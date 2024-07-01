  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

港股 | 蕭猷華：人民幣反彈可期，恒指短線料回穩

01/07/2024

　　恒指上周半年結，回顧上半年，恒指累升671點或3.9%，升幅最大的藍籌為中國宏橋(01378)、中海油(00883)及華潤電力(00836)，跌幅最大的藍籌為藥明康德(02359)、藥明生物(02269)及理想汽車(02015)。不過，恒指6月顯著回吐，距離5月20日的高位19706點，調整1988點或10%；上周五（6月28日），恒指低位見17583點，在250天線支持位前及時反彈。目前，港股等待上升催化劑，但下跌空間有限，暫時仍以上落格局為主。


　　美國公布5月PCE通脹數據，核心PCE按月升0.1%，為半年以內最細漲幅；按年升2.6%，為2001年初以來最低。通脹數據讓投資者鬆一口氣，相信對美國聯儲局減息增強了信心。不過，美國勞動市場仍然堅挺，工資水平偏高，通脹在未來一段時間亦難以明顯回落。但筆者認為在9月減息仍然大機會，因為除了美國大選年的政治因素之外，西方國家亦開始減息，包括歐洲、加拿大及瑞士，加上聯儲局主席鮑威爾表明，只要有信心通脹回落，不需要等到通脹落到2%，已經可以減息。預期美匯指數短期在106水平有阻力，美元若下跌，中港股市將會反彈。

 

港股 | 蕭猷華：人民幣反彈可期，恒指短線料回穩

日圓有機會在央行干預下回升，對中港股市有利。（資料圖片）

 

　　另一方面，日圓跌至38年歷史新低，兌美元跌穿161水平，筆者認為日本央行很快會作出干預，日圓有機會回升至157水平，人民幣亦會反彈，對港股有利，預期恒指短線波幅區間在17500點至18500點。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03160

華夏日股對沖

21.340

異動股

01872

冠轈控股（新）

0.370

異動股

08590

善裕集團控股

0.340

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,118.86
    -45.20 (-0.115%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,460.48
    -22.39 (-0.408%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,732.60
    -126.08 (-0.706%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.570
變動率︰+2.693%
較港股︰-6.23%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.613
變動率︰+1.810%
較港股︰-0.58%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升37.030
變動率︰+1.717%
較港股︰-0.99%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.822
變動率︰+1.578%
較港股︰-0.73%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升3.670
變動率︰+1.944%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌25.840
變動率︰-1.599%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌142.670
變動率︰-1.999%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌15.440
變動率︰-3.379%
精選美股 More
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升509.260
變動率︰+4.691%
MRK
默沙東
按盤價(USD)︰跌123.800
變動率︰-4.637%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-7.256%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰跌75.370
變動率︰-19.981%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/07/2024 07:17 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：28/06/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/07/2024 07:17 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03160 華夏日股對沖
  • 21.340
  • 01872 冠轈控股（新）
  • 0.370
  • 08590 善裕集團控股
  • 0.340
  • 02415 梅斯健康
  • 1.840
  • 02172 微創腦科學
  • 6.240
股份推介
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.050
  • 目標︰$1.41
  • 01193 華潤燃氣
  • 27.350
  • 目標︰$29.55
  • 02588 中銀航空租賃
  • 56.000
  • 目標︰$60.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.900
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 4.050
  • 目標︰$4.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 372.400
  • 00005 滙豐控股
  • 68.300
  • 02013 微盟集團
  • 1.380
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 34.050
  • 00001 長和
  • 37.400
報章貼士
  • 01651 津上機床中國
  • 10.600
  • 目標︰$11.30
  • 02121 創新奇智
  • 5.170
  • 目標︰$6.00
  • 02313 申洲國際
  • 76.450
  • 目標︰$86.50
熱炒概念股
  • 電力 More
  • 01816 中廣核電力
  • 3.440
即時重點新聞

28/06/2024 17:59  港交所：就建議下調香港證券市場股票最低上落價位進行諮詢

28/06/2024 09:39  港澳進境居民旅客物品免稅額最高1.5萬，7月羅湖等6口岸實施

28/06/2024 16:53  《盤後部署》恒指靠穩料250天線有支持，中國軟件反彈上望5元

28/06/2024 17:52  《匯思－余偉文》金管局：短期簽開展中港跨境支付互聯互通備忘錄

28/06/2024 16:43  吉利汽車(175)首季純利升1.19倍至15.6億人民幣

28/06/2024 17:48  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６２億元，買中移動沽盈富

28/06/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】摩通升電能至「增加權重」，高盛升海底撈至中性

28/06/2024 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎現金充裕，中線上望１﹒８銀

28/06/2024 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒８０８３，兩周拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：人民幣反彈可期，恒指短線料回穩新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周焦點 | 英國大選，民調預示工黨上台，美國公布6月就業報告 新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 一周高息合集，銀行高息搶短期定存，3個月定存利率誰稱冠？新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

拜登是否退選，要看兩位女人
人氣文章

港是港非．李慕飛

放榜前夕談死亡之卷
人氣文章

Foodie What’s On

珠海好去處 | 網民評選珠海7大必食餐廳！¥38.8平食滋補魚翅撈飯！現切牛肉、超大Size爆汁生蠔火鍋
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Gucci Garden博物館2024最新展覽：從80年代到最新Tennis系列，見證新舊經典時空交替
人氣文章

Watch & Jewelry

Hublot為歐洲盃推出全新腕錶！戴上這些亮麗之作，為心愛的球隊打氣！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

淮揚菜泰斗炮製「乾隆南巡宴」！36道菜皇帝御膳餐單：時令花雕紫蟹、升級版文思豆腐、特色三套鴨湯，嘗盡山珍海錯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中暑 | 東莞女工36℃高溫下工作！全身發滾、肌肉痙攣送院確診熱射病！醫生：死亡率超50％！即睇3大中暑症狀+降溫急救法
人氣文章
失智症 | 中醫拆解失智症症狀、成因！與心肺腎脾胃有關？用針灸活血化瘀+2種方法刺激大腦
人氣文章
癌症治療 ︳ 癌症晚期不再是無藥可醫！甚麼是標靶治療、免疫治療？哪些腫瘤最惡易復發難斷尾？癌症多久無復發屬痊癒？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/06/2024 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/07/2024
港股 | 蕭猷華：人民幣反彈可期，恒指短線料回穩
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

亞洲追求「王道蕩蕩」，大國無懼「孤家寡人」

27/06/2024 15:50

大國博弈

FX MONDAY｜日圓(JPY)弱不見底？｜美匯(DXY)...

24/06/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金