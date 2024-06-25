港股 | 午市前瞻 | 恒指半年結前料企穩萬八 安踏業務穩看好重上88元

恒生指數半日報18109，升81點或0.5%，主板成交近469億元。恒生中國企業指數報6475，升34點或0.5%。恒生科技指數報3668，跌9點或0.3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及中海油(00883)；騰訊報383.6元，升3.2元或0.8%，成交20.81億元；美團報118.1元，升2.7元或2.3%，成交15.61億元；中海油報22.55元，無升跌，升0元或0%，成交10.5億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中海油。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報72.65元，升0.6元或0.8%，成交9.37億元。

(李寧網頁截圖)

張智威：好友搶攻無可厚非





恒指今早高開60點後愈升愈多，今早高見18231點，最多升過203點，但上午交易時間結束前，升幅收窄至不足100點。其實，早在昨日收市前約半小時，恒指戲劇性反彈，最終從17869抽上18027收市，升158點，加上今早的升幅合共有300點左右，市場氣氛是否已經好轉？信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指臨近半年結，加上五窮六絕的六絕月就快結束，好友搶攻無可厚非。

另外，上證指數近日跌穿3000點，市場期待有資金入市，帶動市場氣氛。即將踏入7月，早前傳出內地將會取消向內地投資者徵收港股股息稅，可能於7月份落實，加上憧憬三中全會，內地可能會推出刺激經濟措施，因此，市場投資氣氛開始好轉。他預料恒指會維持在18000點上方波動，踏入7月有機會反覆升至18700點。





體育相關股價格低殘



踏入盛夏，世界多個體育盛事陸續舉行，歐國盃與美洲國家盃舉辦時間重疊，現正進行得如火如荼，還有四年一度的奧運會體壇盛事亦將於下月在巴黎揭幕。今日體育相關股紛紛上揚，李寧(02331)一度升逾4%，特步國際(01368)更升過半成。張智威表示，除了奧運效應之外，體育相關股本身價格低殘也是上升的主要原因。



以李寧為例，上月高位在24元左右，昨日收市才17元多。安踏(02020)上月高位在93元左右，昨日跌至76元左右，安踏現價預測市盈率約15.6倍，預測周息率約3.2厘。安踏業務穩定，過去幾年的銷售均錄得不錯的增長。在80元以下可以買入，目標價88.7元，76.45元止蝕。

李寧股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

安踏股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

特步股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解