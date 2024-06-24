  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
春天養生食療
etnet專輯

陳茂波：應加快生物計算發展，歡迎百圖生科在港上市

24/06/2024

　　港投公司今日（24日）與生命科學人工智能大模型公司百圖生科（BioMap）簽署戰略合作協議，財政司司長陳茂波表示，百圖生科將於香港設立旗下首個國際創新中心，將以AI（人工智能）與生命科學開闢生物運算的新領域，而香港在這兩方面均具備堅實基礎，認為應努力加快生物計算的發展，香港才能搶佔先發優勢。

 

陳茂波：應加快生物計算發展，歡迎百圖生科在港上市

（Andrew攝）

 

　　陳茂波說，香港擁有強大的科創體系，匯聚世界領先的大學和研究機構，強調需要發展完善創新產業鏈，加強與大灣區姐妹城市的合作，提到政府致力在港深創新及科技園設立「生命健康創新科研中心」（InnoLife Healthtech Hub），以吸引來自世界各地的頂尖生命及健康研究團隊；並會在數碼港建設人工智能超算中心，首階段設施將於今年下半年投入服務。

 

　　陳茂波指出，香港在「一國兩制」下享有獨特優勢，香港將繼續保持資訊和數據的自由流通，同時在中央支持下，正努力實現將內地人才和數據引入香港作研發之用。他又指，香港是國際金融中心，擁有完整的資金鏈，從豐富的私募股權和創投生態系統到上市平台，資金將引入企業和項目，最大限度地支持香港創新技術、新商業模式、新產業以及相關生態系統建設。

 

　　他相信，將有更多科技公司選擇香港作為研發和國際合作的基地，以及開拓區域、亞洲和全球市場。他又指，歡迎百圖生物未來在香港上市，利用香港這世界級融資平台做大做強。

 

陳家齊：港投公司資金目前鬆動，將提速提量落地優質項目

 

陳茂波：應加快生物計算發展，歡迎百圖生科在港上市

百圖生科聯合創始人兼首席執行官劉維（左）、港投公司行政總裁陳家齊（右）（Andrew攝）

 

 

　　港投公司行政總裁陳家齊表示，港投公司起始資本為620億元，其密集式鋪墊工作已初見成果，不同項目已進入深度磋商階段，港投公司資金目前鬆動，將提速提量落地優質項目，未來會與政府溝通往後發展方向。

 

　　港投公司今日與生命科學人工智能大模型公司百圖生科（BioMap）簽署戰略合作協議。被問到是次港投公司的投資規模，陳家齊指出，受制於市場敏感度跟商業保密條款，不便披露投資詳情，但港投公司領投標準和要求是清晰且嚴謹的。

 

　　陳家齊指，項目初步吸引的投資者不乏海外長線投資者及機構投資者，相信領投效應非常明顯，強調港投公司每投1元，將撬動至少1元的市場資金，亦具有聰明和系統的方式決定投資項目。她重申，港投公司主要投資三大主題，包括人工智能和人工智能大模型等「硬科技」、生命科技及新能源科技。

 

百圖生科：正討論IPO等資本計劃，將優先選擇在香港上市

 

 

　　港投公司今日與生命科學人工智能大模型公司百圖生科（BioMap）簽署戰略合作協議，百圖生科聯合創始人兼首席執行官劉維表示，百圖生科為一家快速發展中的科技公司，正討論和制定各種關於IPO等後續資本計劃，肯定會優先選擇香港作為目標上市交易所。

 

　　劉維表示，百圖生科仍然是一家規模較小的公司，很高興有機會能扎根香港，得到港投公司及香港整個產業生態圈的支持，將公司技術理念在更廣泛的環境中放大，真正改變藥物、合成生物學等領域研發。

 

