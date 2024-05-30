比亞迪發布新一代混能技術獲券商唱好，股價連日造好可看高一線？

比亞迪(01211)近日發布第五代混能技術，號稱燃油消耗效率全球最高，同時發表兩款搭載新技術的車型，入場價不足10萬元人民幣，有券商指比亞迪混合動力技術迎來重大突破，新車定價較市場預期低，非常具競爭力，加上內地政府最近提出逐步取消新能源車購買限制，並擬投入60億元人民幣支持包括比亞迪等六家企業研發全固態電池，令比亞迪連續兩日逆市造好，於新能源車股中表現一枝獨秀，或可看高一線。

（比亞迪網頁截圖）

發布兩款搭載第五代混動技術新車 售價最平10萬人幣以下

比亞迪發布最新的插電式混合動力技術「第五代DM-i雙模混動系統」，稱新技術實現全球最高引擎熱效率46.06%、全球最低百公里虧電油耗2.9升，以及全球最長綜合續航2100公里。集團同時發表兩款搭載上述混動技術的車型「秦L DM-i」和「海豹06 DM-i」，油耗只有燃油車的三分之一，綜合續航是燃油車的3倍，售價由9.98萬至13.98萬元人民幣。



董事長兼總裁王傳福表示，2023年中國插混車型銷量同比增長85%，已經成為新能源市場最火熱的賽道。截至目前，比亞迪插混車型累銷逾360萬，中國每賣出2輛插混，就有1輛是比亞迪。全球每賣出4輛插混，就有3輛是中國品牌，比亞迪引領中國插混成為全球汽車技術的主流路線。他又指，今年4月上半月，中國新能源汽車零售滲透率首次超過50%；5月第三周，內地新能源車上險滲透率也首次突破50%，「這是歷史性的時刻，新能源汽車成為主流，燃油車成為非主流。」

招商證券：技術重大突破新車定價具競爭力 予目標價300元

招商證券發表研報指，比亞迪最新發布第五代DM技術，混動技術迎來重大突破。DM5.0的兩款新車秦L和海豹06同時上市，售價均為9.98萬至13.98萬元人民幣。兩款車型定價較市場預期進取，入門級比預期低2萬元人民幣，高配比預期低1萬元人民幣，非常具有市場競爭力，且潛在市場空間大，維持集團的盈利預測，續予目標價300元及「增持」評級。

大和指，比亞迪第五代DM技術實現三項世界紀錄，包括發動機熱效率達到46.06%、在電池協助下每百公里消耗燃油2.9公升，以及油電綜合續航里程達2100公里。新技術進一步鞏固其在插電式混合動力汽車(PHEV)領域的領先地位，並有望從合資品牌手中獲得更多A級車市場份額，予「買入」評級。



大摩稱增強搶佔合資車企份額野心 花旗升目標價至475元

摩根士丹利稱，比亞迪發布「第五代DM-i雙模混動系統」，並推出「秦L DM-i」和「海豹06 DM-i」，售價均低於10萬元人民幣，將進一步增強公司今年搶佔合資車企份額的野心。比亞迪新推出的兩款混能車型價格與合資品牌的燃油車相若，因此關注大眾的Passat、豐田的Camry、本田的Accord等在未來幾個月內有何反應。預期比亞迪將在未來幾個月推出另外4至6款基於第五代DM-i系統的新車。預料新車的推出將有利於集團未來幾個月批發表現，但將密切關注會否引發新一輪價格戰，予「與大市同步」評級，目標價225元。

花旗表示，考慮到比亞迪強勁的車型周期和銷售勢頭，將2024和2025財年新能源車和乘用車銷售預測從367萬和417萬分別上調至385萬和501萬。基於更好的規模效應和成本控制，同時將2024和2025財年毛利率預測上調1至1.4個百分點，至18.1和19%。另將比亞迪2024和2025財年淨利潤預測分別上調至357和517億元人民幣，2026財年預測為627億元人民幣。預計比亞迪第二季銷量按季大幅增長55%，2024財年每輛汽車純利預測將被市場上調到8000至10000元人民幣，同時預計比亞迪5、6、7月份的月度銷量將繼續保持增長，目標價由463元升至475元。

內地籲取消新能源車購買限制 擬投入60億支持研發全固態電池

值得一提，國務院最近印發《2024－2025年節能降碳行動方案》，提到要加快淘汰老舊機動車，提高營運車輛能耗限值准入標準。逐步取消各地新能源汽車購買限制。落實便利新能源汽車通行等支持政策。推動公共領域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發展零排放貨運車隊。

另據《中國日報》消息，內地政府或將投入約60億元人民幣用於全固態電池研發，包括比亞迪、寧德時代(深:300750)等共六家企業可能獲得政府基礎研發支持。全固態電池被國際普遍認為是下一代新能源動力電池的發展大勢，目前各國均加大投入攻關該顛覆性技術。

林家亨：比亞迪插電混能車更環保 本周汽車銷量已達5.5萬部



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指比亞迪DM-i系統屬插電混能，既能讓汽車用電運行，也能用電油運行，若電已耗盡可改用電油，而豐田及日產的混能車系統最重要的能源為電油，因它們並非插電混能車，不能靠充電運行，一定要入了電油才可發電，發了電才可行駛，即是若沒入油就不能行駛，可見市場上有些新能源車實際上不環保。另根據最新數據，比亞迪今周汽車銷量達5.5萬部。

比亞迪半日升0.92%收報219.6元，曾最多升2.57%至223.2元，連升兩日，累升6.29%，成交11.16億元。其他新能源車股卻普遍下跌，小鵬(09868)跌1.7%報31.85元，理想(02015)跌2.57%報77.85元，零跑(09863)跌5%報27.55元，惟蔚來(09866)升0.26%報38.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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