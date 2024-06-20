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美股 | 美國金融市場六月節休市，法國股市領跌歐洲

20/06/2024

．周三（19日）是紀念美國奴隸制結束的六月節，美國金融市場休市一天

．在歐洲方面，由於法國及歐盟內政政局動盪，法國股市在兩連漲之後，領跌歐洲市場

 

美股 | 美國金融市場六月節休市，法國股市領跌歐洲

 

　　周三（19日）是紀念美國奴隸制結束的六月節，美國金融市場休市一天。在歐洲方面，由於法國及歐盟內政政局動盪，法國股市在兩連漲之後，領跌歐洲市場。

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　　法國CAC 40指數收盤下跌0.8%，而斯托克歐洲600指數小幅下跌0.2%。歐洲基礎資源、保險和旅遊股領漲，而地產和科技股表現最差。


　　因為法國提前選舉，導致投資者逃離風險資產，斯托克600指數本月滯漲。CAC 40指數今年僅上漲約1%，與5月份創紀錄新高的表現大相徑庭。美國銀行的最新調查顯示，在歐洲市場中，基金經理最不看好法國股市。

*美元持穩日圓續走軟*

　　美元持穩，美匯指數報105.21。日圓續走軟，美元兌日圓上漲0.15%，報158.09。在央行政策會議發出鷹派訊號後，澳元連續第2天走高，兌美元上漲0.26%，報0.6673。英鎊兌美元上漲0.09%，報1.2720。歐元兌美元上漲0.04%，報1.0744。


　　紐約期金跌0.2%，至每盎司2342.46美元。原油早段升至七周高點後小幅走低，布蘭特期油結算價接近每桶85美元，稍早一度觸及5月1日以來盤中最高，而紐約期油基本持平於每桶81美元之上。

 

撰文:經濟通國金組

2024-06-20｜陸家嘴論壇連串利好逐點數｜車企如何配合發展新質生產力？｜歐股ETF投資價值｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

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