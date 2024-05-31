港股 ｜ 午市前瞻 ｜恒指六月再戰萬九 比亞迪新車具優勢 230元關鍵

恒生指數半日報18402，升172點或0.9%，主板成交逾636億元。恒生中國企業指數報6533，升70點或1.1%。恒生科技指數報3788，升35點或1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊報370.6元，升2.6元或0.7%，成交42.36億元；美團報108.8元，跌0.1元或不足0.1%，成交22.02億元；阿里報77元，升0.7元或0.9%，成交16.74億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

比亞迪海豹06DM-i車型（比亞迪網頁截圖）

*聶振邦：「六絕」縱有戒心，惟料反覆向好*

港股期結日後走勢逆轉，半日升近200點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，隔晚恒指夜期表現硬淨，與美股跌勢不同，反映港股低位約18300已出現較強支持。但他指出，近兩日恒指日線圖上都出現較長的上影線，料有一定沽壓需要消化，後市須重上並企穩18500，才可對對重拾上升勢頭更加樂觀。



聶振邦指出，今年「五窮月」並未出現，過往亦較少出現由2月至5月連升四個月的情況，故市場仍會對「六絕月」有一定戒心，即使恒指回吐後仍累積一定升幅，預計6月走勢傾向反覆向好，如能企穩18500，下月再挑戰19000關機會較大。



*比亞迪不難重上牛熊線，惟230元阻力大*



比亞迪(01211)日前發布第五代DM-i技術，號稱「低油耗兼續航力強」，且兩款搭載新技術的新車售價僅介乎9.98萬至13.98萬人民幣，帶動股價周三(29日)單日抽升5%。聶振邦分析指，比亞迪新技術主要應用於插混車型，達致「慳電慳油」，而且售價便宜，令市場較為受落。但要留意股價周三大升後，至今已連升三日，但昨日及今日半日仍在日線圖上出現陰燭，主要因為近期大市回吐，動力較低令市場傾向保守。但他認為現價距離250天線並不遠，預計大有機會重上該線，料230元為較明顯的阻力，短線需要突破此位才趨向明朗，預計下周將有望挑戰該位。

聶振邦補充，比亞迪低價推新車對於銷量較為正面，此前市場聚焦純電車型，料比亞迪兩款平價新車將有望令市場重新注視插混車型，並以此由同行手上搶去更多市場份額，有助未來的業績。

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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