　　劉維指出，香港在前沿學術研究、保護知識產權、安全隱私保護方面具有優勢。但全球的生命科學研發領域均面對研究成果需慢長探索和轉換周期才能實現產業化，而公司正正利用AI大模型加速多參數研究。他又指，生命科技研發的成功率較低，但研發過程存在大大小小不同階段性成果，而這些成果具有巨大商業價值，AI正正能加速整個研發過程，並大大降低失敗率。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08082

光尚文化控股

0.186

異動股

00288

萬洲國際

5.220

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

377.600

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,411.21
    +260.88 (+0.666%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,447.87
    -16.75 (-0.307%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,496.82
    -192.54 (-1.088%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.307
變動率︰+1.681%
較港股︰+3.90%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升36.620
變動率︰+1.515%
較港股︰-0.35%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.823
變動率︰+1.408%
較港股︰-0.44%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.544
變動率︰+1.394%
較港股︰-0.35%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升9.390
變動率︰+7.070%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.900
變動率︰+6.654%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升27.450
變動率︰+4.175%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升22.020
變動率︰+3.283%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升11.010
變動率︰+6.686%
QCOM
高通
按盤價(USD)︰跌200.840
變動率︰-5.500%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌212.310
變動率︰-5.999%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌118.110
變動率︰-6.684%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/06/2024 20:29 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/06/2024 08:10
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/06/2024 20:29 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08082 光尚文化控股
  • 0.186
  • 00288 萬洲國際
  • 5.220
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 377.600
  • 01876 百威亞太
  • 9.050
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 7.460
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 3.280
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.950
  • 目標︰$5.20
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.550
  • 目標︰$23.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 140.500
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 380.400
  • 00005 滙豐控股
  • 67.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.050
  • 00941 中國移動
  • 73.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.370
報章貼士
  • 00002 中電控股
  • 63.300
  • 目標︰--
  • 01099 國藥控股
  • 21.500
  • 目標︰$24.00
  • 02899 紫金礦業
  • 16.760
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 保險 More
  • 01508 中國再保險
  • 0.580
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.420
  • 航運 More
  • 02343 太平洋航運
  • 2.610
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 30.400
即時重點新聞

25/06/2024 07:50  《國金頭條》科技股失動力，英偉達再爆跌6.7%，納指挫逾1%

25/06/2024 07:53  復宏漢霖(02696)獲復星醫藥溢價31%提私有化，今早復牌

25/06/2024 07:54  渣打倫敦再斥7900萬元購109萬股，十億美元回購計劃快完成

25/06/2024 07:54  途虎養車(09690)重續股份回購計劃

24/06/2024 16:49  歐舒丹全年純利跌18.4%至9389.3萬元歐元，不派息

25/06/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒１９億元，買建行沽盈富

24/06/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】舜宇瑞聲獲提目標價；野村看好比亞迪３０５元

21/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》兗澳手頭現金充裕，中線目標價４０銀

24/06/2024 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒８０７５，兩周拆息較上日升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

陳茂波：應加快生物計算發展，歡迎百圖生科在港上市新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 首5月財收降2.8%，FDI跌三成，股匯續跌新文章
人氣文章

新聞>國際動態

普京 | 俄總統普京甫離開河內，美助理國務卿即訪越「箍煲」新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

強美元對美國很重要
人氣文章

Member Zone

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案新手法！假冒客服騙案首4月涉1.9億！69歲伯伯與假職員視像8小時失44萬！網上賣家一樣被呃！即睇手法 3
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

漫步東京銀座！走進Shiseido Gallery、精工博物館、Nissan旗艦店，一趟世界級的精品深度遊
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

害怕失去婚姻，選擇以靜制動！啞忍面對丈夫出軌，關係還剩下甚麼？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

《荒野謎團》第二季開播！以跨時代美學，衝擊視覺和傳統觀感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
醫療事故 │ 日本16歲少年腹痛求醫！被誤診為急性腸胃炎致病情惡化亡！院方隔逾1年解釋原因
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/06/2024
陳茂波：應加快生物計算發展，歡迎百圖生科在港上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

備戰

21/06/2024 08:10

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金