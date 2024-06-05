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港股| 午市前瞻 | 恒指料維持千點內上落 舜宇累積升幅大待調整再考慮

05/06/2024

　　恒生指數半日報18505，升61點或0.3%，主板成交逾645億元。恒生中國企業指數報6572，升17點或0.3%。恒生科技指數報3825，升29點或0.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊報384元，升6.6元或1.7%，成交46.22億元；美團報113.2元，跌0.3元或0.3%，成交17.76億元；阿里報77.45元，升1.05元或1.4%，成交15.56億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

 

港股| 午市前瞻 |

(舜宇光學網頁截圖)

 

葉尚志：恒指能否上破18500還看成交



　　恒指今早高開數十點後，早段表現平穩，及後內地公布的財新5月服務業PMI為54，好過市場預期，恒指藉勢抽高，一度升至18724。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指自5月高位回調整固已有兩個星期，近日指數多次上試18500，今日藉著利好數據升破18500關口並不意外，加上市場預期歐洲央行明天宣布減息的機會較高，為市場帶來催化作用。不過，要留意收市是否站穩18500點，以及大市成交金額是否配合。今年以來，由於資金回流港股，頭5個月平均日成交金額達1100億元，當中5月份更高達1400億元。若短期內大市成交不能維持高水平，恒指還有可能回落，他預料恒指短期維持在18000至19000區間上落。



舜宇單憑概念升勢難持久



　　蘋果2024年全球開發者大會(WWDC)將於本港時間6月11至15日舉行，摩通分析師預期，蘋果將在WWDC上強調專注AI設備功能，發布雲端和資料中心元素，展示現有應用程式的改進，並強調蘋果在AI方面並無落後，而iPhone16系列將受惠於AI升級。


　　舜宇光學(02382)早段領漲一眾藍籌股，最多升7.6%。葉尚志認為，舜宇光學相對落後，股價從4月的低位33元附近開始反彈，以今早高位計算，至今累積升幅高達45%，升勢有點急。雖然他認同，舜宇光學的鏡頭和光學產品能從蘋果AI手機業務中有所得益。然而，蘋果的AI手機尚未推出，其後的銷售情況也是未知數，單憑概念催化股價上升恐怕不能持久，預料舜宇股價在50元附近有阻力，無貨者應等股價回調再考慮。

 

 

港股| 午市前瞻 |

舜宇光學股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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