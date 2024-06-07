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蔚來首季虧損擴大遭大行唱淡，股價急插也博唔過？

07/06/2024

　　蔚來(09866)公布今年首季業績，收入按年跌約7%至99億元人民幣，遠遜市場預期按年升1%，虧損擴大至52.6億元人民幣，市場原預期虧損會有所收窄。不過，其首季汽車毛利率升至9.2%，管理層料第二季將回升至兩位數，又指近月交付量有回升，並料兩個新品牌產品快將開始交付。不過，蔚來績後仍遭大行唱淡，花旗料其直到2026年仍錄虧損，目標價降至65.2元，美銀及瑞銀同維持「中性」評級。蔚來今早(7日)股價急跌逾7%低見37.95元，惟本周初曾因公布5月交付量按年升逾兩倍，刺激股價急升，可否趁機博反彈呢？抑或可轉吼其他新能源車股？

 

（蔚來官網截圖）

 

首季虧損擴大至52.6億人幣　收入按年跌7.2%


　　蔚來公布，截至3月31日止第一季虧損約52.6億元人民幣，比去年同期虧損48億元人民幣擴大，每股虧損2.57元人民幣，而經調整淨虧損約49億元人民幣，比去年同期的41.5億元人民幣擴大。期內汽車交付量30053輛，按年及按季分別下降3%及40%。

 

　　集團首季收入總額99億元人民幣，按年下降7.2%，其中汽車銷售額83.8億元人民幣，下降9.1%，因用戶權益調整導致平均售價下降，以及交付量下降。毛利約4.9億元人民幣，按年增長2倍；毛利率為4.9%，按年升3.4個百分點，當中汽車毛利率按年升4.1個百分點至9.2%，按季跌2.7個百分點。經營虧損則按年增5.5%至53.9億元人民幣。截至3月31日，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及長期定存共453億元人民幣。

 

蔚來：料次季交付量增逾倍　毛利率回升至兩位數

 

　　集團預期，第二季汽車交付量介乎5.4萬至5.6萬輛，按年增長約1.3至1.38倍，而收入總額預期介乎165.87億至171.35億元人民幣，按年增長約89.1%至95.3%。蔚來財務副總監曲玉預計，汽車毛利率將在第二季回升至兩位數，並在第三季和第四季繼續改善。董事長李斌表示，從6月份開始，將會收窄終端優惠幅度，例如減少換電券的數量，下一階段的任務是在確保銷售量的基礎上，持續優化毛利率，而近月車輛交付量較首季有所增長，集團4月及5月分別交付15620及20544輛汽車，按年分別升超過1.3及2.3倍。


　　蔚來又指，第二品牌「樂道」(ONVO)首款產品「L60」已在國內開放預訂，料9月開始交付，並開設100家門店，訂單數量超出預期。至於第三品牌「Firefly」，集團指車輛研發工作順利，價格介乎10萬到20萬元人民幣，發布日期有待通知，但就料明年上半年開始交付，而銷售渠道則與現時的「蔚來」共享。


　　蔚來財務總監奉瑋表示，公司已與內地7家汽車製造商建立戰略夥伴關係，以促進電池技術的標準化。未來重點仍是加強執行效率，改善成本管理和加速增長市場份額。蔚來管理層表示，不會以犧牲車輛利潤為代價來提高銷量，目標毛利率超過15%，甚至達16%至17%的水平，而要實現盈虧平衡，每月銷售量應至少達到2萬至3萬輛。

 

花旗：料至2026年仍錄虧損60億人幣　目標價降至65.2元

 

　　花旗發表研報指，考慮到蔚來今年強勁的銷售勢頭以及即將推出的ONVO和Firefly新車型，將其今明兩年的銷售預測從19萬輛及25.9萬輛上調至22.7萬輛及30.8萬輛，惟將今年及2025年毛利率下調1.5及1.9個百分點至10%及11.5%。另預測公司在2026年的銷售及毛利率分別為39萬輛和13.2%。花旗亦將蔚來銷售及行為支出與研發支出上調至與管理層的指引一致，故預測2024至2026年的虧損為162億元、125億元及60億元人民幣。將公司港股目標價由79.6元降至65.2元，美股目標價由10.4美元降至8.5美元，均維持「買入」評級。


　　花旗又提及，公司管理層料在今年9月會為ONVO營運100家門店，每家店的投資為100萬至200萬元人民幣。管理層表示，ONVO的車型陣容會是有限的，他們將優先考慮每個細分市場的市場份額。而其料ONVO毛利率的長期目標為15%以上，月銷量達到2萬至3萬輛才能達收支平衡。而Firefly方面，管理層將其定位為10萬至20萬元人民幣的小型車品牌。通過與蔚來共享銷售網絡，首款車型預計將於下半年正式交付。

美銀：季績符預期毛利率勝預期　目標價升至47元


　　美銀證券指，蔚來首季業績符合預期，當中整體毛利率勝預期。集團的次季交付目標為5.4萬至5.6萬輛，按年增130%至138%，按季升80%至86%。該行上調蔚來2024/25/26年銷售預測8%、4%及3%，目標價由46元升至47元，重申「中性」評級，因預計2024年銷售增長帶來的正面影響將被利潤率擴張放緩部分所抵銷。

　　瑞銀稱，蔚來2024財年首季營運虧損按季跌19%至53.94億人民幣，但按年計擴大6%，虧損高於市場原預期49.36億人民幣，旗下每輛汽車平均售價跌至27.9萬元人民幣，按季跌10%及按年跌6%，主要是改變產品組合，對汽車利潤率產生了負面影響，維持「中性」評級及目標價7.2美元。

郭家耀：行業面對供應過剩陷減價戰    蔚來等新能源車股都只宜觀望

 

　　獨立股評人郭家耀指，蔚來股價走勢很差，年初至今已跌了四成。事實上，行業仍面對供應過剩問題，正陷於減價戰中；即使蔚來近月交付量有所回升，但因要減價去庫存，毛利仍會受壓，相信往後仍要繼續清庫存，股價縱急跌也不宜買入博反彈。至於其他新能源車股，也只宜觀望，當中比亞迪(01211)雖然受益銷量大，單車毛利較高，股價表現也較佳，但因行業前景未許樂觀，也不宜吸納。現時內地新能源車企只有向海外拓展才有出路，不過歐美國家卻不表歡迎，甚至加徵關稅限制其發展。

 

　　蔚來半日跌7.28%收報38.2元，成交9772萬元。其他新能源車股亦普遍下跌，比亞迪跌1.4%報226元，理想汽車(02015)跌2.79%報76.75元，小鵬汽車(09868)跌1.37%報32.3元，零跑(09863)跌0.73%報27.2元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此



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