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港股 | 午市前瞻 | 恒指穩守17800點成關鍵 加稅對比亞迪影響不大

24/06/2024

　　恒生指數半日報17844，跌183點或1%，主板成交近533億元。恒生中國企業指數報6367，跌72點或1.1%。恒生科技指數報3636，跌65點或1.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及工行(01398)；騰訊報375.2元，跌6.2元或1.6%，成交27.22億元；美團報113.5元，跌2.7元或2.3%，成交14.99億元；工行報4.49元，跌0.03元或0.7%，成交12.39億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及工行。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報71.3元，跌0.7元或1%，成交11.18億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(比亞迪網頁截圖)

 

聶振邦：恒指穩守17800點成關鍵



　　恒指今早低開過百點，報17906點，開始已經跌穿上周三（19日）大升市之前一日的收市點17915，並曾跌穿17800，低見17789，意味著上周三恒指飆升的504點已經全部蒸發。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指6月11至6月18日這段期間一直維持窄幅上落，上下波幅大約200點左右，只在6月19日打破了這種上落市格局。由於市場缺乏方向，恒指打回原形，不足為奇。他認為恒指17800成關鍵，如果收市失守17800點，恒指有機會下試250天線（約17566）。


　　上證指數上周五收報2998點，今早跌幅擴大，低見2961點，被問及會不會有資金托市。聶振邦表示，上證指數2月份也曾跌至2600多點，若單靠資金托市，預料不能長久。當然，若上證日內有較大反彈，重上3000點，不排除恒指也會跟隨反彈。不過，關鍵還是要看月底公布的內地製造業和服務業PMI數據。若數據好過市場預期，中港兩地股市或能受惠上升。



中歐就電動車關稅或作部分妥協



　　6月22日，中國商務部部長王文濤應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視像會談。雙方商定，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。歐盟委員會貿易發言人表示，東布羅夫斯基斯與王文濤進行坦誠和建設性對話。


　　這是自本月中，歐盟宣布將對中國進口的電動汽車徵收高達38.1%的臨時關稅，而中國商務部上周亦宣布對原產於歐盟的「進口相關豬肉及豬副產品」進行反傾銷立案調查以來，中歐高層次的會談。對於會談最終能否改變歐盟對中國產電動車加徵的臨時關稅，聶振邦認為，現階段下判斷還言之過早。


　　由於內地對歐盟產豬肉展開反傾銷調查，一些豬肉出口大國如西班牙，擔心豬肉出口受損，但西班牙進口內地電動車對該國沒有負面影響，故反對歐盟對華電動車加徵關稅。聶振邦指，不排除雙方最終以押後實施關稅，或以減低關稅作妥協。


　　聶振邦認為，內地電動車具有成本優勢，比起歐洲電動車成本起碼低一半，就算加徵關稅，預料對龍頭比亞迪(01211)的出口銷量影響不大。股價若回調至225至230元具吸引力，可以考慮買入，目標260元。至於蔚來(09866)則可以在33.5元以下買入，目標價35至36元，而小鵬則宜在29元才考慮買入，料33元有阻力。至於理想(02015)，宜先觀察能否在68至70元區間穩守才作考慮。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

吉利股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 |

蔚來股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指穩守17800點成關鍵 加稅對比亞迪影響不大

理想股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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