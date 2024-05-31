  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

美股 | 高利率持續打壓市場情緒，美股回調道指瀉逾300點

31/05/2024

．聯儲局官員持續發出鷹派訊息，打壓了市場情緒，且科技板塊乏力，軟件製造商Salesforce股價下跌20%，為2004年以來最大跌幅

．Salesforce發布了令人失望的財報，凸顯出整個軟件行業面臨的挑戰，拖累了ServiceNow、甲骨文和Adobe等同行的股價。

美股 | 高利率持續打壓市場情緒，美股回調道指瀉逾300點

　　聯儲局官員持續發出鷹派訊息，打壓了市場情緒，且科技板塊乏力，軟件製造商Salesforce股價下跌20%，為2004年以來最大跌幅。美股周四（30日）繼續走低，道指再瀉330.06點。

推薦閱讀：

【大國博弈】華府傳放緩批出晶片向中東出口許可，防落中國手中

據《彭博》引述消息人士報道，美國政府已放慢向英偉達等製造商發放人工智能加速器的中東地區出口許可證.........

 

【大國博弈】被指開發美國版核心算法，TikTok：與事實不符

據《路透》引述消息人士報道，短片分享平台TikTok正在開發一個美國版核心算法，獨立於其中國母公司運行的版本.......

　　道指跌0.9%，報38111.48點。納指跌183.5點，或1.1%，報16737.08點。標普500跌31.47點，或0.6%，報5235.48點，收於逾兩周低位。Salesforce發布了令人失望的財報，凸顯出整個軟件行業面臨的挑戰，拖累了ServiceNow、甲骨文和Adobe等同行的股價。


　　華爾街分析指，利率政策走向正成為市場拋售和獲利回吐的首要理由。紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)當日表示，他不能確定什麼時候支持降息，這取決於未來發布的經濟數據。


　　受美國第一季度經濟增速低於初值影響，美元回吐周三（29日）大部份漲幅，美匯指數跌0.33%，至104.75。美元兌日圓下跌0.5%，至156.83。歐元兌美元上漲0.3%，至1.0835。英鎊兌美元漲0.3%，至1.2743。澳元兌美元上漲0.5%，至0.6643。



*美元和美債下跌推動金價*


　　美元和美債孳息率下跌，推動金價小幅回升。紐約期金漲0.1%，收每盎司2366.5美元。油價走低，市場憂供應過剩，紐約期油下跌1.7%，收於每桶78美元下方。布蘭特期油下跌2.1%，報每桶81.86美元。

 

撰文：經濟通國金組

 

2024-05-31｜港股期結日急回 部署正合時？｜再炒「中國芯」 大選年有危亦有機？｜大宗商品牛氣沖天｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

 

 

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06959

長久股份

67.750

異動股

03403

華夏恒ＥＳＧ

37.420

異動股

09636

九方財富

12.480

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06959 長久股份
  • 67.750
  • 03403 華夏恒ＥＳＧ
  • 37.420
  • 09636 九方財富
  • 12.480
  • 02899 紫金礦業
  • 16.540
  • 06955 博安生物
  • 9.140
股份推介
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.180
  • 目標︰$5.74
  • 01088 中國神華
  • 37.950
  • 目標︰$45.00
  • 01913 普拉達
  • 64.500
  • 目標︰$66.50
  • 00780 同程旅行
  • 17.860
  • 目標︰--
  • 00921 海信家電
  • 35.500
  • 目標︰$39.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 359.800
  • 00001 長和
  • 38.100
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 74.900
  • 00941 中國移動
  • 75.100
  • 02443 汽車街
  • 12.940
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 17.480
  • 目標︰$18.50
  • 02618 京東物流
  • 8.520
  • 目標︰$10.30
  • 01919 中遠海控
  • 13.060
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.340
  • 虛幣 More
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 7.180
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 40.950
即時重點新聞

31/05/2024 17:05  恒大地產：將配合監管部門做好後續工作，全國保交樓完成逾八成

31/05/2024 16:58  《本港經濟》4月香港人民幣存款升15%，時隔逾兩年再破1萬億

31/05/2024 16:39  《盤後部署》恒指高開低收料調整未完，澳博虧損收窄看3.5元

31/05/2024 16:12  恒指收跌150點報18079，阿里健康瀉近9%信義光能挫6%

31/05/2024 16:32  《本港經濟》4月零售業銷貨值跌幅擴大至14.7%，遠遜預期

31/05/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入９９﹒０５億元，買騰訊買南方恒生科技

31/05/2024 08:44  【大行炒Ｄ乜】晨星唱淡內銀股，富瑞降九置評級至「持有」

31/05/2024 10:15  《嚟緊炒Ｄ乜》小鵬首季汽車交付增長不俗，中線目標價５０銀

31/05/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８１６９，兩個月至一年拆息維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | PMI重回收縮，中美防長會談，A股全月跌0.6%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周短打 | 港股擺脫五窮月惟連跌兩周，下月走勢如何？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 華僑銀行128日4.55厘，滙豐特選客戶3個月4.25厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

颱風消息 | 天文台掛3號波！三號強風信號維持到幾時？打8號風球機會大唔大？即睇放假及未來九日天氣
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

中國絞殺「台獨」的戰略已成形？
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

國際政壇人材有樣睇！新加坡總理黃循財4大動相、6大相學特徵：鼻頭睇到親和力？額方面方、額有貴人紋代表甚麼？
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

早餐想食麵包擔心血糖飆升？營養師公開降低升糖指數4招：麵包存放一個地方可將澱粉轉為抗性澱粉？
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

上海灘的傳奇：走進散發歐洲古典宮廷氣韻的和平飯店，感受舊日好時光
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

劉以鬯《陶瓷》：透過刻畫收藏石灣陶瓷的狂熱，窺探被慾望駕馭的人生
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Superfood | 40至60歲必食15種超級食物！有助防癌、高血壓、中風等風險！男士幾多歲心臟病風險增加要多吃紅菜類？新文章
人氣文章
防蚊方法 | 美國大學研究：蚊子最愛這4種顏色！其中一種特別惹蚊！專家教穿搭顏色防蚊叮
人氣文章
保健品牌推腦部保健活動！免費使用能量保健儀器60日活腦兼幫助睡眠！持長者咭延長服務！薜家燕任大使！即睇參加詳情
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/05/2024 19:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 31/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事31/05/2024
神州經脈 | PMI重回收縮，中美防長會談，A股全月跌0.6%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

中國絞殺「台獨」的戰略已成形？

31/05/2024 08:09

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金