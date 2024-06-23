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港股 | 蕭猷華：恒指最近陷悶局，惟新股市場熾熱

23/06/2024

　　恒指仍然缺乏向上動力，上星期雖然守住18000點，但18500點阻力大。外資繼續淨流出內地股市，人民幣弱，離岸匯價兌美元跌至近7.3水平，創7個月新低。美國減息預期推遲，導致美元強，日圓、人民幣走弱，港股無運行。市場投資者正等待中央政策，香港七一回歸，內地會否送大禮？會否落實減紅利稅？有機會吧。此外，三中全會預期7月召開，憧憬有刺激經濟政策，所以近期港股跌又跌不落，升又升不起，不過如果有政策出台，港股7月向好機會高。

 

港股 | 蕭猷華：恒指最近陷悶局，惟新股市場熾熱

近期港股大市偏弱，惟新股表現亮麗。（資料圖片）

　
　　恒指雖然沒有方向，不過新股市場氣氛好轉，最近的20隻新股首日掛牌，有15隻是上升的，當中宜搜科技(02550)首日升幅超過九成，趣緻集團(00917)升四成，上周上市的武漢有機(02881)首日也漲27%。去年10月，港股IPO迎來大改革，結算周期大幅縮短至T+2，減少了新股定價和開始交易之間的時間，不但可提升效率，亦降低新股首日上市的風險，增加本港IPO在國際的競爭力。與此同時，如果用孖展抽新股，由於時間縮短，很多券商提供免息孖展，投資者大大降低成本。
　
　　另一方面，商品市場當中，近日油價升勢強勁，紐約期油突破80美元，並且企穩，「三桶油」走勢凌厲，其中，中石化(00386)相對較落後，而且息率吸引，投資者可趁低吸納。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

 

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