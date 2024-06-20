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憧憬需求強勁疊加中東局勢升溫，油價高位徘徊，中海油創新高仍可追入？

20/06/2024

　　市場憧憬美國夏季原油需求強勁，疊加中東地緣政治緊張局勢加劇，國際油價昨日(19日)創下7周高位後輕微回吐。布蘭特期油跌0.3%，報每桶85.07美元；紐約期油跌0.1%，報每桶81.47美元。多家大行都看漲油價，其中瑞銀指布油短期可能升至90美元以上。另外，中央昨日出手加持央企港股，國新控股旗下國新投資認購了廣發、南方等基金公司發行的首批「中證國新港股通央企紅利ETF」，該ETF追蹤50家港股央企上市公司，成份股包括中海油(00883)及中石油(00857)等。中海油昨日收漲5.8%，今日(20日)再升逾3%高見23.6元，創歷史新高，是否仍可追入？

 

（中海油網頁圖片庫）

 

分析師：市場對美國今夏需求樂觀　中東局勢緊張亦支持油價


　　美國石油協會(API)數據顯示，截至今年6月14日當周，美國原油庫存增加226.4萬桶，是連續三星期增加，市場原預期減少220萬桶。不過，PVM分析師Tamas Varga表示，有跡象顯示煉油廠正為夏季做準備，近月布蘭特期油比石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)會議後的低點高出逾8美元，這顯示對全球石油供求平衡最終將緊縮的樂觀情緒。市場對美國今年夏季傳統用油高峰期的看法樂觀，相信需求保持旺盛，加上中東局勢緊張局面持續，支持油價創7周新高。

 

　　提到中東局勢緊張，據《路透社》報道，再有商船在紅海遭也門胡塞武裝襲擊沉沒。有伊朗支持的胡塞武裝去年11月首次對重要貿易路線發動無人機和導彈攻擊，至今逾70次襲擊，更扣押一艘船隻及其船員，並殺死至少3名船上人員。有海事專家表示，6月至今已有10宗武裝攻擊事件，5月只有5宗。此外，以色列軍方周二(18日)表示，對黎巴嫩發動進攻的作戰計劃已獲批准。黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉昨日表示，已經對最壞情況做好了準備，如果以色列對黎巴嫩發動全面戰爭，真主黨的戰鬥將「不再有任何規則或紅線」，以色列全境都會成為打擊目標。

 

摩通高盛花旗料油價第三季上漲　巴菲特密密增持西方石油


　　華爾街多家大行越發看漲油價，目前市場普遍預測第三季油價將上漲。摩通認為，油價最近的回落只是暫時的，未來幾個月隨著需求上升，油價將重新走高。高盛表示，預計健康的消費及夏季對運輸和降溫的穩健需求，將推動原油供應出現相當大的缺口，在第三季達到每天130萬桶，布油或在第三季升至每桶86美元。花旗預測，全球原油庫存將在7月和8月下降，原因是典型的夏季需求增加、精煉廠運作活躍及持續的地緣政治和氣象風險，預計第三季原油存在一定上漲風險。


　　值得一提，「股神」巴菲特對於石油業的長期發展趨勢持樂觀態度。他曾表示，受制於產能難以增加，石油在未來會成為更稀缺的投資能源。而根據監管文件，巴菲特旗下的投資旗艦巴郡從6月5日到17日的每個交易日，都在買入西方石油(OXY)的股票，使其持股比例接近29%。

 

瑞銀料下半年原油市場仍趨緊　布油短期或升破90美元


　　另瑞銀周二(18日)發表報告預測，2024年下半年原油市場仍將趨緊。隨著OPEC+延長減產協議，並且假設OPEC+的產量只會小幅增加，國際能源機構(IEA)和美國能源情報署(EIA)均認為，市場的緊張狀況將持續到今年剩餘時間。不過，各大機構對石油需求增長的預測存在分歧。IEA因經合組織需求的減弱和基數效應下調了預期，而EIA則因紅海危機導致船用燃料需求增加上調了預測，OPEC的預測則保持穩健。


　　綜合考慮各種因素，瑞銀對2024和2025年的石油需求增長預測進行了微調，分別為每天110萬桶和100萬桶。在供應方面，除了EIA對2024年增長持樂觀態度外，其他機構對非OPEC+國家的供應預測基本維持不變。儘管OPEC+宣布可能最早在2024年10月逐步取消自願減產，但預計OPEC+將在2025年第二季才真正回歸市場。在此期間，布蘭特油價有望在OPEC+減產協議和季節性需求反彈的支撐下反彈至每桶80美元左右。而短期內更嚴格的供應限制、OPEC+延長減產、俄羅斯產量可能大幅下滑及強勁的市場需求，都有可能將布油價格推高至每桶90美元以上。中東局勢的不穩定和供應中斷則可能使油價飆升至近每桶100美元。

 

滙證：油股現金流強勁有望重評　偏好中石油目標價升至9.2元


　　另外，滙證近日發表研報指，中國石油巨頭的表現持續跑贏，年初至今累升10%至50%，相對於同期恒指累升7%，主要由於油價上升及產量穩定增長。而在目前國企改革的背景下，投資者正尋求韌性更佳的回報，該行維持對油股正面看法，因目前收益率介乎6%至7%，對境內投資者而言仍具吸引力，加上現金流強勁，可能為進一步增加股息提供潛力。


　　該行預期，在目前現金流變得更加可靠的經營環境下，相信油股有望進一步重估，因此上調油股目標價2至37%。該行繼續看好中石油，因其現金流相對油價更穩定，目標價由6.7元升至9.2元，次選為中海油，儘管其更取決於布油的走勢，目標價由19.8元升至23.5元，兩股均予「買入」評級。另對中石化(00386)維持「持有」評級，目標價由4.5元升至4.6元。

 

聶振邦：油價短期仍有上升空間　中海油未來一季或見26元


　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦於今日《hot talk 1點鐘》節目指，除了內地消息，油股也受惠其他利好因素。首先，紅海局勢緊張，胡塞武裝剛擊沉一隻商船，並已公布了一些傷亡數字，以巴局勢亦較為緊張，黎巴嫩真主黨也有所動作，都令油價短期仍有上升空間。另方面，若下半年全球經濟活動增加，石油需求亦大。而過了夏天後，秋天及冬天能源需求也大，故一般下半年油價都處於利好狀況。所以不妨買入油股。其中中海油及中石油吸引力較大，雖然股價不停上升，但市盈率只有個位數，仍相對吸引，當中中海油市盈率只有約8倍，常態可達到10倍，即仍有約兩成潛在升幅，現價已可考慮買入，未來一季或可升到25至26元。

 

　　「三桶油」今日齊逆市造好，中海油升3.52%收報23.5元，中石油升2.36%報7.8元，中石化升1.86%報4.94元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


另外，博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評油股價及港股大市，立即重溫


其他油價/油股相關新聞：
《異動股》原油板塊強勢，中海油升３％再破頂，中石油同升３％

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