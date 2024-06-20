港股 | 午市前瞻 | 政策憧憬有利大市守穩萬八 中芯低估值勢破21元

恒生指數半日報18341，跌88點或0.5%，主板成交近553億元。恒生中國企業指數報6557，跌30點或0.5%。恒生科技指數報3780，跌51點或1.3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中海油(00883)及美團(03690)；騰訊報387.8元，跌1.2元或0.3%，成交29.64億元；中海油報23.35元，升0.65元或2.9%，成交14.04億元；美團報119.9元，跌1.5元或1.2%，成交12.42億元。國指三大成交股份依次為騰訊、快手(01024)及中海油；快手報49.55元，跌2.65元或5.1%，成交14.33億元。科指三大成交股份依次為騰訊、快手及美團。

(中芯國際網上截圖)

連敬涵：消化好消息後將再於18000橫行

晶片股自「大基金三期」成立而來一路爬升，早盤中芯(00981)升破本月的雙頂阻力19元，半日升約4%高見19.88元。連敬涵坦言，早在「大基金三期」發表之前，國家主席習近平提出發展「新質生產力」時，晶片股作為主要受惠板塊已開始獲資金追捧，「大基金三期」更從政策面確認對相關行業的支持。

「新質生產力」概念支持晶片股升勢 中芯年底見25元

他提到，除了中芯之外，華虹(01347)等晶片股都一往無前，一眾晶片股後市維持看好。雖然中芯業績未及市場預期，但受惠政策及低估值，市場投放意欲持續增加，短線將挑戰21元，該位為去年低的阻力，突破後才有望今年內挑戰24至25元。

中芯國際股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

華虹半導體股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

ASMPT股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對 教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