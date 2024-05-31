美股 | 高利率持續打壓市場情緒，美股回調道指瀉逾300點

．聯儲局官員持續發出鷹派訊息，打壓了市場情緒，且科技板塊乏力，軟件製造商Salesforce股價下跌20%，為2004年以來最大跌幅

．Salesforce發布了令人失望的財報，凸顯出整個軟件行業面臨的挑戰，拖累了ServiceNow、甲骨文和Adobe等同行的股價。

聯儲局官員持續發出鷹派訊息，打壓了市場情緒，且科技板塊乏力，軟件製造商Salesforce股價下跌20%，為2004年以來最大跌幅。美股周四（30日）繼續走低，道指再瀉330.06點。

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道指跌0.9%，報38111.48點。納指跌183.5點，或1.1%，報16737.08點。標普500跌31.47點，或0.6%，報5235.48點，收於逾兩周低位。Salesforce發布了令人失望的財報，凸顯出整個軟件行業面臨的挑戰，拖累了ServiceNow、甲骨文和Adobe等同行的股價。



華爾街分析指，利率政策走向正成為市場拋售和獲利回吐的首要理由。紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)當日表示，他不能確定什麼時候支持降息，這取決於未來發布的經濟數據。



受美國第一季度經濟增速低於初值影響，美元回吐周三（29日）大部份漲幅，美匯指數跌0.33%，至104.75。美元兌日圓下跌0.5%，至156.83。歐元兌美元上漲0.3%，至1.0835。英鎊兌美元漲0.3%，至1.2743。澳元兌美元上漲0.5%，至0.6643。





*美元和美債下跌推動金價*



美元和美債孳息率下跌，推動金價小幅回升。紐約期金漲0.1%，收每盎司2366.5美元。油價走低，市場憂供應過剩，紐約期油下跌1.7%，收於每桶78美元下方。布蘭特期油下跌2.1%，報每桶81.86美元。

撰文：經濟通國金組

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