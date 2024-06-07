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牛牛 | 富途斥44億入股虛銀天星銀行44%，成第二大股東

07/06/2024

．虛擬銀行天星銀行公布，富途控股注資成為該行控股公司的新股東

．富途控股則公布，已完成向天星銀行母公司Gravitation Fintech HK Limited 投資4.4億元，並間接持有天星銀行44.11%，成為第二大股東。

 

牛牛 | 富途斥44億入股虛銀天星銀行44%，成第二大股東

 

　　虛擬銀行天星銀行公布，富途控股注資成為該行控股公司的新股東。富途控股則公布，已完成向天星銀行母公司Gravitation Fintech HK Limited 投資4.4億元，並間接持有天星銀行44.11%，成為第二大股東。

 

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　　天星銀行表示，富途此次注資主要是為了支持天星銀行業務發展、推動業務多元化，同時促進行業生態發展，助力香港金融科技持續創新和普及，深化普惠金融。


　　天星銀行原由小米集團持有90%股權，尚乘集團持有10%股權。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-06-07｜英偉達勢成美股之首，中資芯片股可跟炒一轉？｜#聶振邦 #直播｜hot talk 1點鐘

 

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