  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指最樂觀見19700 美高梅處雙頂頸線有望反彈

19/06/2024

　　恒生指數半日報18264，升348點或1.9%，主板成交近556億元。恒生中國企業指數報6512，升144點或2.3%。恒生科技指數報3769，升72點或2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、建行(00939)及中海油(00883)；騰訊報385元，升8元或2.1%，成交35.34億元；建行報5.78元，升0.17元或3%，成交15.03億元；中海油報22.25元，升0.8元或3.7%，成交13.96億元。國指三大成交股份依次為騰訊、建行及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、美團(03690)及小米(01810)；美團報117.7元，升2.7元或2.3%，成交13.28億元；小米報18.08元，升0.7元或4%，成交12.43億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(美高梅中國網頁截圖)

 

溫鋼城：恒指能否企穩 18500成關鍵

 

　　港股今日扭轉近日疲態，恒指高開140點後愈升愈有，早段高位見過18320。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，今日舉行的陸家嘴金融論壇，而較早前內地據報考慮減免內地投資者經港股通買港股抽取20%的股息稅，市場期望就該稅項減免能過夠在今次論壇得到落實。倘若成真，相信能夠增加內地投資者對港股的意欲。

 

　　此外，美息下跌，納指和標指再創新高都利好今日港股氣氛。至於今次陸家嘴金融論壇能否像4月份的五項對港資本市場合作般，刺激恒指上升幾千點？溫鋼城認為現階段言之過早。由於4月份恒指見一年低位，因此反彈力大。但現時恒指在18000點附近，上升的空間不如4月份，暫時觀望恒指這一波能否站穩18500點。他預料，就算中證監進一步推出利好港股措施，恒指能夠升到5月高位19700點附近已經不錯。

 

濠賭股暫難樂觀



　　美高梅中國(02282)公布，與美銀證券及德意志銀行新加坡分行，就發行本金總額5億美元、票息7.125%於2031年6月26日到期的優先票據訂立購買協議，發售價為本金額100%。該公司計劃發行票據所得款項淨額38.593億港元或4.931億美元，用於償還循環信貸融通項下部分未償還款項。

 

　　美高梅股價今日早段逆市下跌，溫鋼城表示，賭業相關股近期走勢疲弱，美高梅股價近期處於調整期，今日股價表現與發債沒有太大關連。其實，企業發債並非壞事，一般是為了企業後續發展作資金準備。相對於配售股票，發債比較合理，對於股價來說更有穩定作用。不過，他指出，美高梅股價從技術走勢圖看，現在正處於雙頂的頸線附近，如果能夠穩守13.1元上方，後市或有機會上14.5元，但要進一步升到5月高位15.2元相信阻力較大。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

美高梅股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

WoW WoW星期三：精選保健品低至63折！ (只限今天)► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02209

喆麗控股

2.860

異動股

03088

華夏恒生科技

4.820

異動股

00883

中國海洋石油

22.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03088 華夏恒生科技
  • 4.822
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.500
  • 09999 網易－Ｓ
  • 144.400
  • 02828 恒生中國企業
  • 67.140
  • 02318 中國平安
  • 37.350
股份推介
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 5.940
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.500
  • 目標︰$23.00
  • 02380 中國電力
  • 3.880
  • 目標︰$5.20
  • 09999 網易－Ｓ
  • 144.400
  • 目標︰$180.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 40.250
  • 目標︰$39.80
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 388.400
  • 00941 中國移動
  • 73.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.800
  • 00005 滙豐控股
  • 68.750
  • 00939 建設銀行
  • 5.800
報章貼士
  • 00489 東風集團股份
  • 2.600
  • 目標︰$3.50
  • 01347 華虹半導體
  • 24.300
  • 目標︰--
  • 00341 大家樂集團
  • 8.900
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 00316 東方海外國際
  • 130.700
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 18.380
即時重點新聞

19/06/2024 12:05  《午市前瞻》恒指最樂觀見19700，美高梅處雙頂頸線有望反彈

19/06/2024 12:05  恒指半日升348點報18264，聯想飆逾6%阿里健康升4%

19/06/2024 11:27  【陸家嘴論壇】朱鶴新：簡化境外機構資金管理，便利參與證券投資

19/06/2024 10:49  恒指升幅擴大至逾400點，陸家嘴論壇中證監推科創板八條

19/06/2024 07:54  美高梅中國(02282)發5億美元優先票據，年息7.125%

19/06/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５８﹒６１億元，買建行沽騰訊

19/06/2024 08:29  【大行炒Ｄ乜】中銀升舜宇目標至６９元，滙證恢復追蹤吉利薦買

14/06/2024 11:02  《嚟緊炒Ｄ乜》招商銀行現價買入，中線目標價４９銀

19/06/2024 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７５，一個月拆息維持４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】消費者愛「價值+樂趣」，惟小心「假繁榮」新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

比特幣 | 警方破36宗騙案拘39人涉7100萬元，搗假虛擬貨幣兌換店新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

惡劣天氣不停市快將實施，港交所獲券商唱好可趁機吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

風水趣聞：蔣匡文分享睇風水難忘經歷！放錯一盞燈遭受血光之災？富豪屋企犯「穿」易漏財！為龍脈為生仔屋企有泳池都要抽乾！女明星放棄維港海景終嫁入豪門？
人氣文章

生財有道

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05厘
人氣文章

小薯茶水間

THE大學排名 ︳ 泰晤士全球大學影響力排名出爐！香港3間大學打入百大！哪間首次上榜即登香港no. 1？澳洲這大學衛冕榜首！
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

杭州廚藝大師來港獻技！蝦子茭白醉蟶子象拔蚌、藤椒乳鴿、東坡和牛肉、糟骨頭肉粒蒸膏蟹，精巧細緻不失創意
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

親民鑽石飾品！以水晶起家的施華洛世奇Swarovski，加入人造鑽石的戰場！
人氣文章

Beauty

夏季香水：花香以外的迷人小眾香！讓Aesop、Tom Ford、BVLGARI、Serge Lutens帶你走進純淨的森林、深邃的茶園
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
陳奕迅中暑休克倒地縫逾30針！50歲以上中暑人士死亡率達7成！夏天運動只飲白開水唔夠，缺乏電解質可致心律不正或昏迷！即睇中暑迷思＋預防措施
人氣文章
安老院｜安老服務營運法則！長輩變照顧者、重獲自我滿足感！伊甸哲學首個文化回報白皮書開展安老行業革新旅程
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2024 14:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2024 14:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/06/2024 14:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/06/2024 14:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS19/06/2024
【FOCUS】消費者愛「價值+樂趣」，惟小心「假繁榮」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

高息定存 | 渣打一年期存息加至4.2厘，信銀3個月4.05...

18/06/2024 16:25

貨幣攻略

日本央行的「影舞者」宿命

18/06/2024 12:15

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金