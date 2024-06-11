友邦密密回購難阻股價下挫，惟仍獲大行唱好可趁低吸？

恒指今早(11日)跌逾300點，險守萬八點，其中權重股友邦保險(01299)最多跌逾4%低見55.6元，創自4月尾公布首季業績以來逾一個月新低。消息面上，友邦香港日前指首季表現持續領先業界，奪8個市場第一，且公司已連續逾20日回購股份，累計金額達20幾億元。另外，友邦早前公布今年首季新業務價值按年增31%至13.27億美元，創季度新高，並擬增添20億美元回購，近日再獲多間大行唱好，料其新業務價值仍可維持雙位數增長，又相信管理層會優先考慮回購多於併購，可否趁其股價調整吸納呢？

（資料圖片）

友邦香港：首季表現持續領先業界 奪8個市場第一

友邦香港日前表示，在最新公布的2024年第一季香港長期保險業務臨時統計數字中，奪得8個市場第一，持續領先業界。涉及項目包括有效保單數目、新造保單數目、在岸新造保單數目、離岸新造保單數目、財務策劃顧問團隊新造保單保費、財務策劃顧問團隊年化新保費、財務策劃顧問團隊銷售新保單數目、經紀團隊銷售新保單數目。



友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，配合客戶在新一年作更好的保障規劃，集團在首季再次推廣包含自願醫保、強積金可扣稅自願性供款及延期年金產品的「友扣稅」方案，以及為指定危疾提供多重賠償的「愛伴航」，並得到市場熱烈支持。企業層面，公司透過「AIA理想退休生活調查」了解在職人士保障需要與缺口，從而推出不同企業方案。

連續逾20日回購累計金額20幾億元 年內累計回購近百億元

另外，友邦上周五(7日)於聯交所回購352萬股，每股作價介乎58.2至59.35元，涉資約2.06億元。自普通決議案通過(5月24日)至今，公司累計購回4706.24萬股，佔已發行股份0.4188%。而友邦自5月6日起，已連續逾20個交易日進行回購，總回購金額達20幾億元。今年以來，公司已進行了逾百次回購，總計回購逾1.6億股，累計投入回購金額近100億元。

值得一提，友邦早前公布今年首季業績，新業務價值創季度新高達13.27億美元，按固定匯率計算按年增長31%；新業務價值利潤率54.2%，增長2.1個百分點；年化新保費24.49億美元，增長26%。集團同時公布優化資本管理政策，以年度產生的自由盈餘淨額的75%作為目標派付率，並擬增添20億美元股份回購，使回購總額增至120億美元。新增添的20億美元股份回購預期在大約12個月內完成。

野村：本港新業務價值增長放緩 惟料仍可維持雙位數



野村近日發表研報指，本港在岸及離岸壽險業務的年化新保費在今年首季反彈至紀錄新高，按年升57%至409億元，高於2019年首季高峰10%，其中在岸業務按年升39%，高於2019年首季高峰9%；離岸業務按年升96%，高於2017年首季高峰7%。友邦本港業務的年化新保費按年升25%，按季跌4%，跑輸行業平均，亦較2019年首季低16%。其中在岸業務按年持平，與2019年首季相若；離岸業務按年升45%，較2017年首季高峰低47%。



野村認為，縱使保險業監管局及廉政公署對無牌向大陸遊客銷售進行聯合調查，但相信對友邦整體業務影響可控，亦預期友邦香港今年餘下時間新業務價值增長達低雙位數，全年增長料為18%。基於業務率改善，料友邦今明兩年新業務價值增長17%及13%，維持「買入」評級及目標價91.11元。

滙證：一系列關鍵指標將現吸引增長 目標價升至90元



滙證指，友邦股價自2024財年首季業績公布以來上漲17%，惟其股份表現仍遜於各個區域指數，主要是由於地緣政治風險、市場對其盈利修正、對新業務增長可持續性存疑、對股息和資本回報更為關注等因素所造成，惟上述擔憂已充分反映於其股價當中，2024財年的內含價值(EV)為1.23倍，2025財年市盈率(PE)為11.6倍，至於隱含股本成本為13%。

滙證又指，雖然友邦正面對不同的阻力，不過預期公司一系列的關鍵指標均於日後出現有吸引力的增長。預計公司於2023至2026財年期間的新業務價值(NBV)將達17%，內含價市盈率(EV p/s)達10%，國際財務報告準則稅後經營溢利每股盈利(IFRS OPAT EPS)達12%，每股派息年均複合增長率(DPS CAGR)達6%。相信友邦的管理團隊仍致力提高企業價值、國際財務報告準則及現金流指標的增長率，策略包括創造更高的新業務增長、有利的產品組合演變、提高生產力等。考慮到上述因素，將友邦目標價由89元升至90元，維持「買入」評級。





富瑞：首季新業務增長有驚喜 花旗：管理層優先考慮回購



富瑞表示，在友邦今年第一季業績公布後，分別上調今年及明年的每股盈利預測5%及7%，以反映新業務增長和資本回報的驚喜，亦調整了IFRS 17模型，並使其估值假設重新與保誠(02378)一致，將目標價從96元下調至88元，重申「買入」評級。友邦股本成本預測與保誠保持一致，並提高了內地和香港的風險溢價。整體而言，該行對友邦的集團權益成本預測仍低於保誠，但與保誠不同，該行不會對友邦內地帳簿進行調整，又指友邦首季新業務價值增長高於市場預期，並加大其回購規模。



花旗稱，友邦今年首季新業務價值增長仍高於20%，亦在香港以及新加坡等地活躍持續增長，就有機資本而言，新業務投資的增長將大致符合新業務價值的增長，這將減少淨自由盈餘產生，而管理層亦會優先考慮股票回購而不是透過併購來增長，尤其是在股價非常低的情況下，予目標價100元及「買入」評級。

黃偉豪：受制美債息回升暫宜觀望 回補53元裂口後企穩才可吼

中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，友邦屬恒指重磅股，港股整體市況走弱對其股價多少會有影響。再者，近日美國減息預期降溫，10年期債息回升，友邦股價每每與其反向而行，除非美國減息預期再度升溫，否則暫只宜觀望。友邦今早雖能守住50天線約55.7元，但最終可能失守，向下補回4月26日至29日近53元邊的上升裂口，到時若能企穩53元才可考慮吸納。



友邦半日跌2.4%收報56.95元，最多跌4.71%低見55.6元，連跌3日，累跌3.72%，成交16.33億元。其他保險股表現各異，保誠跌3.86%報72.2元，宏利(00945)升0.9%報202元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

【你點睇】政府宣布10項短期控煙措施，你是否支持？「火車頭」問題未有規管，你接唔接受？► 立即投票