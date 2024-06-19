港股 | 午市前瞻 | 恒指最樂觀見19700 美高梅處雙頂頸線有望反彈

恒生指數半日報18264，升348點或1.9%，主板成交近556億元。恒生中國企業指數報6512，升144點或2.3%。恒生科技指數報3769，升72點或2%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、建行(00939)及中海油(00883)；騰訊報385元，升8元或2.1%，成交35.34億元；建行報5.78元，升0.17元或3%，成交15.03億元；中海油報22.25元，升0.8元或3.7%，成交13.96億元。國指三大成交股份依次為騰訊、建行及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、美團(03690)及小米(01810)；美團報117.7元，升2.7元或2.3%，成交13.28億元；小米報18.08元，升0.7元或4%，成交12.43億元。

(美高梅中國網頁截圖)

溫鋼城：恒指能否企穩 18500成關鍵

港股今日扭轉近日疲態，恒指高開140點後愈升愈有，早段高位見過18320。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，今日舉行的陸家嘴金融論壇，而較早前內地據報考慮減免內地投資者經港股通買港股抽取20%的股息稅，市場期望就該稅項減免能過夠在今次論壇得到落實。倘若成真，相信能夠增加內地投資者對港股的意欲。

此外，美息下跌，納指和標指再創新高都利好今日港股氣氛。至於今次陸家嘴金融論壇能否像4月份的五項對港資本市場合作般，刺激恒指上升幾千點？溫鋼城認為現階段言之過早。由於4月份恒指見一年低位，因此反彈力大。但現時恒指在18000點附近，上升的空間不如4月份，暫時觀望恒指這一波能否站穩18500點。他預料，就算中證監進一步推出利好港股措施，恒指能夠升到5月高位19700點附近已經不錯。

濠賭股暫難樂觀





美高梅中國(02282)公布，與美銀證券及德意志銀行新加坡分行，就發行本金總額5億美元、票息7.125%於2031年6月26日到期的優先票據訂立購買協議，發售價為本金額100%。該公司計劃發行票據所得款項淨額38.593億港元或4.931億美元，用於償還循環信貸融通項下部分未償還款項。

美高梅股價今日早段逆市下跌，溫鋼城表示，賭業相關股近期走勢疲弱，美高梅股價近期處於調整期，今日股價表現與發債沒有太大關連。其實，企業發債並非壞事，一般是為了企業後續發展作資金準備。相對於配售股票，發債比較合理，對於股價來說更有穩定作用。不過，他指出，美高梅股價從技術走勢圖看，現在正處於雙頂的頸線附近，如果能夠穩守13.1元上方，後市或有機會上14.5元，但要進一步升到5月高位15.2元相信阻力較大。

美高梅股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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