小米密密回購股價照樣急插，縱獲高盛唱好也博唔過？

小米(01810)近日股價走勢極差，繼周二(25日)錄得三連跌，今早(27日)再插逾7%低見16.46元，創逾兩個月新低。其實，小米近日沒特別利淡消息，集團昨日(26日)更首次參與世界行動通訊展覽會(MWC)，展示多款科技產品，集團本周又於銅鑼灣開設小米之家新店，加上自今年3月底密集回購股份，近日又獲高盛唱好，予目標價23元，但依然未能令股價止跌，看來現時仍未到博反彈之時。

（資料圖片）

小米首次參與MWC大會 全面展示「人車家全生態」



2024年度上海世界行動通訊展覽會(MWC)昨日開幕，小米今屆首次參與MWC大會，會上展示SU7、手機、平板與智能家電等眾多科技產品，全面展示其由澎湃OS操作系統連結的「人車家全生態」。展會現場，小米SU7海灣藍放置在展台一側，另一側則是「人車家全生態」場景的互動體驗區，可體驗音樂、視頻等信息在手機、平板和音箱之間無縫流轉，還可體驗辦公信息在手機、平板、電腦之間互聯。

另據高通中國公布，高通中國昨日與中國移動終端公司、小米和當紅齊天集團共同宣布，四方聯合推出國內首款基於Xiaomi 14 Pro、應用於XR領域的5G Advanced(5G-A)高頻萬兆測試平台，該測試平台將率先應用於當紅齊天首鋼一高爐SoReal科幻樂園項目中的多併發、大空間XR競技遊戲業務。

雷軍：要做支援蘋果生態最好汽車 惟無計劃做折疊自行車

此外，小米董事長雷軍近日表示，小米SU7輕鬆連接Apple CarPlay，蘋果設備在小米SU7上也能使用自如。小米要做支援蘋果生態最好的汽車。此外，小米汽車在其官方微博上發文預告，明天(28日)上午10點將開售一款車載新單品，並以氛圍感及多彩等字樣作提示。

另雷軍指，小米汽車有不少成員喜歡折疊自行車小布，小米SU7後備箱可放置兩輛小布，如將後排座椅放下，則可容納四輛小布。有網友留言指小米投資了小布，惟雷軍澄清，並無投資小布，亦無計劃做折疊自行車，只是喜歡小布而已。小布由英國品牌Brmopton製造，市場售價為1.59萬元人民幣。





於銅鑼灣開設小米之家新店 料可促進「小米新零售」實踐

另方面，小米香港致力擴大銷售網路及提升門市顧客體驗，今年開店速度加快，緊接落戶鑽石山、天水圍、上水和沙田後，宣布本周六(29日)於銅鑼灣怡和街開設第15間小米之家。小米香港(國際部)港澳地區副經理蘇紹東認為，直營店對實踐「小米新零售」起促進作用，不擔心本港經濟環境會影響小米產品銷情之餘，更能透過直營店內資深產品專家，加速全場景生態鏈的滲透。

將線上網店銷售結合線下直營店的產品體驗，並引流顧客追加銷售，提升轉化率，是雷軍所奉行的「小米新零售」。而在剛過去內地「618購物節」，小米在微博上透露，其全渠道累計支付金額突破263億元人民幣，創小米歷年大型促銷活動紀錄。當中，小米之家銷額同比增長17%，手機銷量同比增長21%，於京東(09618)、天貓、拼多多等平台均包攬國產手機累計銷量及銷售額雙第一。

昨回購250萬股涉資4455萬元 今年累計回購總額逾27億元

此外，小米正積極在公開市場回購股票，小米報表披露，昨日在聯交所購回250萬股，每股作價介乎17.78至17.84元，涉及總額約4455萬元。自普通決議案(6月6日)通過至今，公司共計購回1611.38萬股，佔股本0.06%。

事實上，自今年3月底以來，小米就開始密集回購股份，今年已累計回購股份10多次，回購總額逾27億元。

高盛：「人車家全生態」品牌價值不斷上升 予目標價23元

高盛近日發表研報指，618購物節期間，小米線上線下渠道的商品交易總額(GMV)達263億元人民幣。預計2024年第二季小米中國智能型手機和物聯網收入將年增9%，季增13%。小米正在打造一個全球領先的綜合技術和網際網路平台，其「人車家全生態」系統中的品牌價值不斷上升，並成功滲透到智能電動車及高端智能手機領域。而在集團的海外擴張和全球月活躍用戶數(MAUs)上升的支撐下，全球物聯網/網際網路收入的結構性增長機會，將降低生態系統產品的客戶獲取成本，並減少業務周期性或提供更高的利潤率可見度。

高盛指，近期小米股價回落，為投資者提供增持機會，集團核心業務(不包括智能電動車)2024年市盈率僅為13倍，小米智能電動車市銷率僅為1倍，予「買入」評級，目標價23元。

陳政深：估值太貴兼不見特別利好消息 暫只宜觀望

（陳政深）

艾德金融執行董事陳政深表示，小米股價急跌相信只因估值太貴，作為手機及家電相關股，其市盈率逾20倍實在太高，就算當它是汽車股，環球車股平均市盈率也只約10倍，小米比人家足足貴了一倍。事實上，小米股價由之前12元升至最高20元，相信部分投資者仍有水位，在現時市況欠佳下自然趁勢沽貨。至於小米首次參與MWC大會、於銅鑼灣開新店等不算特別利好消息，對其估值及收入不會有甚麼幫助，儘管集團早前公布的首季業績及財務報表沒太大問題，但現階段仍只宜觀望，寧吼其他股份。

小米半日跌7.63%收報16.46元，為表現最差藍籌，成交24.13億元。其他科技股也普遍下跌，其中騰訊(00700)跌1.47%報376.4元，阿里巴巴(09988)跌1.99%報71.4元，美團(03690)跌2.91%報113.6元，京東跌2.32%報105.4元，百度(09888)跌1.83%報85.7元，惟網易(09999)升0.2%報150.9元。新能源車股亦普遍下挫，比亞迪(01211)跌2.61%報231.2元，理想(02015)跌1.77%報72元，小鵬(09868)跌0.97%報30.7元，惟蔚來(09866)升2.89%報35.6元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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