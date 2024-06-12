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憧憬AI iPhone帶動換機潮，蘋果概念股齊炒升可以點揀？

12/06/2024

　　蘋果(AAPL)宣布與OpenAI合作，整合ChatGPT與Siri功能，iPhone 16系列將有望率先具備內置ChatGPT功能，市場憧憬將帶動iPhone換機潮，刺激蘋果股價隔晚於美股飆逾7%報207.15美元，創歷史新高。港股一眾蘋果概念股亦齊齊炒起，其中瑞聲科技(02018)被指有份供貨iPhone16麥克風，連升第5日，今早(12日)飆逾半成高見30.7元，見2022年1月以來新高。舜宇光學(02382)亦曾飆逾半成至48.85元，惟後勁不繼。若想借相關消息炒一轉，應如何選擇？

 

（蘋果官網截圖）

 

蘋果與OpenAI合作　iPhone 16有望率先內置ChatGPT功能


　　蘋果近日舉行全球開發者大會WWDC，其人工智能技術「Apple Intelligence」壓軸登場，並正式宣布與OpenAI合作，整合ChatGPT與Siri功能，今年稍後將把ChatGPT整合至iOS系統當中，即iPhone 16系列將有望率先具備內置ChatGPT功能。集團軟體主管Craig Federighi和AI主管John Giannandrea表示，蘋果在技術方面的做法與其他競爭對手不同，公司只專注於其銷售的設備以及AI可以使用的個人資料。公司又透露一種更為有限的方法，以避開對技術潛力的未來關注，而傾向於現在可以完成的小任務，又不會消耗電池壽命。Craig Federighi認為，AI作用不是取代用戶，而是賦予他們權力。

 

　　另蘋果周一(10日)發布改良版的Siri虛擬助理，並把人工智能功能引入旗下多個應用程式。《路透》報道，最少有13名分析員上調對蘋果股價目標，部分指最新功能可在蘋果秋季推出新系列iPhone智能手機時吸引消費者購買。

 

招銀國際：蘋果AI料帶來換機需求　瑞聲舜宇比電等將受惠

 

　　招銀國際發表最新研報指，蘋果公司公布市場期待已久的iOS18更新資訊，展示了橫跨iPhone、iPad和Mac的全新個人智能系統Apple Intelligence，當中重磅升級包括將ChatGPT集成到Siri當中，同時亦發布了可穿戴設備Vision Pro的系統更新Vision OS 2，整體而言此次發布會基本符合預期。

　　該行指，考慮到已推出的產品型號中，只有iPhone 15 Pro系列及採用M1或更新版芯片的設備，才可使用Apple Intelligence，預期今年第三季將迎來產品更新置換需求，相關供應鏈公司包括瑞聲科技、舜宇光學、比亞迪電子(00285)和高偉電子(01415)等將受惠。

 

郭明錤：瑞聲供貨iPhone 16麥克風　為AI iPhone領先受惠者


　　值得一提，天風國際分析師郭明錤於去年底表示，iPhone 16將推出生成式AI(AIGC)相關創新功能，瑞聲科技與歌爾股份為AI iPhone的領先受惠者。當時他指，瑞聲科技與歌爾股份為iPhone 16的麥克風供應商，受惠規格升級，每隻iPhone 16的麥克風單價將較iPhone 15至少高約1倍至1.5倍，預期瑞聲科技與歌爾股份的營收與利潤將顯著受惠此麥克風升級，又因瑞聲科技的營收規模較小，故相對更為受益。

 

高盛對瑞聲看法更正面　野村降舜宇目標價至68元

 


　　另方面，舜宇光學近日公布5月手機鏡頭出貨量1.04億件，按年升9.6%；期內車載鏡頭出貨量按年升9.9%；手機攝像模組出貨量跌6.9%。高盛發表研報指，面對智能手機市場飽和以及激烈競爭下，該行對後來者例如瑞聲科技及歐菲光(深：002456)看法相對舜宇及大立光更為正面，主要是付運規模及產品升級方面有更大上行空間，維持舜宇「中性」評級，12個月目標價65元，相當於2024年預測市盈率25倍，與公司過去均值相若，以反映2023年較低基數下逐漸復甦之預期。


　　野村則指，市場忽視了舜宇2024年盈利復甦強勁，預期其2024年上半年盈利可能超出預期，惟將目標價從88元下調23%至68元，重申「買入」評級。按2025年每股盈利3.4元計，舜宇最新估值為2025年預測市盈20倍，而目前市場價格為2025年預測市盈率14倍。

 

陳政深：蘋果縱現換機潮手機設備股受惠有限　惟舜宇現價可吼

 

　　艾德金融執行董事陳政深指，蘋果舊有型號手機，其MI處理器現有算力未足以整合ChatGPT與Siri功能，而iPhone 16系列若具備內置ChatGPT功能，可能會掀起換機潮，不過仍要看其ChatGPT功能可以整合到何種程度。雖然上述消息刺激一眾手機設備股炒升，但其實它們的業務只屬蘋果供應鏈的「水尾」，賺錢最少。最受惠的，其實是那些擁芯片等核心技術、有穩定供應鏈的公司，聲學及光學產品替代性則較高。此外，蘋果在中國以外也有數據中心，就如Tesla雖整合百度地圖，但仍傾向與國外夥伴合作。再者，蘋果手機在中國及大中華區銷量只佔公司整體銷量10幾個百分點，掀起的換機潮有多大成疑。

 

　　不過，陳政深認為，手機設備股仍可借相關消息炒一轉，但若要在舜宇及瑞聲中選擇，寧可揀舜宇。瑞聲14天RSI已升至72出現超買，任何股份RSI升至70以上都不宜再高追，何況其股價現已遠離10天線近兩成。舜宇走勢則較跟貼大市，已出現三連陰，仍處於整固中，但短線料可見50元，中線可見56.7元，現價可買入。

 

　　舜宇半日跌0.43%收報46.25元，連跌3日，累跌5.52%，成交4.48億元。瑞聲升6.09%報30.5元，連升5日，累升26.82%，成交4.54億元。其他蘋果概念股亦普遍上升，比亞迪電子升4.03%報36.15元，高偉電子升1.72%報20.65元，丘鈦科技(01478)升4.55%報3.68元，富智康(02038)升3.75%報0.83元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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