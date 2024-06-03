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港股 | 午市前瞻 | 恒指短期料轉趨波動 中海油20元可考慮

03/06/2024

　　恒生指數半日報18498，升418點或2.3%，主板成交近818億元。恒生中國企業指數報6564，升171點或2.7%。恒生科技指數報3791，升100點或2.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊報374.2元，升14.4元或4%，成交66.71億元；阿里報76.7元，升1.8元或2.4%，成交36.39億元；美團報109.2元，升4.1元或3.9%，成交23.29億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(網上截圖)

 

李偉傑：恒指穩守18500有利後市



　　美國4月份PCE按年升2.7%，符合預期，帶動上周五道指大升574點。港股今早高開逾200點後升幅持續擴大，半日升幅接近500點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，今日港股上升動力充足，因美國通脹壓力減低，釋放資金入市意欲。但他預期，恒指調整後，將會出現好淡角力局面，短期走勢轉趨波動。如恒指未能穩守18500以上收市，短線將於18000至18800區間上落。



油股跑贏油價多時，回落後可吼



　　石油輸出國組織及盟友(OPEC+)開會後宣布延長減產措施，減產將在今年第三季繼續，然後在接下來的12個月內逐步取消，油價受消息拖累向下。但港股三桶油並未受油價影響，中海油(00883)及中石油(00857)半日升超過2%。李偉傑指，油組第三季維持減產將對油價有利，雖然油價進一步回落，但油股早已跑贏油價多時，其高息及低市盈率續獲市場追捧，料後市將保持強勢。


　　但他明言，油股現價較高，以中海油為例，目前息率已降至約5.7厘，雖然預期股價仍有上升空間，但未有貨者現價入手較為輸蝕，宜待回落至20天線約20元水平再作部署。

 

港股 | 午市前瞻 |

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

中石油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

中石化股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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