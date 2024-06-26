港股 | 午市前瞻 | 恒指短線難有突破 內地樓市復甦有待觀察

恒生指數半日報18069，跌3點或不足0.1%，主板成交超過480億元。恒生中國企業指數報6465，升不足1點。恒生科技指數報3665，升10點或0.3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及美團(03690)；騰訊報379.8元，跌2.2元或0.6%，成交20.57億元；友邦報54.65元，跌0.35元或0.6%，成交11.12億元；美團報116.1元，跌0.7元或0.6%，成交9.86億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里報72.9元，升0.25元或0.3%，成交9.65億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(龍湖網頁截圖)

李偉傑：恒指在17800至18500上落





恒指今早低開138點後持續向上，且很快便重上18000點，並轉跌為升。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指近期窄幅上落，小幅升跌亦屬正常。由於接近七一回歸紀念日，市場觀望中央會否送大禮，比如落實之前傳言，取消向內地投資者從H股收取的股息徵稅，以及擴大港股通規模。若這些政策落實，預料對港股有一定的提振作用，畢竟H股相對於A股有一定折讓。

另外，市場觀望下月召開的三中全會，中央會否推出新政策扶持樓市、促進零售銷售等。因此，大市短期難望有突破。當然，影響港股走勢的還有外圍因素，比如美國聯儲局何時減息及其步伐、美股特別是科技股、AI相關股的走勢。他預料恒指短期維持在17800至18500上落。

內地樓市5月成交數據疲弱



據內媒《經濟觀察網》報道，中國自然資源部正和有關部門研究如何盤活利用已出讓未開發土地的政策，支持地方政府收回、收購閒置土地。在「如何收地」方面，自然資源部設置了準線：如果並非企業自身原因造成閒置或者土地局部未開發，且企業無力繼續開發、也難以轉讓的土地，地方政府應有償收回閒置土地；假如是企業原因導致超期未動工兩年以上的土地，政府應無償收回。



李偉傑表示，暫時未能確定內地有關方面如何執行，但一線城市的閒置地有限，因此，影響不大，二、三線城市壓力較大。中央政府在4、5月已經推出多項保交樓、穩樓市的政策。內地房企也配合政策保交樓，除此之外，房企也要自己解決債務，尋找一條可持續發展的道路。被問及上周青島和南京先後以高價賣出土地，是否表示內地樓市開始復甦？李偉傑指，現時內地樓市數據依然疲弱，個別城市或個別優質地段賣出好價不能作為整體樓市的指標。

他表示，投資者若想買入內房股，有國企背景的房企如中海外(00688)、潤地(01109)相對比較穩當。不過，兩家房企5月的銷售額按月下跌。中海外5月銷售額為197億人幣，4月則為217億人幣。潤地5月銷售額為207億人幣，4月為213億人幣。因此建議投資者待6月銷售數據公布再決定（中海外及潤地數據分別在7月初及7月中公布）。

龍湖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

華潤置地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中國海外股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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