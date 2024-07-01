港股 | 蕭猷華：人民幣反彈可期，恒指短線料回穩

恒指上周半年結，回顧上半年，恒指累升671點或3.9%，升幅最大的藍籌為中國宏橋(01378)、中海油(00883)及華潤電力(00836)，跌幅最大的藍籌為藥明康德(02359)、藥明生物(02269)及理想汽車(02015)。不過，恒指6月顯著回吐，距離5月20日的高位19706點，調整1988點或10%；上周五（6月28日），恒指低位見17583點，在250天線支持位前及時反彈。目前，港股等待上升催化劑，但下跌空間有限，暫時仍以上落格局為主。



美國公布5月PCE通脹數據，核心PCE按月升0.1%，為半年以內最細漲幅；按年升2.6%，為2001年初以來最低。通脹數據讓投資者鬆一口氣，相信對美國聯儲局減息增強了信心。不過，美國勞動市場仍然堅挺，工資水平偏高，通脹在未來一段時間亦難以明顯回落。但筆者認為在9月減息仍然大機會，因為除了美國大選年的政治因素之外，西方國家亦開始減息，包括歐洲、加拿大及瑞士，加上聯儲局主席鮑威爾表明，只要有信心通脹回落，不需要等到通脹落到2%，已經可以減息。預期美匯指數短期在106水平有阻力，美元若下跌，中港股市將會反彈。

日圓有機會在央行干預下回升，對中港股市有利。（資料圖片）

另一方面，日圓跌至38年歷史新低，兌美元跌穿161水平，筆者認為日本央行很快會作出干預，日圓有機會回升至157水平，人民幣亦會反彈，對港股有利，預期恒指短線波幅區間在17500點至18500點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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