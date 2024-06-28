煤價走勢短期料偏弱，惟神華獲券商力撐股價回升，可以點部署？

Mysteel研調指出，受高庫存及採購需求疲軟影響，煤價短期料延續偏弱走勢，令一眾煤炭股昨日(27日)集體下挫，其中龍頭中國神華(01088)適逢昨日除淨，加上年初至今已累升約45%，股價昨急跌逾半成。不過，隨著今日(28日)「中特估」股份普遍造好，神華半日也回升近3%。大和發表最新研報指，神華繼續超額完成生產目標，股價下行風險有限，滙證則認為煤價大跌空間有限 ，神華仍是受追捧防守股，若想吸納應如何部署？

（網上圖片）

Mysteel：煤價短期料延續偏弱走勢 光大證券：仍有望季節性走強



據Mysteel，當前產地供應增量受限，煤價相對堅挺，支撐市場煤到港成本，而終端電廠高企的庫存繼續對市場形成壓制，且在長協和進口煤穩定供應下，終端整體採購需求延續疲軟。同時非電終端採購體量較小且旺季結束在即，需求釋放有限，迎峰度夏預期兌現尚待時日，加之周三(26日)主力煤企外購價格下調情緒帶動，預計短期內煤價將延續僵持偏弱走勢。



不過，光大證券指，近期持續降水影響了旺季煤價的預期，若後續降水下降，煤價仍有望季節性走強。中泰證券表示，展望未來，動力煤價格仍將呈現高位震盪趨勢，不具備大幅下跌基礎，主要因電廠日耗仍處於攀升過程，需求改善仍在繼續。此外，鐵路優惠政策或將到期，產地和港口煤價倒掛預期加劇。

大和：神華超額完成生產目標 股價下行風險有限

大和發表最新研報，預期今年內地的煤炭產量及平均售價均會開始錄得下跌，惟估計神華股價下行的風險有限，預計跌幅將介乎約5%至10%。當神華2024財年的收益率恢復至7%，追求高收益回報的投資者或會再次買入神華。



該行亦指，除了受盈利表現支撐，神華亦繼續超額完成生產目標。公司2024年首5個月的煤炭產量按年升2.3%，相對於早前業務指引提及公司2024年將減產2.6%。另外，今年第二季度的煤炭價格由每噸800元人民幣升至每噸850元人民幣，減少市場對公司8月盈利表現失望的情緒。神華於下月發布的中期盈利預告，將會是近期值得關注的消息。綜合上述因素，給予神華「持有」評級。

滙證：煤價大跌空間有限 神華仍是受追捧防守股





另滙證近日發表的研報預期，內地現貨煤價未來數月將回落至每噸800元人民幣水平，而水力發電大幅反彈及煤電發電量相應減少，是導致煤價下跌主因，5月煤電發電量按年跌4%，是9個月以來首次下跌。不過，煤價大跌空間有限，山西煤產量恢復情況是未來需要關注的因素，5月山西煤產量按月增8%，但按年仍跌7%，而進口煤價仍處於吸引水平，或會增加沿海地區庫存壓力。



不過，滙證稱，在市況波動下，神華仍是受投資者追捧的防守股，但煤價表現或限制股價近期上升空間，以今年預測息率約5.8厘計，跟其他高息股比較不算突出，維持「持有」評級不變，惟將目標價由31元升至35元。

港股通央企紅利ETF獲國新投資認購 神華為十大成分股之一



值得一提，國資委旗下中國國新控股上周三(19日)在官網發公告，旗下國新投資認購了廣發、南方、景順長城等基金公司發行的首批「中證國新港股通央企紅利ETF」，以傳遞堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極訊號，同時彰顯國有資本運營公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。該ETF追蹤50家港股央企上市公司，中國神華為十大成分股之一。另2024陸家嘴論壇於同日開幕，中證監主席吳清在會上表示，要大力推動上市公司提升投資價值。

溫鋼城：北水料會再買中特估股份 神華回至34元以下可吼

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，神華令人擔心是神華過去偶爾會回試50天線，50天線現正處於約33元，若想加倉或無貨想買入，可待回至34元以下再考慮。

溫鋼城又提到，北水要救市也不會太著力救私人企業，港股中也沒有多少隻股份北水會吼，最多就是買下港交所(00388)、友邦(01299)及滙控(00005)，至於「中特估」股份，若見跌得多，相信北水下一轉會再買返，故可優先選買此類股份。其中神華昨日跌得較多，預測息率回至約6厘半，往績息率則為7厘。他又說，於內地做定期存款卻只有2厘半息，很多人都嗤之以鼻，尤其於內地賣了樓的人往往想將錢放於較高息的地方，現在也沒理財產品可吼，唯有買「中特估」股份，香港此類股份又較高息，若長揸亦較易處理，有其吸引力。

神華半日升2.99%收報36.2元，成交5.52億元。其他煤炭股也普遍回升，中煤能源(01898)升3.01%報9.24元，兗礦能源(01171)升1.45%報11.18元，兗煤澳大利亞(03668)升3.35%報33.9元，南戈壁(01878)升3.01%報3.08元，易大宗(01733)升3.47%報1.49元，蒙古焦煤(00975)升4.04%報9.02元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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