩18290重要技術位

美國聯儲局褐皮書指通脹及高利率環境令企業轉趨悲觀，隔晚道指急挫逾400點，為港股跌勢再添壓力，半日跌超過200點，並跌穿18300。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，目前恒指正經歷調整階段，向低位尋覓支持，早前過分樂觀的情緒回歸理性，熱炒的科技股及內房股紛紛回吐。他提到，18290為恒指技術重要關口，因該位為去年末季的高位，如未能守著此位，港股氣氛將進一步轉淡，並下試250天線支持。



葉尚志又強調，大市成交額為整體氣氛的重要指標，今年整體成交額都較去年為佳，今年以來日均大市成交額約為1090億元，而去年全年約為1050億元。他認為，近期大市成交需要維持高於去年全年日均成交額，才代表大市資金流動性依然較去年為佳，這樣才有望支持港股維持升勢，否則回升乏力。



對遊戲業發展維持中性看法



個別遊戲股近期逆市走強。中手遊(00302)早前傳出旗下重點手遊《鬥破蒼穹：巔峰對決》將於6月7日全平台首發上線，報道指全平台預約數量已突破600萬人。消息帶動股價本周初單日急升逾兩成，今日再有溢價配股消息公布，半日最多升逾7%。葉尚志坦言，遊戲股表現分化，大市回落令投資者轉為「炒股不炒市」後，加劇了板塊分化的情況。整體上，他預期內地遊戲業將平穩發展，但行業競爭較大，要視乎個別公司的個別遊戲流水量及可持續性，才能為股價帶來動力，故他對相關行業發展維持中性觀點。

他指出，從中手游股價走勢判斷，雖然早前急升，但料股份維持「打底」走勢，現價不建議追入。

中手游股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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