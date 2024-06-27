港股 | 午市前瞻 | 成交續低或引發沽壓 撈底食品股不如吼中特估

恒生指數半日報17721，跌368點或2%，主板成交近528億元。恒生中國企業指數報6334，跌142點或2.2%。恒生科技指數報3598，跌91點或2.5%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、小米(01810)及美團(03690)；騰訊報376.4元，跌5.6元或1.5%，成交24.27億元；小米報16.46元，跌1.36元或7.6%，成交24.13億元；美團報113.6元，跌3.4元或2.9%，成交12.52億元。國指三大成交股份依次為騰訊、小米及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、小米及美團。

(中國旺旺網頁截圖)

葉尚志：輪流炒變輪流避 避無可避唯有跌

港股早盤跌幅擴大至超過300點，再度跌穿17800水平。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，以近期大市成交縮減情況而言，恒指6月收升機會較微，收高於18000有難度。他解釋，早前大市上揚主要由「中特估」股份撐起，但如港股通股息稅減免措施未落實，令炒作行情告終，故6月以來大市都以整固為主。



針對港股成交回落，葉尚志坦言，因早前公布的政策尚未落實，令港股形成濃厚觀望氣氛，成交萎縮令整固期階段出現板塊輪流炒作的行情亦消退，輪流炒變成「輪流避」，當成交額長期偏低，資金避無可避，便唯有離場，到時就會令港股出現較大沽壓。他指現時唯有寄望七一前後或會落實如上述港股通股息稅減免等措施，但距今日子不多，或未能趕及七一前後落實。他補充，市況轉為觀望後，較難重新激活如同上個月的升勢，加上近期美元轉強亦不利港股表現。

*消費信心下降打擊內需股*





內地食品飲料股份於過去兩個月以來大幅調整，昨日一度反彈，惟今日再捱沽。葉尚志分析指，內需板塊近月跌勢主要由於消費信心下降，內地經濟數據亦引發通縮憂慮，日用品需求被看淡，拖累內需板塊表現。他認為日前表現只能算是反彈，整體板塊表現仍然偏淡。



港股成交不足拖累流動性，葉尚志指，港股流動性不足將令互相擠壓情況加劇，短線弱勢股份不宜撈底，反而較為理想的部署為趁低留意中特估，中線而言會較為穩陣。

中國旺旺股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

青啤股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

潤啤股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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