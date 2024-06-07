減息 | 歐洲央行如期降息25個基點，但拉加德拒講明下一步

．經過一連數月的預警後，歐洲央行周四（6日）一如預期宣布降息25個基點，但沒有暗示會有下一步行動。

．洲央行行長拉加德在法蘭克福記者會上表示，除了一位委員，降息決定得到一致支持。下一步行動「將取決於數據，而且非常不確定進程的速度和需要的時間。」

經過一連數月的預警後，歐洲央行周四（6日）一如預期宣布降息25個基點，但沒有暗示會有下一步行動。

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歐洲央行行長拉加德在法蘭克福記者會上表示，除了一位委員，降息決定得到一致支持。下一步行動「將取決於數據，而且非常不確定進程的速度和需要的時間。」



這次降息使歐洲央行在放鬆貨幣政策方面，走在了聯儲局和英倫銀行前面，有助於重振經歷了2年停滯和輕度衰退的經濟。



歐洲央行還發布的最新季度展望，對2025年通脹的預測從之前的2%，上調至2.2%，對今年GDP增長的預測從之前的0.6%，上調至0.9%。拉加德表示，通脹向2%目標放緩的時間將晚於此前預期。

由於最近一系列數據顯示歐盟通脹壓力持續存在，投資者和經濟學家將年內降息次數的預期，削減至總計2次或3次。

撰文:經濟通國金組

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