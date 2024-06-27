  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
素食譜大全
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 成交續低或引發沽壓 撈底食品股不如吼中特估

27/06/2024

　　恒生指數半日報17721，跌368點或2%，主板成交近528億元。恒生中國企業指數報6334，跌142點或2.2%。恒生科技指數報3598，跌91點或2.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、小米(01810)及美團(03690)；騰訊報376.4元，跌5.6元或1.5%，成交24.27億元；小米報16.46元，跌1.36元或7.6%，成交24.13億元；美團報113.6元，跌3.4元或2.9%，成交12.52億元。國指三大成交股份依次為騰訊、小米及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、小米及美團。

 

 

港股 | 午市前瞻性 |

(中國旺旺網頁截圖)

 

 

葉尚志：輪流炒變輪流避  避無可避唯有跌

 

　　港股早盤跌幅擴大至超過300點，再度跌穿17800水平。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，以近期大市成交縮減情況而言，恒指6月收升機會較微，收高於18000有難度。他解釋，早前大市上揚主要由「中特估」股份撐起，但如港股通股息稅減免措施未落實，令炒作行情告終，故6月以來大市都以整固為主。


　　針對港股成交回落，葉尚志坦言，因早前公布的政策尚未落實，令港股形成濃厚觀望氣氛，成交萎縮令整固期階段出現板塊輪流炒作的行情亦消退，輪流炒變成「輪流避」，當成交額長期偏低，資金避無可避，便唯有離場，到時就會令港股出現較大沽壓。他指現時唯有寄望七一前後或會落實如上述港股通股息稅減免等措施，但距今日子不多，或未能趕及七一前後落實。他補充，市況轉為觀望後，較難重新激活如同上個月的升勢，加上近期美元轉強亦不利港股表現。

 

*消費信心下降打擊內需股*



　　內地食品飲料股份於過去兩個月以來大幅調整，昨日一度反彈，惟今日再捱沽。葉尚志分析指，內需板塊近月跌勢主要由於消費信心下降，內地經濟數據亦引發通縮憂慮，日用品需求被看淡，拖累內需板塊表現。他認為日前表現只能算是反彈，整體板塊表現仍然偏淡。


　　港股成交不足拖累流動性，葉尚志指，港股流動性不足將令互相擠壓情況加劇，短線弱勢股份不宜撈底，反而較為理想的部署為趁低留意中特估，中線而言會較為穩陣。

 

 

港股 | 午市前瞻性 |

中國旺旺股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻性 |

青啤股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港股 | 午市前瞻性 |

潤啤股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【你點睇】機場日前電腦系統故障，航班資料僅靠手寫白板，有旅客錯過航班感到失望，你認為機場處理手法是否妥當？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08590

善裕集團控股

0.239

異動股

02121

創新奇智

5.370

異動股

01141

民銀資本

0.213

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 39,232.32
    +104.52 (+0.267%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,480.55
    +2.65 (+0.048%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,815.85
    +10.69 (+0.060%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌372.163
變動率︰-1.570%
較港股︰-0.60%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌52.982
變動率︰-1.631%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌35.725
變動率︰-1.929%
較港股︰-0.63%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌67.389
變動率︰-1.932%
較港股︰-0.24%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.465
變動率︰-2.922%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌26.620
變動率︰-3.235%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌133.289
變動率︰-3.575%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.655
變動率︰-4.319%
精選美股 More
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰升253.200
變動率︰+4.133%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升220.350
變動率︰+2.689%
BA
波音
按盤價(USD)︰升182.880
變動率︰+2.454%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌13.930
變動率︰-5.499%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/06/2024 11:08 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/06/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/06/2024 11:08 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08590 善裕集團控股
  • 0.239
  • 02121 創新奇智
  • 5.370
  • 01141 民銀資本
  • 0.213
  • 09666 金科服務
  • 7.610
  • 00467 聯合能源集團
  • 0.300
股份推介
  • 01193 華潤燃氣
  • 27.100
  • 目標︰$29.55
  • 02588 中銀航空租賃
  • 55.650
  • 目標︰$60.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.570
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.900
  • 目標︰$4.30
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 6.120
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 374.400
  • 00941 中國移動
  • 75.000
  • 00005 滙豐控股
  • 68.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.550
  • 00388 香港交易所
  • 251.600
報章貼士
  • 02333 長城汽車
  • 12.200
  • 目標︰$14.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.630
  • 目標︰--
  • 01044 恒安國際
  • 24.100
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
  • 航運 More
  • 00144 招商局港口
  • 11.320
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 35.450
  • 原油 More
  • 03175 Ｆ三星原油期
  • 7.335
即時重點新聞

27/06/2024 16:12  恒指收跌373點報17716，農夫山泉及小米齊瀉逾7%

27/06/2024 16:47  【聚焦人幣】人幣即期收跌23點子十連跌，逼近7.27關口

27/06/2024 16:37  《盤後部署》恒指挫逾2%料續尋底，網易獲大行看好上望182元

27/06/2024 13:39  【三中全會】中央政治局：二十屆三中全會7月15日至18日召開

27/06/2024 08:34  【提振內房】北京鬆綁樓市，降首付比例房貸利率，推住房以舊換新

27/06/2024 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒５９億元，買中移動沽騰訊

27/06/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】中銀大削藥明系目標，麥格理升京東物流至跑贏大市

21/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》兗澳手頭現金充裕，中線目標價４０銀

27/06/2024 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒８０８４，隔夜拆息較上日升至４﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 三中全會會期確定，工業利潤增長放緩，滬指四個月低新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

農夫山泉 | 農夫山泉重挫7%見逾年半新低，瓶裝純淨水大幅減價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

大行看淡澳門6月賭收，濠賭股跌跌不休未屆吸納時？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

珠海好去處 | 網民評選珠海7大必食餐廳！¥38.8平食滋補魚翅撈飯！現切牛肉、超大Size爆汁生蠔火鍋
人氣文章

著數速遞

71優惠 ｜ 七一回歸交通、消閒優惠合集！逾2,000間食肆參與！免費搭電車、天際100門票27折、大家樂$99冬瓜盅二人餐
人氣文章

政經范局．范強

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶女生日誌．Kogi Ko

黃金腕錶與藍色錶盤：Rolex、Breitling、BVLGARI 的金配藍，襯出搶眼又型格的風格！
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

Jacquemus 15週年大秀兩大看點！Jennie壓軸出場、於意大利私人別墅進行！全新系列簡約優雅又調皮活潑
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

裸聊事件曝光後只著眼收拾局面！沒有身體接觸的出軌，對關係影響有多大？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
脂肪肝 │ 全港逾100萬人患脂肪肝！常吃4種食物恐變成肝硬化甚至肝癌！補充8大營養素可逆轉？新文章
人氣文章
夏天易脾氣暴躁「心火盛」？陽暑狀態或令心臟、情緒受損！教你泡3款「下火」焗茶
人氣文章
巴黎奧運 ｜ 選手村為環保不設冷氣改用地板冷卻系統！運動員擔心熱浪下難入睡影響表現！多國將自備冷氣機入住新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2024 23:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事27/06/2024
神州經脈 | 三中全會會期確定，工業利潤增長放緩，滬指四個月低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金