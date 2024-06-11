港股 | 午市前瞻 | 大市觀望中美通脹數據 金價短線料2300美元爭持

恒生指數半日報18059，跌306點或1.7%，主板成交超過807億元。恒生中國企業指數報6400，跌109點或1.7%。恒生科技指數報3725，跌46點或1.2%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊報372.4元，跌2.4元或0.6%，成交65.5億元；美團報112.2元，升1.8元或1.6%，成交40.89億元；阿里報76.35元，跌0.75元或1%，成交18.54億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(紫金礦業網上截圖)

溫鋼城：恒指以17800位為關鍵支持

美國5月份新增非農就業職位多於預期，削弱減息預期。港股端午節假期後沽壓加劇，半日最多跌超過300點，一度失守18000心理關口。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指18000僅是整數心理關口，更重要支持水平位於17800，該位為目前50天線所在，更為恒指4月低位16044爬升至5月高位19706後所計算50%幅度所在，理應有較大支持。

但他提到，一切都要觀望明日及稍後公布的內地及美國的通脹數據，更重要為聯儲局議息後所公布的點陣圖，會否進一步削弱減息預期。

金價如失2280美元或試2100關

美國非農就業數據公布後，金價受挫，加上有傳中國減慢買入黃金力度，金礦股今早全面下跌，招金(01818)半日重挫逾一成，藍籌紫金(02899)挫逾5%。溫鋼城指金價現處於約2320美元，短線有可能再跌少少，但料大跌空間有限，預期後市較大機會於2300美元徘徊。他提到，金價更關鍵支持水平位於2300美元以下約2280美元水平，該位為4月底至5月初的回調支持，如進一步失守有可能要下試2100美元水平。因此，紫金現時以16元為好淡關鍵水平，失守則宜先離場。



因此，他不建議現時入市撈底金礦股，持貨者則可先持有，如金價失守上述支持位則宜先離場。但他認為，中長線黃金有一定需求量，例如受國際制裁的俄羅斯對黃金持貨力強，預計金價到2100美元，最差約2000美元會有強力支持。

紫金礦業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

SPDR股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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