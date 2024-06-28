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內房困局 | 遠洋集團遭梅隆銀行清盤呈請，追討4億美元連利息

28/06/2024

  • 遠洋集團(03377)公布昨日收到美國紐約梅隆銀行倫敦分行向香港高等法院提出的清盤呈請

  • 遠洋集團表明將極力反對呈請

 

內房困局 | 遠洋集團遭梅隆銀行清盤呈請，追討4億美元連利息

　　遠洋集團(03377)公布昨日收到美國紐約梅隆銀行倫敦分行向香港高等法院提出的清盤呈請，內容有關未償還由全資附屬遠洋地產寶財IV發行及由遠洋集團擔保的於2026年到期的3.25%有擔保票據，涉及本金總額4億美元及應計利息。遠洋集團表明將極力反對呈請。

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　　另外，遠洋集團公布，就其當前境外流動資金狀況制定整體解決方案方面取得重大進展。該公司與該集團現有銀團貸款之貸款人之協調委員會之討論，當前已進入後期階段，且預期將於適當時候就整體債務管理安排之主要條款達成協議。

 

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