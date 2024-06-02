港股 | 蕭猷華：恒指正常調整，向上趨勢未變

《套期保值》恒指上星期連跌4天，周五（5月31日）早段高見18551點，之後愈走愈低，呈大陰燭，高開低走，走勢欠佳，而且連續兩天跌穿筆者早前提及的18300點。18300是甚麼支持位？是由4月19日低位16044點，累升3662點至5月20日高位19706點，回調黃金比率38.2%所得。另一方面，內地公布製造業PMI指數為49.5，低於預期，而且跌穿50盛衰分界線，反映需求減弱，相信中央要推出更多穩經濟政策。恒指再下個重要支持位是17600點，即250天線，只要此「牛熊分界線」不失守，筆者仍然認為這輪回調屬於正常調整，後市問題不大。



美國4月消費開支物價指數PCE按年升2.7%，按月升0.3%，核心PCE按月升0.2%，符合預期，預期減息機會雖然增加，仍未足以令美國聯儲局對通脹回落有信心。不過，美國經濟數據今年持續走下坡，剛公布的實際個人消費支出為負0.1%，芝加哥採購經理指數為35.4，差過預期，利率期貨預計9月減息機會為53%，11月為67%，12月為84%。



總括來說，港股ADR上周五反彈，預期恒指在18000點有強支持，正如筆者上文所說，只要不跌穿250天線，後市仍然看好，中線目標20300點不變。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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