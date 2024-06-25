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歐盟加徵中國電動車關稅或現轉機，比亞迪獲野村升目標可看高一線？

25/06/2024

　　歐盟擬加徵中國電動汽車關稅可能出現轉機，據報中國向德國暗示可降低歐洲進口車關稅，以換取德國游說歐盟放棄對中國電動車加稅。惟另邊廂，加拿大或仿效美國及歐盟，向中國進口電動車徵收新關稅。電動車股今日(25日)造好，但普遍升幅不大，惟比亞迪(01211)近期未太受加徵關稅消息影響，股價節節上升，今日再升逾1%高見242元，創年內新高。消息面上，比亞迪繼續積極拓展海外業務，在日本推出第三款電動車，並計劃每年引入一款新車型，野村將其目標價升至305元，在一眾電動車股中或可看高一線。

 

（比亞迪汽車官網截圖）

 

彭博：中國暗示可降歐洲進口車關稅　誘德國游說歐盟棄加稅

 

　　在歐盟準備對中國生產的電動汽車徵稅之際，作為歐洲汽車業大國的德國派出副總理兼經濟部長哈貝克訪問中國。據《彭博》引述知情人士指，中國商務部部長王文濤在北京會見哈貝克時，暗示可下調對歐洲大排量轎車進口關稅，作為德國游說歐盟放棄對中國電動汽車加徵關稅的回報。中國目前對歐盟乘用車進口徵收15%的關稅。


　　歐盟與中國商務官員此前同意就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商，德國總理朔爾茨昨日(24日)在公開場合表示，希望中國與歐盟能就談判達成解決方案，歐盟在7月4日截止前仍有時間與中國達成協議，但朔爾茨也希望中國方面對補貼電動汽車生產方面有「嚴肅的動作和進展」。

 

加拿大擬向中國電動車徵新關稅　7月2日起展開30天諮詢

 

　　另方面，外電消息指，加拿大副總理方慧蘭宣布，將就中國電動車事宜進行為期30天的公眾諮詢，有可能仿效美國及歐盟，向中國進口電動車及電動車電池徵收新關稅。她表示，諮詢期於7月2日開始，希望收集外界意見，以確定加拿大政府應該採取何種對策，以應付中國電動車產能過剩問題。她提及，加方可採取的應對措施包括徵收進口附加稅、取消中國電動車獲得聯邦消費者激勵的資格，以及擴大投資限制等。

 

　　摩根士丹利分析師稱，加拿大可能實施的關稅更多是一種「西方為限制中國電動汽車擴張而採取的象徵性和先發制人的舉措」。此外，加拿大擁有美國整車廠商(如通用汽車、福特)的生產基地，同時鑑於其豐富的鋰資源，加拿大可能成為西方擴大電池供應鏈的戰略要地。本土化生產才是中國電動車進入發達市場的關鍵，短期內新興市場(東盟、拉丁美洲、中東)似乎更有利其發展。同時，將密切關注其他北美自由貿易協定(NAFTA)地區，特別是墨西哥，以觀察這些國家是否決定仿效美國提高電動車關稅。

比亞迪在日本推第三款電動車　擬每年引入一款新車型

 

　　外電報道，比亞迪今日在日本推出混合動力電動車「海豹(seal)」，為集團於當地推出的第三款電動車，售價為528萬日圓(約24萬元人民幣)，電池容量為82千瓦時，前1000輛可享受折扣，全輪驅動版本售價為605萬日圓。「海豹」在日本的售價接近特斯拉(Tesla) Model 3的售價，後者售價約為530萬日圓。比亞迪日本總裁Atsuki Tofukuji表示，希望在日本成為電動車的領跑者，計劃每年推出一款新車型。


　　值得一提，「海豹」2022年在中國內地上市，2023年8月起登陸海外，在歐洲、中南美及亞洲等包括中國在內的41個國家和地區，截至本月上旬已售出超過23萬輛。不過，去年比亞迪在日本僅銷售了2206輛新車，遠低於日本最受歡迎電動車日產Sakura的3.4萬輛銷量。總體而言，比亞迪4月及5月在日本的銷量分別按年跌26%及28%。

 

野村：比亞迪保持市場領先地位　海外業務亦具前景


　　野村發表最新研報指，在內地充滿挑戰的汽車市場環境中，比亞迪將繼續保持電動車市場的領先地位，尤其是在20萬人民幣以下的大眾市場，而其海外業務計劃亦具前景。野村將比亞迪2024和2025財年電動車出貨量預測分別上調1.8%和2.7%，毛利率預測分別上調0.6和0.7個百分點，營運利潤率預測分別下調0.8和0.9個百分點。


　　另野村目前預測比亞迪2023至2026財年出貨量年複合增長率為18%，收入年複合增長率為17%，盈利年複合增長率為20%，目標價相應由276元升至305元，並重申「買入」評級。

 

黃瑋傑：銷售穩定兼海外布局較早　回至234元可先買一注

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，若單看比亞迪股價走勢，以為電動車股「好掂」。比亞迪今日再創年內新高，與「造車新勢力」理想(02015)及蔚來(09866)走勢相反，相信因為比亞迪銷售穩定，一個月至少賣出30萬部，而之前公布歐盟加徵關稅的稅率以比亞迪最低，約為17%，歐盟又指對於配合反補貼調查的企業稅率為21%，不配合的徵稅達38%，而比亞迪稅率比21%更低。另外，比亞迪很早已於海外布局生產基地，避開了一些進口懲罰性關稅。部署方面，可分兩注買，近期比亞迪跌至10天線已跌唔落，可見該處有頗強支持，現時10天線處於約234元，回至該處可先買一注，但本月初及本月中都曾跌至20天線，另一注可待其下試20天線約228元才買。

 

　　比亞迪今日升0.84%收報239.6元，最多曾升1.85%至242元，成交24.92億元。其他電動車股亦普遍上升，理想升0.29%報70.45元，蔚來升2.84%報34.45元，小鵬(09868)升0.33%報30.8元，零跑(09863)升2.51%報26.55元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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