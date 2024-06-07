《嚟緊炒D乜》商湯近期動作頻頻有爆上可能，中線目標直指3銀

商湯(00020)主要從事開發及銷售人工智能軟件。本欄4月26日推介商湯，目標價已達，及後股價於現水平整固，目前睇，似有再爆上可能，而且成交增多。

（商湯官網截圖）



商湯自從4月於上海臨港AIDC舉辦技術交流日活動，其中公司推出6000億參數大模型「日日新5.0」以來，日前，金涌投資(01328)公布，與商湯訂立一份不具約束力的戰略合作框架備忘錄，探索包括三個方面的可行合作。

推「日日新5.0粵語版」貼地



金涌投資指，包括與商湯共同開發AI驅動的金融產品和服務，圍繞投資研究、投資決策輔助層面進行場景共建。第二項為共同賦能生態企業，金涌投資將為商湯及其AI生態企業提供支持，而商湯將為其提供AI算力和技術支持。雙方又合作開發適應國際市場需求的AI加金融解決方案，共同開拓海外市場。金涌投資指，擬進行之合作代表其獲進一步加強在AI領域上的影響力及投資，並為組合及生態系統企業賦予創新解決方案及前沿技術的機會。



5月底，商湯舉行十周年誌慶啟動禮，同場發布人工智能大模型「日日新5.0粵語版」(SenseChat粵語版)。商湯預告，7月1日正式向公眾開放商量粵語Web及手機應用程式，支持粵語答問及網絡搜尋功能，強調永久免費。



當中，商量「多模態智能助手5.0」，其綜合能力超越GPT-4，不僅精通粤語，能理解長達20萬字的文字、圖片訊息，還能精準解析PDF/Word/PPT等多種數據格式的檔案。無論是百科問答、繪畫、看圖說話，還是解數學題、編程，都能幫助用戶輕鬆應對。至於商量粵語API(應用程式介面)，最大支援128K窗口，是首個支援粵語俚語理解的大模型。以100萬Tokens計算，輸入及輸出收費均為30元。



商湯聯合創辦人兼首席執行官徐立表示，去年商湯生成式人工智能業務收入已迅速突破10億元人民幣。目前生成式AI大模型融合廣泛的基礎知識，但認為AI應用落地更需要的是大模型服務於本地文化，故推出SenseChat粵語版，不但可填補這方面的空白，亦讓港人及業界體驗更本地化的生成式AI應用。



與多間機構簽合作，商機無限



另外，商湯與德勤中國、長興吉數科技及香港電訊(06823)等簽署合作備忘錄。



商湯截至2023年12月31日止年度業績虧損擴大，錄得股東應佔虧損64.4億元人民幣；整體毛利減少41%至15.01億元人民幣，毛利率下降22.7個百分點至44.1%。期內，營業額倒退10.6%至34.06億元人民幣；佔總營業額34.8%之生成式AI業務，營業額增加2倍至11.84億元人民幣；佔總營業額54%之傳統AI業務，營業額下降41.1%至18.38億元人民幣；佔總營業額11.3%之智能汽車業務，營業額增長31.1%至3.84億元人民幣。



若按地區劃分，來自內地之營業額減少8.3%至29.07億元人民幣，佔總營業額85.4%；來自東北亞之營業額減少34.3%至3.43億元人民幣，佔總營業額10.1%；於2023年12月31日，集團之現金及現金等價物為94.23億元人民幣，另有定期存款11億元人民幣，而總借款為44.73億元人民幣，另有租賃負債2.92億元人民幣。



技術走勢方面，經過尋日一支大陽燭向上，今日雖現小陰燭，但燭身處於尋日的大陽燭內，加上近日走勢營造旗形突破，9RSI現處60水平，錢駿建議現價1.47銀買入，首站2銀，升越此關，以周線圖睇，中線起碼上試3銀，屆時宜先行獲利，當然，若睇錯，跌穿1銀宜止蝕矣。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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