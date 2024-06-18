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半導體行業或迎漲價潮，芯片股造好可揀買邊隻？

18/06/2024

　　近期半導體行業傳來連串漲價消息，據報台積電將針對先進製程和封裝漲價，其中3納米代工報價加幅將最少達5%，台積電美股ADR隔晚漲逾2.7%高見177.24美元，創收盤歷史新高。另大摩近日發表研報指，華虹半導體(01347)的晶圓廠房產能已超過100%，大有機會在下半年提高晶圓價格約一成，將其目標價大升至28元，港股的芯片股今日(18日)亦普遍上升，其中華虹及中芯國際(00981)都升逾3%，可揀買哪一隻呢？

 （Shutterstock）

 

據報台積電計劃加價　3納米代工價擬調高5%以上

 

　　據報台積電將提高3納米、5納米先進製程和先進封裝執行價格，其中3納米代工報價加幅將最少達5%，而先進封裝明年年度報價加幅將介乎10%至20%。據了解，台積電3納米製程的產能已被蘋果、英偉達等七大客戶全面預訂，供不應求，預期訂單將滿至2026年。作為晶圓代工的龍頭企業，台積電的舉措往往對行業產生風向標作用。不過，台積電在回覆詢問時表示不評論價格問題，強調公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，會持續與客户緊密合作以提供價值。

 

　　而縱觀各大晶圓代工廠的近況，產能利用率全面回升已成普遍現象。據悉中芯國際一季度的產能利用率已達80.8%，環比提升4個百分點，而華虹半導體的這一數據更是高達91.7%，環比增加7.6個百分點。而產能利用率超過100%，意味晶圓代工廠的產能已處於滿負荷運轉狀態。在市場需求持續向好的背景下，晶圓代工價格的上漲幾乎成為必然。目前華虹半導體的三座8英寸廠和一座12英寸廠均已接近滿載，未來價格回升可期。另外，下游廠商對於上游漲價普遍持接受態度。浙江亞芯微、南京智凌芯、深圳創芯微等多家晶元企業已宣布上調產品價格，漲幅最高達20%。這反映終端市場需求的修復態勢日益明顯，為整個產業鏈的漲價行為提供了支撐。

 

大摩料華虹下半年晶圓提價約一成　目標價升至28元


　　值得一提，大摩日前發表研報，將華虹半導體評級由「與大市同步」升至「增持」，預期在晶圓廠利用率提高、晶圓價格上漲、產品結構改善的推動下，華虹2024財年下半年至2025財年上半年的毛利率將由6.4%提升至17.1%，目標價由17元上調約65%至28元。大摩指，華虹的晶圓廠房產能利用率目前已恢復至逾100%，預計今年下半年的價格將上漲10%。華虹業務恢復速度高於該行預期，將導致公司2024財年第二季營業收入指引出現上調。


　　高盛則維持華虹「買入」評級，將其2024至2028年期間的盈利預測每年上調1%，以反映收入增加，目標價由23元升至26.3元。高盛指，自4月30日以來，全球晶元代工企業的股價上漲0%至34%，反映行業重新估值。在電動汽車、新能源和工業應用推動下，本地客戶對華虹的IGBT、MCU、Analog等專業技術需求不斷增長，因此長期看好公司。雖然其銷量和價格都面臨短期下行周期的壓力，但半導體需求將趨穩，並有可能在接下來的幾季逐步復甦。
 

（截自華虹半導體網頁）

 

集邦：受益國產化趨勢　中芯首季營收躍升全球第三

 

　　另據全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢調查顯示，2024年第一季全球前十大晶圓代工產值按季減4.3%至292億美元。從排名來看，TOP5代工廠變化明顯，中芯國際受益於消費性庫存回補訂單及國產化趨勢，第一季度排名首次超過格芯、聯電，躍升至第三名，市場份額達到5.7%，營收按季增4.3%至17.5億美元，營運表現優於其他對手。


　　TrendForce表示，第二季度在618年中消費節帶動供應鏈智能手機與消費性電子急單助力下，將使8英寸與12英寸產能利用率較前季略提升，雖部分將與平均銷售單價(ASP)下滑相抵，但營收將可維持個位數季成長率，中芯國際市佔有望維持在第三。內地官媒《證券時報》援引機構觀點稱，國內晶圓廠不斷擴產及迭代技術，價格優勢明顯，使得代工需求不斷回流國內(HV工藝最為明顯)，國內代工大廠有望迎來基本面改善與估值提升「雙擊」。

 

黃瑋傑：中芯毛利率仍未見底　最多或只升至18.9元

 

半導體行業或迎漲價潮，芯片股造好可揀買邊隻？

（黃瑋傑）

 

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，中芯現時股價較尷尬，一方面國家大基金三期要扶植半導體行業，中芯預期會受惠，但公司本身受制兩大逆風，其一為美國對其制裁，令公司要發展先進工藝製程受阻，台積電現時已提到可做2及1.5納米芯片，但中芯要做低於7納米芯片可能在軟件及硬件上都受到掣肘；其二為其現有產品太供過於求，其主流產品為45及28納米芯片，14納米芯片即使有生產佔比也不高，過去因產品不斷跌價令其毛利率急速下行，而從華虹每月公布的數據可見，其毛利率應已見底，華虹今年第一季毛利率為6.4%，比去年第四季的4%回升2.4個百分點，預計第二季介乎6至10%，若真的升至10%，將比去年第四季有明顯改善，故華虹股價升得較快。

 

　　黃瑋傑又指，中芯未必因股價落後就可追上，如果基本面沒改善，股價仍會升得較慢。中芯今輪上升相信是靠國家大基金三期的因素帶挈，公司今年第一季毛利率為13.7%，去年第四季為16.4%，可見仍在下跌，而去年第一季毛利率則高達20.8%。公司指引預測今年第二季毛利率介乎9至11%，即比第一季還要低，可見毛利率仍未見底。考慮到上述因素，中芯可能會行得慢、升得少，若仍想吸納，可待其挨近10天線約17.7至17.8元買入，以17元止蝕，惟中芯今個月最多於6月11日升至18.9元，暫只可以18.8元作初步目標，水位不多。

 

　　芯片股今日普遍造好，中芯升3.21%收報18.66元，華虹升3.83%報24.4元，ASMPT(00522)升0.66%報99.75元，晶門半導體(02878)升2.9%報0.355元，宏光半導體(06908)升3.66%報0.425元，惟上海復旦(01385)跌1.78%報13.26元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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