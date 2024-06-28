內房困局 | 遠洋集團遭梅隆銀行清盤呈請，追討4億美元連利息

遠洋集團(03377)公布昨日收到美國紐約梅隆銀行倫敦分行向香港高等法院提出的清盤呈請

遠洋集團表明將極力反對呈請

遠洋集團(03377)公布昨日收到美國紐約梅隆銀行倫敦分行向香港高等法院提出的清盤呈請，內容有關未償還由全資附屬遠洋地產寶財IV發行及由遠洋集團擔保的於2026年到期的3.25%有擔保票據，涉及本金總額4億美元及應計利息。遠洋集團表明將極力反對呈請。

推薦閱讀：

【外圍經濟】歐央行委員：若薪酬增長沒有那麼快，央行可更快減息

歐洲央行管理委員會成員Martins Kazaks表示，如果歐元區的薪酬增長不是那麼快的話，歐洲央行可更快地放鬆貨幣政策......

歷時90分鐘的美國2024年總統選舉首場參選人電視辯論結束，民主黨現任總統拜登和共和黨前總統特朗普時隔4年再度同台發言。拜登多次口齒不清，全程捱打.......



另外，遠洋集團公布，就其當前境外流動資金狀況制定整體解決方案方面取得重大進展。該公司與該集團現有銀團貸款之貸款人之協調委員會之討論，當前已進入後期階段，且預期將於適當時候就整體債務管理安排之主要條款達成協議。

2024-06-28｜恒指上半年原地踏步，但隨著內地推出多項刺激經濟措施，港股下半年可看高一線？｜#連敬涵 #直播｜hot talk 1點鐘

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解