《嚟緊炒D乜》莎莎現金充裕，中線上望1.8銀

莎莎國際(00178)主要於亞洲從事化粧品零售業務。集團以「一站式化粧品專門店」概念經營，產品包括護膚品、香水、化粧品、護髮、身體護理產品及美容營養食品等。

（李崇偉攝）



莎莎國際截至2024年3月31日止年度業績，錄得股東應佔溢利2.19億元，按年增長2.8倍；整體毛利增加27.3%至17.83億元，毛利率增長0.8個百分點至40.8%；期內，營業額增加24.8%至43.67億元。



其中，佔總營業額78.1%之香港及澳門特區業務，營業額增長31.4%至34.1億元，分部溢利增長1.1倍至2.34億元，同店銷售增加33.6%。於2024年3月31日，集團於港澳共營運82間店舖，其中澳門有9間店。



內地業務營業額增加9.7%至5.82億元，分部虧損收窄至1713萬元。於2024年3月31日，集團於內地設有32間店舖；另外，東南亞之營業額減少1.7%至3.66億元，分部溢利倒退75.8%至496萬元。期內，馬來西亞地區以當地貨幣計算的同店銷售增長2.5%。於2024年3月31日，集團於馬來西亞設有69間店。



於2024年3月31日，集團之現金及現金等值項目為4.58億元，並無借貸，惟租賃負債6.92億元。



今年首季內地營業額增84%



另外，莎莎國際公布，今年4月1日至6月16日的第一季度，集團的總營業額8.13億元，按年倒退9.5%，當中港澳地區營業額5.79億元，按年倒退21.8%，內地業務之營業額1.52億元，按年增長83.9%。



集團指，雖然北上旅客量目前似乎已漸趨穩定，並成為一種常態，但到訪港澳的旅客數量，非常取決於政策取向以及批准簽證的情況。未來這個地區市場能否維持增長，視乎政府能否因應情況加以修訂政策，包括旅客每次來訪的免稅消費額及一簽多行簽證政策，以吸引更多內地旅客到訪港澳。



商務部今早發布消息，內地與香港、內地與澳門在《關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)機制下經過磋商，同意提高自香港、澳門進境居民旅客攜帶行李物品免稅額度，相關內容納入《CEPA貨物貿易協議》。具體措施由業務主管部門對外公布實施。



本港媒體早前報道，中央政府將公布惠港措施，提高訪港內地旅客免稅額，由目前每次5000元人民幣提高至低於3萬元人民幣。



錢駿認為，提高訪港內地旅客免稅額，對莎莎來說實屬利好消息。睇返技術走勢，莎莎國際於4月中低見0.66銀後反覆回升，今日以小陽燭向上，於100天線爭持，錢駿建議現價0.83銀買入，首站1.2銀，升越此關，中線以1.8銀為最終獲利目標，跌穿0.66銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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