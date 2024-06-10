港股 | 蕭猷華：恒指本周料低開高走

恒生指數上星期走勢窄幅上落，高位18724點，低位18283點，似乎，升又升不起，跌也跌不落，主要原因是外圍股市向好的時候，內地股市就偏軟，所以港股跟外圍高開後，由於內地股市下跌，恒指升幅就逐漸縮減。上證綜合指數不經不覺已跌近3000點邊緣，最近公布的經濟數據，包括官方製造業指數、社會零售額及入口數據，均遜預期，市場期望中央再釋出更多穩經濟措施，特別關注7月召開的三中全會，有否重大經濟改革宣布。



外圍經濟方面較為明朗，加拿大、歐洲央行率先宣布減息，美國會否減息？還看經濟數據。上周五（7日），美國公布5月非農職位增加27.5萬份，其中，政府招聘增加4.3萬，醫療保健行業增加6.8萬，平均時薪按月上升0.4%，超過預期；另外，3、4月數字向下修訂減少1.5萬。



不過，魔鬼在細節中，表面上美國就業數據看似強勁，但其實全職工作職位減少62.5萬份，創下去年12月以來最大跌幅，美國人民大多都是找兼職工；此外，失業率由預期的3.9%上升至4%，找全職工作人數減少，大部分都是找兼職的，所以美國勞工市場其實不是那麼強勁。

恒指最大的支持位，料在250天線即約17600點。(Shutterstock)



美國國債息率和美元上升，短線對港股有壓力，不過美國勞工市場有放慢情況，加上港股估值便宜，外資對中國經濟看法轉趨樂觀，市場關注7月內地召開三中全會，料恒指最大支持在250天線即約17600點，後市仍然看好，第三季維持目標20300點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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