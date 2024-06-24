陳茂波：應加快生物計算發展，歡迎百圖生科在港上市

港投公司今日（24日）與生命科學人工智能大模型公司百圖生科（BioMap）簽署戰略合作協議，財政司司長陳茂波表示，百圖生科將於香港設立旗下首個國際創新中心，將以AI（人工智能）與生命科學開闢生物運算的新領域，而香港在這兩方面均具備堅實基礎，認為應努力加快生物計算的發展，香港才能搶佔先發優勢。

（Andrew攝）

陳茂波說，香港擁有強大的科創體系，匯聚世界領先的大學和研究機構，強調需要發展完善創新產業鏈，加強與大灣區姐妹城市的合作，提到政府致力在港深創新及科技園設立「生命健康創新科研中心」（InnoLife Healthtech Hub），以吸引來自世界各地的頂尖生命及健康研究團隊；並會在數碼港建設人工智能超算中心，首階段設施將於今年下半年投入服務。

陳茂波指出，香港在「一國兩制」下享有獨特優勢，香港將繼續保持資訊和數據的自由流通，同時在中央支持下，正努力實現將內地人才和數據引入香港作研發之用。他又指，香港是國際金融中心，擁有完整的資金鏈，從豐富的私募股權和創投生態系統到上市平台，資金將引入企業和項目，最大限度地支持香港創新技術、新商業模式、新產業以及相關生態系統建設。

他相信，將有更多科技公司選擇香港作為研發和國際合作的基地，以及開拓區域、亞洲和全球市場。他又指，歡迎百圖生物未來在香港上市，利用香港這世界級融資平台做大做強。

陳家齊：港投公司資金目前鬆動，將提速提量落地優質項目

百圖生科聯合創始人兼首席執行官劉維（左）、港投公司行政總裁陳家齊（右）（Andrew攝）

港投公司行政總裁陳家齊表示，港投公司起始資本為620億元，其密集式鋪墊工作已初見成果，不同項目已進入深度磋商階段，港投公司資金目前鬆動，將提速提量落地優質項目，未來會與政府溝通往後發展方向。

港投公司今日與生命科學人工智能大模型公司百圖生科（BioMap）簽署戰略合作協議。被問到是次港投公司的投資規模，陳家齊指出，受制於市場敏感度跟商業保密條款，不便披露投資詳情，但港投公司領投標準和要求是清晰且嚴謹的。

陳家齊指，項目初步吸引的投資者不乏海外長線投資者及機構投資者，相信領投效應非常明顯，強調港投公司每投1元，將撬動至少1元的市場資金，亦具有聰明和系統的方式決定投資項目。她重申，港投公司主要投資三大主題，包括人工智能和人工智能大模型等「硬科技」、生命科技及新能源科技。

百圖生科：正討論IPO等資本計劃，將優先選擇在香港上市

港投公司今日與生命科學人工智能大模型公司百圖生科（BioMap）簽署戰略合作協議，百圖生科聯合創始人兼首席執行官劉維表示，百圖生科為一家快速發展中的科技公司，正討論和制定各種關於IPO等後續資本計劃，肯定會優先選擇香港作為目標上市交易所。

劉維表示，百圖生科仍然是一家規模較小的公司，很高興有機會能扎根香港，得到港投公司及香港整個產業生態圈的支持，將公司技術理念在更廣泛的環境中放大，真正改變藥物、合成生物學等領域研發。

劉維指出，香港在前沿學術研究、保護知識產權、安全隱私保護方面具有優勢。但全球的生命科學研發領域均面對研究成果需慢長探索和轉換周期才能實現產業化，而公司正正利用AI大模型加速多參數研究。他又指，生命科技研發的成功率較低，但研發過程存在大大小小不同階段性成果，而這些成果具有巨大商業價值，AI正正能加速整個研發過程，並大大降低失敗率。

撰文：經濟通採訪組

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