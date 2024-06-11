恒指 | 恒指挫逾300點失守18000，多板塊集體回吐

．港股端午假期過後沽壓加劇，恒指今早跌幅一路擴至超過300點，盤中自5月2日企穩18000關以來首度失守該位，低見17994

．周美國公布5月份非農就業職位新增27.2萬人，遠高於預期的18.5萬，美國十年期國債孳息率上升，削弱減息預期

港股端午假期過後沽壓加劇，恒指今早跌幅一路擴至超過300點，盤中自5月2日企穩18000關以來首度失守該位，低見17994。

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上周美國公布5月份非農就業職位新增27.2萬人，遠高於預期的18.5萬，美國十年期國債孳息率上升，削弱減息預期。



*航運股、金礦股重挫*



港股今早全面受壓，多個板塊大幅急回，其中強勢航運股出現較大回吐，中遠海控(01919)上周五(7日)創自2008年5月新高後，現急瀉11.4%，報13.32元；東方海外(00316)跌7.7%，報127.8元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅8.5%；中遠海能(01138)跌8.9%，報10.68元；海豐國際(01308)跌2.6%，報21元。



有報道指，中國在連續18個月掃貨黃金後，近期數據似乎顯示推遲了5月份的採購；消息拖累金價受壓，黃金股今早全線受挫；紫金(02899)跌5.7%，報16.5元；招金礦業(01818)跌10.7%，報13.48元；山東黃金(01787)跌7%，報16.52元。





*車股普跌，比亞迪除淨後逆市漲逾1%*



土耳其突發宣布對進口自中國的汽車加徵40%關稅，每輛車額外關稅最低為7000美元。消息拖累車股普遍受壓；理想汽車(02015)跌4.9%，報74.3元，以現價計，該股暫連跌5日，累計跌幅9.7%；小鵬汽車(09868)跌5.4%，報30.65元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅6.4%。龍頭比亞迪(01211)今日除淨，現逆市升1.5%，報228元。



現時，恒生指數報18032，跌334點或跌1.8%。主板成交近605億元。國企指數報6394，跌115點或跌1.8%。恒生科技指數報3704，跌67點或跌1.8%。



即月期指新報17963，跌310點，低水69點。即月國指期貨報6362，跌98點，低水32點。即月科指期貨新報3704，跌63點，高水3點。



上證綜合指數報3018，跌32點或跌1.1%，成交1537.51億元人民幣。



深證成份指數報9187，跌68點或跌0.7%，成交1735.94億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

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