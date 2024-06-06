騰訊多款進口網遊獲批版號，獲券商唱好卻升唔起，網易追落後更值博？

國家新聞出版署公布新一批進口網絡遊戲審批信息，合共15款遊戲獲批，其中騰訊(00700)旗下有4、5款遊戲在列。騰訊近日獲多家券商唱好，今日(6日)最多曾升逾2%高見391元，惟其後升幅收窄，收市僅升0.2%續徘徊380元附近。另一網遊巨頭網易(09999)反升逾3%，消息面上，網易4月與暴雪達成合作破冰「復合」後，旗下遊戲《魔獸世界：巫妖王之怒》下周二(11日)開啟測試，料本月內開服。上述消息對網易有多利好？抑或只是此前股價調整較深借勢追落後？騰訊與網易，哪隻更值博？

（騰訊遊戲網頁截圖）

15款進口網絡遊戲獲批 騰訊《戰魔機甲》等多款遊戲在列

國家新聞出版署昨日(5日)更新2024年進口網絡遊戲審批信息，6月5日共新增15款遊戲，包括騰訊營運的任天堂Switch遊戲《戰魔機甲》，騰訊旗下北京卓意麥斯科技營運的Switch遊戲《寶可夢 走吧！皮卡丘》、《超級馬力歐三維世界和狂怒世界》，以及騰訊代理的韓國網遊《黑色沙漠》及美國手遊《無畏契約：源能行動》等，還有字節跳動旗下朝夕光年營運的《初音未來：繽紛舞台》。截至目前，國家新聞出版署今年已對61款進口遊戲下發版號。

另外，騰訊發布針對騰訊混元文生圖開源大模型加速庫，生圖時間縮短75%。混元DiT模型的使用門檻也大幅降低。混元DiT模型已經部署至Hugging Face Diffusers通用模型庫中，用戶僅用三行代碼即可調用混元DiT模型，毋須下載原始代碼庫。此前，騰訊宣布旗下的混元文生圖大模型全面升級並對外開源，可供企業與個人開發者免費商用。這是業內首個中文原生的DiT架構文生圖開源模型。

大摩指遊戲行業結構變化對騰訊更有利 交銀國際予目標價457元

摩根士丹利近日發表研報指，遊戲行業結構變化，包括對ARPU(每用戶平均收入)較低的遊戲類型或小遊戲偏好以及海外機遇對騰訊更為有利，重申騰訊為行業首選，因為其2025年13倍市盈率並未反映遊戲行業的轉折點，加上回購承諾。而自2021年監管重啟以來，監管重點已從未成年人保護轉向過度變現。在經歷將未成年人風險降至最低的過渡期後，騰訊目前的定位更有利，因為對高消費遊戲類型的風險有限，移動遊戲的ARPU較低，以及遊戲類型多樣化。預計騰訊下半年網路遊戲收入同比增長10%，而網易則增長5%。

另交銀國際維持騰訊「買入」評級及目標價457元，預計騰訊第二季遊戲收入將加速增長。視頻號受惠於商家及用戶生態建立，變現將進一步提升。受到高毛利率業務佔收比提升所帶動，預期全年利潤增長快於收入增長的趨勢不變。國泰君安亦維持騰訊「增持」評級，目標價459港元。該行指，「騰訊元寶」APP上線發布，公司正式進軍C端AI助手領域。混元大模型全新升級，疊加優質內容生態加持，元寶的AI搜索等功能效果出色。該行看好AI能力對公司各項業務進行賦能提效，同時優質內容生態也有助提升騰訊元寶等AI產品體驗，認為公司優質生態與AI產品能力將形成互相促進，形成正向循環。

網易《魔獸世界：巫妖王之怒》下周二開啟測試 料本月內開服

網易旗下《魔獸世界》官方微博表示，國服刪檔技術測試「巫妖王之怒」將於下周二(11日)開啟。通過本次測試，相信「巫妖王之怒」可以在本月內正式開服。

網易此前與暴雪終於「復合」。網易、暴雪娛樂及微軟遊戲4月時共同宣布，暴雪娛樂旗下《魔獸世界》等遊戲將根據更新後的遊戲發行協議，於夏季陸續重返中國內地市場。

（網易遊戲官網截圖）

大摩：網易《夢幻西遊》調整系統或影響收入 摩通：仍為行業首選

摩根士丹利發表最新研報指，網易旗下遊戲《夢幻西遊》電腦版調整遊戲系統，或影響集團未來1-3個月的收入，而由於4月下旬增加變現限制，《蛋仔派對》收入也將從第二季開始下跌。《永劫無間手遊》和《七日世界》將分別於今年夏季和第三季發布，予網易美股「大市同步」評級，目標價100美元。

不過，摩通維持網易「增持」評級，並指其為內地網絡遊戲行業首選，目標價200港元。摩通指，關於近期某些大型多人線上角色扮演遊戲如《夢幻西游》端游版調整變現模式，在與網易管理層談話中得出的結論是，短期內影響不大，這種戰略變革應支持這些遊戲的長期健康增長。內地遊戲監管環境仍然良性，大量新遊戲版號供應就是證明。預計網易從第三季開始推出的新遊戲將推動遊戲增長提速，估值也將從目前的水平上調。

熊麗萍：騰訊業務較多元化料可升破400元 網易或見170元

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍指，騰訊業務較多元化，除遊戲業務外，還有廣告、微信及短視頻等，網易則以遊戲業務為主，故其股價對遊戲進展的消息會較敏感，不過騰訊早前提前推出手遊亦曾升過一輪，始終騰訊傳統遊戲發展方面開始停滯，內地遊戲版號審批也已偏向第二梯隊遊戲商，惟騰訊其他業務如數據方面發展帶動廣告收入增長，足以抵銷內地消費增長放緩影響，從早前公布的首季業績就可以見到。從長線來看，騰訊更值得吸納，不過明日(7日)正值恒指成分股變動，騰訊現時成分佔比逾9%，被動基金可能會於此前沽出令其尾市股價較波動，可待明日過後才吸納，應不難升破400元。至於網易，其業務較簡單，也未嘗不可吸納，其股價近期主要於130幾元至170元之間上落，若現價買入，博有一成升幅。

騰訊今日升0.21%收報281.6元，成交72.53億元；網易升3.36%報147.5元，成交10.87億元。其他遊戲股則普遍下跌，中手游(00302)跌0.82%報1.21元，創夢天地(01119)跌2.68%報2.9元，心動公司(02400)跌2.6%報19.46元，嗶哩嗶哩(09626)跌1%報118.4元，惟網龍(00777)升1.51%報12.08元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此







另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評騰訊及港股大市，立即重溫







其他騰訊/網易相關新聞：

光大證券國際：港股具估值修復契機，可留意大型科技及本地金融股

《外資精點》大摩：網易遊戲收入於未來１－３個月或受壓

網易旗下《魔獸世界：巫妖王之怒》料本月內開服

《說說心理話》與你分享應對性騷擾三部曲，減輕心理陰影創傷、提升自我肯定方法 ► 即睇