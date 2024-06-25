友邦加大回購規模，股價仍未反映可趁低吸？

友邦保險(01299)近日公布增添20億美元額外回購股份，令自動股份回購計劃規模增至逾362億元，但股價反而連日偏軟，反觀同行保誠(02378)宣布開展20億美元回購，並預料今年加派息7%至9%，令股價昨日(24日)飆升6%，今早(25日)繼續造好。另宏利金融(00945)一連3天舉辦投資者日，並提到力求在2027年將核心ROE(股本回報率)提高至18%或以上，股價同樣連日造好。友邦宣布加大回購規模後股價未見受惠，或可趁其仍處近期低位吸納？

（Shutterstock）

友邦股份回購規模增至逾362億元 年內累計回購已逾122億元

友邦保險公布，與經紀商於上周五(21日)簽訂一份修訂與重述協議，主要修訂包括增添20億美元的額外回購股份，令自動股份回購計劃的總規模增至46.38美億元(相當於362.35億港元)，並相應延長計劃的整體期限至不遲於明年4月30日結束。集團指，截至上周五，已根據自動股份回購計劃回購總值108.82億港元股份，相信在現有計劃的基礎上增添20億美元符合集團及股東整體最佳利益，展示其定期檢視資本狀況，並根據優化的資本管理政策返還超出需要的資本。

另數據顯示，昨日共47隻港股獲公司回購，其中騰訊(00700)、美團(03690)、友邦保險回購金額最大，分別獲公司回購10.04億港元、5億港元及1.89億港元。截至昨日，今年已有179隻港股獲公司回購，其中騰訊、滙控(00005)、友邦保險年內累計回購金額最大，分別獲公司回購473.34億港元、194.45億港元及122.59億港元。

高盛：友邦能實現股東回報及長期盈利增長 予目標價98元

高盛早前發表研報，指會見了友邦投資者關係團隊，友邦解釋2022/23年基本自由盈餘所面臨的不利因素，並預計基本自由盈餘將受到未來新業務及有效業務價值(VIF)增長所推動。另外，隨著公司持續進行股份回購，友邦強調每股回報率應繼續超過整體經營盈利及自由盈餘的增長。



高盛重申友邦的主要優勢在於實現股東回報及長期盈利增長的能力，根據公司在2025/26財年額外回購20億美元股份的基本情境，估計在2024至2026財年公司的稅後經營溢利將以每年10%的速度增長，維持「買入」評級，並列入確信買入名單，目標價為98元。



保誠開展20億美元回購兩年內完成 料今年加派息7%至9%



值得一提，保誠近日公布，開展20億美元股份購回計劃，將不遲於2026年中完成。此外，集團股息政策維持不變，仍預期今年度股息增幅將介乎7%至9%。集團指，今年第二季度的年度保費等值銷售額趨勢與今年第一季度相若，對今年全年度的新業務增長及實現2027年的財務和策略目標抱有信心。



集團指，在運作時力求將自由盈餘率維持在175%至200%。假如自由盈餘比率在中期高於運作範圍，則在考慮到進行再投資以取得合適回報的機會及在市場情況容許下，資本將回饋予股東，而去年底自由盈餘率為242%，故經計及去年第二次中期股息後，決定將向股東回饋20億美元。

宏利一連3天舉辦投資者日 目標2027年核心ROE提高至18%或以上

另邊廂，宏利金融公布，香港時間今日上午8時30分起，在香港和雅加達舉辦投資者日活動，為期3天。宏利管理層將展示宏利在執行策略上的成果，凸顯公司的變革成效。



宏利總裁兼首席執行官高瑞宏(Roy Gori)表示，該集團現時與2017年開始變革時相比截然不同，現正提升門檻，力求在2027年將核心ROE(股本回報率)的目標提高至18%或以上。此外，鑑於創造現金流方面實力，正在就匯回資金引入一項全新目標：期望到2027年底錄得超過220億加元的累計匯回資金。

黃瑋傑：友邦仍有逾250億元回購規模 自低位回升不多現價可吸

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，友邦沽壓開始慢慢減弱，昨日也沒見跌穿6月中低位54.5元，於該處見支持。再者，同行保誠因為宣布回購股份及預計股息會增加，令股價近兩日轉強。宏利則於今日於香港及印尼舉辦2024年投資者日活動，提到要提升門檻邁向財務新目標，力求在2027年將核心ROE的目標提高至18%或以上。雖然宏利做到不代表友邦也能做到，但起碼會帶給友邦壓力，令市場對其有所預期。另外，友邦公布與經紀商簽訂一份修訂與重述協議，主要修訂包括增添20億美元額外回購股份，令自動股份回購計劃規模增至362億港元，而截至上周五已回購總值108億港元股份，即仍有250幾億港元回購規模，可趁其股價自54.5元低位升得不多，於現價吸納，並持有較長時間，以53元止蝕。

友邦半日跌0.45%收報55.2元，成交8.25億元。保誠則升1.08%報74.8元，宏利升1.3%報203元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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