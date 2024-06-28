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| 半年結－搵錢至上 | AI首選吸金力強聯想 後市揸中特估有保障

28/06/2024

　　美國大選年又大打「中國牌」，從多方面針對中國推出制裁措施。針對醫藥板塊祭出《生物安全法案》，針對晶片及電動車則重收關稅。然而，中國針對半導體產業推出「大基金三期」，AI熱潮亦帶動科特估炒風，但卻非所科特估股份都具備充分AI元素。


　　至於車股則對內憂外患，內有競爭外有歐美關稅，有發展但收入難免受壓，要撈底不如回首中特估。

 

| 半年結－搵錢至上 | AI首選吸金力強聯想 後市揸中特估有保障

(聯想網頁截圖)



阮子曦：聯想AI電腦盈利能力強宜跟進



　　除了中特估外，港股第二季亦掀起「科特估」熱潮，主要追捧具有新質生產力元素股份。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦強調，炒作科特股要視乎個別股份是否真具有AI元素。他舉例如港股晶片股中，雖然中芯(00981)與華虹(01347)都是晶片製造商，但實際上兩間公司都並非主力目前AI市場需求最大的7納米製程，認為兩隻股份只是一同跟炒。


　　他認為港股之中，ASMPT(00522)和聯想(00992)是較具有AI元素的。他指出，雖然AI熱潮帶動全球多隻相關股份爆升，但投資者不宜一次過重倉AI股份，反而揀選個別平均升幅較細，但升勢持續的股份更好，例如聯想。他分析，雖然聯想的AI電腦並非擁有最先進的技術，但旗下AI電腦比舊款電腦在售價上提升不少，消費者更換AI電腦亦是大勢所趨，銷售AI電腦佔比提升，將實際上帶動聯想的毛利，預計將會逐步反映在其業績上，故宜趁股價低迷逐步吸納聯想。

 


　　

| 半年結－搵錢至上 | AI首選吸金力強聯想 後市揸中特估有保障

聯想股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

　　針對AI熱潮，阮子曦提到電力股亦是「科特估」之中較為上游的板塊之一，其中較看好潤電(00836)，認為電改政策下將有利電價提升。此外，他亦看好建滔積層板(01888)，8元水平附近值博，預計上述股份均大有機會發布盈喜。



郭家耀：市場競爭激烈  弱勢車企將被淘汰



　　近期中歐貿易摩擦升溫，繼歐盟宣布對中國生產的電動車加徵關稅後，中國亦宣布對歐盟進口的豬肉展開反傾銷調查。匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀認為，在對中國電動車加徵關稅的議題上，歐盟內部有不同聲音，最終結果尚難判斷。若額外關稅最終執行，個別電動車企或會選擇在歐洲設廠，長遠來說亦可避開關稅。


　　不過郭家耀提到，有能力在歐洲設廠的企業不多，畢竟不少電動車企仍在燒錢的階段，且銷售量亦未達到一定規模。不過車企亦可通過開拓新市場，以減低對歐洲市場的依賴，如東南亞、拉丁美洲和非洲等地區人口龐大，具備一定的潛力。被問及非洲基建配套能否配合電動車普及時，他表示，內地生產的新一代電動車企具有續航能力高的特性，最高約1000公里，夠用兩、三日都不需要充電。


　　然而，郭家耀坦言，目前內地電動車市場內捲，不排除部分弱勢車企將被淘汰。經過激烈競爭後，剩下來的毛利率難免受壓，故他暫時不建議買入電動車股。相反，他個人看好電訊股和石油股，如中移動(00941)和中海油(00883)兩家企業都以內地市場為主，風險低、派息高的特點。中移動可考慮在74元附近買入，目標價80元；而中海油則可在21元可以買入，目標價24元。

 

| 半年結－搵錢至上 | AI首選吸金力強聯想 後市揸中特估有保障

中移動股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

| 半年結－搵錢至上 | AI首選吸金力強聯想 後市揸中特估有保障

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

經濟通通訊社記者佘詩偉、戚朗軒

 

 

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