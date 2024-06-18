港股 | 午市前瞻 | 大市有待新題材 紫金後市料受壓 中海油配股機會細

恒生指數半日報17903，跌33點或0.2%，主板成交近495億元。恒生中國企業指數報6366，跌6點或0.1%。恒生科技指數報3703，跌5點或0.2%。



恒指三大成交股份依次為紫金(02899)、騰訊(00700)及美團(03690)；紫金報15.9元，跌0.42元或2.6%，成交25.49億元；騰訊報381元，跌0.2元或不足0.1%，成交24.38億元；美團報115.6元，跌1.2元或1%，成交14.86億元。國指三大成交股份依次為紫金、騰訊及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報72.25元，跌0.25元或0.3%，成交9.48億元。

(紫金礦業網上截圖)

李偉傑：陸家嘴金融論壇或有消息帶動大市

港股悶局持續，恒指於18000關口不上不下。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指17800至18000為回調50%的重要支持水平，預計大市將於此位整固一段時間。他提到，現時市場觀望將於明日舉行的陸家嘴金融論壇，市傳中證監或於論壇之上發布有關資本市場政策，預計今日市場觀望氣氛濃厚下將維持悶局，要待明天或後續有新題材過後才有望刺激市況。





紫金表現受壓，百天線必不可失



紫金(02899)公布發售20億美元2029年到期有擔保可換股債券，換股價每股H股19.84元，比該股昨日收市價16.32元溢價約21.57%，可轉換約7.87億股H股，佔及經擴大的已發行H股數目約12.07%及已發行股份數目約2.90%。此外，紫金同時發行2.519億股H股，相當於擴大後已發行H股約4.21%及已發行股份數目約0.95%，每股作價15.5元，比該股昨日收市價折讓約5.02%，淨額約38.71億元。



換股債與配股一次過進行，拖累紫金股價半日跌近3%。李偉傑指，資源股在過去一個月以來趁高價期間不斷集資，而紫金股價可謂比起其他股份稍為落後。他指出，紫金此刻配股及發換股債非因看淡金價後市，而是集團本身負債比率亦不低，於2023年度就逼近六成，大有集資償債的需要。即使如此，紫金一次過公布大額集資行動確實令股價受壓，就今日市場對相關消息的反應，預計後市難有太大反彈力度，目前最大防守關口為100天線約15.1元。





中海油現金多 集資壓力較細

除紫金外，早前兗礦(01171)及五礦資源(01208)等資源類中特估，都趁股價炒起時先後宣布配股，李偉傑指，上市公司是否配股並非單純因為股價上升，而要視乎個別公司的負債水平，上述股份普遍都有一定負債。至於股價同樣處於高位的中海油(00883)同為中特估，但李偉傑認為，公司配股集資機會不大，始終該公司手持較多現金，負債比率亦大幅為低於兗礦及五礦資源，故暫時並未配股集資誘因。

紫金礦業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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