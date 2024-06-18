比亞迪再遭巴菲特減持，比亞迪電子具AI及蘋果概念更值博？

比亞迪(01211)及比亞迪電子(00285)兩隻同系股份近期表現各異。「股神」巴菲特再減持比亞迪，加上歐盟加徵中國電動車進口關稅，令比亞迪近日股價日升日跌，表現一般。而比亞迪電子(00285)是英偉達人工智能(AI)伺服器合作夥伴，易受英偉達AI產品相關消息刺激，再加上蘋果早前宣布與OpenAI合作，料將有更多產品具備AI功能，比電作為蘋果供應商，近日股價也隨蘋果攀升，今早(18日)最多再升逾3%高見41元，創2021年8月中以來新高。比亞迪一手入場費仍近12萬元，比電入場費則僅約2萬元，是否更值博？

（比亞迪電子網頁截圖）

巴菲特再減持比亞迪套現3.1億元 持股降至6.9%



根據聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下巴郡於上周二(11日)再減持比亞迪(01211)134.75萬股H股，每股平均價230.46元，套現3.1億元，持股量由7.02%降至6.9%。巴郡對上一次披露減持是在去年10月下旬，當時申報持有H股7.98%，意味過去逾7個月已沽出約1%的H股。內地《南財快訊》報道，比亞迪相關人士回應巴郡減持原因時表示，公司正在和對方溝通，至於公司估值是否偏高，比亞迪回應指經營狀況良好，銷量、利潤等保持增長。



巴郡早於2008年入股比亞迪，取得2.25億股，佔當時擴大後H股39.6%，佔整體10.98%，每股作價僅8元，而在2022年8月首度減持，自此在一年半期間H股持股比例從20.49%大減至7.98%。

比亞迪遭歐盟加徵關稅17.4% 高盛料拖累今年純利2%

另方面，歐盟上周三(12日)宣布對中國進口電動車在現時10%的進口稅上，加徵額外臨時關稅。負責監督歐盟貿易政策的歐盟執委會表示，關稅可能在7月前實施，其中比亞迪將被徵收17.4%，吉利(00175)將被徵收20%，上汽(滬:600104)將被徵收38.1%。其他配合調查的公司將面臨21%的關稅，不配合調查的公司將面臨38.1%的關稅。

高盛估算，歐盟加徵關稅將對比亞迪今明兩年純利分別產生2%及6%的負面影響，估計比亞迪有兩大措施應對，包括調整海外市場產品售價，又或加大在歐洲生產規模。比亞迪的匈牙利工廠最快可於今年下半年投產，預期潛在影響仍然可控，重申其「買入」評級，目標價295元。

麥格理指，歐盟對比亞迪加徵27.4%的關稅幅度為預期之內，同時預計公司於歐盟市場的每單位毛利率可能會由29%下跌至14%。比亞迪由2025年下半年起可以透過擴大出口及本地生產，以更積極地進軍歐盟市場。而比亞迪今年首5個月的銷售增長為27%，高於2024財年預測的20%。歐盟加徵關稅的消息，或會為比亞迪帶來部分短期風險，不過投資者仍會於公司股價回調時買入。歐盟加徵關稅的明確性，令比亞迪在歐盟擴張計劃中變得更為積極，將其目標價定於276元，予「跑贏大市」評級。

據報台積電計劃加價 比電有望切入英偉達產業鏈

據台灣《工商時報》報道，在產能供不應求的情況下，台積電計劃將3納米代工價上調5%以上，先進封裝明年的報價也約有10%至20%的漲幅。而蘋果、英偉達等七大客戶產能全包，預期訂單滿至2026年。值得注意的是，這一波漲價潮開始向產業鏈下游傳導。據供應鏈消息，高通驍龍8Gen4以台積電N3E打造，較上一代報價激增25%，不排除引發後續漲價趨勢。另據wccftech報道，英偉達、AMD也計劃提高熱門AI硬體的價格。



值得一提，比亞迪電子與英偉達合作已久，自2010年以來一直參與其顯卡業務，因此對英偉達的研發及營銷非常熟悉。去年公司成為英偉達AI伺服器的合作夥伴，產品預計將從今年第二季開始出貨。而公司自主開發AMR，已與英偉達開展深度合作，加上英偉達後續從晶元銷售向雲服務轉型需要拓展供應鏈，公司有望在英偉達產業鏈開拓一片天地。

華創證券：憧憬比電AI業務收入獲重大突破 予目標價49.4元



華創證券近日發表研報，首次覆蓋比亞迪電子，並予「強推」投資評級，予目標價49.4元，對應2024年預測市盈率約20倍。該行指，比亞迪電子早期以消費電子零部件及組裝業務起家，現時已成功拓展至新型智能產品、新能源汽車及數據中心，在消費電子、汽車電子及AI相關領域均全面布局，已形成涵蓋企業級通用伺服器、存儲伺服器、AI伺服器、模塊化伺服器以及浸沒式液冷方案等產品及解決方案。憧憬AI業務收入可取得重大突破，同時主業汽車電子則背靠母公司比亞迪，目前預測其2024至2026年純利可達到50.69億、70.63億及82.31億元人民幣。



麥格理指，比亞迪電子自4月中旬以來股價大幅反彈，累升62%，對比同期恒指升幅約12%，相信是受到英偉達AI產品、蘋果發布會，以及歐盟落實對進口電動汽車加徵關稅等影響。比亞迪電子預計未來兩至三年AI相關收入將達到100億元人民幣，相當於麥格理預測2026年整體收入約5%。該行目前預測蘋果公司今年收入可實現雙位數增幅，同時新推出的AI功能將帶動未來幾年的換機需求。而歐盟對中國純電動車加徵關稅，預期比亞迪從今年下半年起通過出口及擴大本地生產來積極拓展歐盟市場，同時有利於比亞迪電子發展，可在供應鏈中獲得更好份額，目前預測2024至2026年其新能源汽車零部件業務收入年均複合增長率可達到45%，重申「跑贏大市」評級，目標價為41元。





何啟俊：比亞迪宜待回至220元才吼 比電回至36元可吸

（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，比亞迪及比亞迪電子都宜待股價調整才買入。其中比亞迪已對巴菲特減持沒那麼敏感，畢竟已經多輪減持。另外，比亞迪電動車主要出口非洲、中東及東南亞，歐洲市場佔出口比重很低，若歐盟再加徵關稅，公司大可減少在歐洲的布局。因此，上述消息對比亞迪影響都有限，股價主要以區間上落為主，可待回到210至220元才買入。

何啟俊續指，比亞迪電子是中國國內少數可代工AI伺服器的廠商，而中國政府也支持AI發展，以免依賴台積電等外地廠商；AI伺服器作為AI基礎部件，料可為比亞迪電子帶來潛在增長動力。另方面，比亞迪電子亦是蘋果供應商，蘋果早前宣布與OpenAI合作，料會有更多蘋果產品具備AI功能，手機換機周期有望縮短，對比亞迪電子也有利。不過，其股價已升了很多，宜待回到35至36元才吸納。

比亞迪半日跌0.09%收報233.2元，最多跌1.63%至229.6元，成交9.45億元。比亞迪電子升0.89%收報39.9元，最多升3.79%高見41.05元，成交3.51億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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