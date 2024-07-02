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新能源車6月銷售佳惟全年仍難達標，蔚小理邊隻最值博？

02/07/2024

　　內地新能源車企相繼公布6月交付量，銷售表現普遍良好，其中比亞迪(01211)6月銷量按年升35%至34.2萬輛，創單月新高。理想汽車(02015)經短暫低迷後，6月強勢反彈交付4.78萬輛車，按年升47%。蔚來(09866)6月交付逾2萬輛車，按年增98%，亦創銷量新高。而今年以來表現較落後的小鵬汽車(09868)6月交付量按年增24%，但仍徘徊於1萬輛附近。雖然新能源車企6月銷售表現不錯，但上半年銷量大多未達全年目標一半，今早(2日)股價個別發展，惟「蔚小理」齊造好，理想更升逾半成。

 

 （理想汽車網頁截圖）

 

比亞迪6月銷量按年升35%　理想6月交付4.78萬輛升47%

 

　　比亞迪6月銷量約34.2萬輛，按年升35%，按月升3%，創單月銷量新高，而上半年累計銷量約161.3萬輛，按年升28.5%。不過，集團近兩個月海外銷量回落，6月海外銷量為2.7萬輛，5月則為3.75萬輛，4月海外銷量超越4萬輛。今年上半年，累計實現海外銷量達20.34萬輛，已接近去年全年海外24.3萬輛銷量。

 

　　理想汽車6月交付新車約4.78萬輛，按年增46.7%，按月增36%，而第二季度交付約10.9萬輛，按年增25.5%。截至6月30日，累計交付約82.2萬輛。集團指，理想L6月交付量突破兩萬輛，二季度以來，集團重回中國新勢力品牌銷量榜首，並在20萬元人民幣以上新能源汽車市場斬獲中國汽車品牌銷量冠軍。7月初，將向所有理想汽車AD Max用戶推出無高清地圖的NOA(導航輔助駕駛)。

 

蔚來6月交付逾2萬輛按年增98%　小鵬交付逾1萬輛增24%

 

　　蔚來6月交付2.12萬輛汽車，按年增98.1%，按月增3%，當中包括約1.15萬輛電動SUV以及9628輛電動轎車。今年第二季度交付約5.7萬輛汽車，按年增約1.44倍；今年上半年，累計交付達8.74萬輛，按年增60.2%。而截至6月30日，累計交付量約53.7萬輛。

 

　　小鵬汽車6月交付量為10668輛，按年增24%，按月增5%；第二季合共交付30207輛車，按年增30%，按季增38%。今年1至6月，小鵬汽車累計交付新車共52028輛，按年增26%。


　　此外，零跑(09863)6月交付2.01萬輛新車，按年增52%，按月增11%，上半年合計交付8.67萬輛新車。吉利汽車(00175)旗下極氪6月交付新車2.01萬輛，按年增89%；上半年交付達8.79萬輛，按年增106%。另小米汽車官宣，6月小米SU7交付量逾1萬輛，並預計7月交付量持續破萬。數據顯示，小米SU7在4月交付7058輛，5月交付8630輛。

 

大摩：內地電動車6月銷售表現亮麗　達成次季目標

 

　　摩根士丹利發表研報指，內地主要電動車公司在6月的銷售表現亮麗，達成次季目標。其中理想在6月交付47774輛車，按年升47%，其次季交付量達10.86輛亦達到公司指引的10.5萬至11萬輛；蔚來6月交付達21209輛按年升98%，而次季交付5.74萬輛超公司指引上限；小鵬上月交付按年升24%達10688輛，次季交付量3.28萬輛稍微超過公司預期。


　　另大摩指，比亞迪6月交付為34萬輛，按年升35%，次季銷售量為98.2萬輛，與市場預期的100萬輛大致相同。而極氪6月交付了20106輛，按年升89%，大致符合市場預期，上半年交付量為8.79萬輛，意味下半年需要提升其每月平均銷售至2.37萬輛，才可達到全年銷售目標23萬輛。

 

比亞迪上半年完成全年銷量目標44.7%　小鵬完成率不足兩成

 

　　儘管新能源車企6月普遍銷售同比顯著增長，但要完成全年銷售目標仍有難度。據外媒統計比亞迪在第二季售出近100萬輛車，創下紀錄，但上半年仍然僅完成全年銷量目標的44.7%。其他新勢力品牌方面，理想、蔚來、極氪上半年均完成了全年銷量目標三成以上，小鵬汽車完成率則不足兩成。

 

黃瑋傑：蔚來小鵬銷售勢頭未必可持續　理想股價已反映銷量遠未達標


　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，新能源車6月整體銷量理想，乘聯會之前曾公布6月頭3周車市表現，整體乘用車銷售增長3%，新能源車則有不錯升幅，反映6月傳統燃油車需求弱，被新能源車搶去部分市場份額。不過，新能源車企尤其蔚來及小鵬之前月度銷量較波動，6月的銷售勢頭未必可持續，其中蔚來試過銷量創完新高後回落，銷量較平穩反而是沒有上市的華為「問界」，6月賣出逾4萬部車。其實，車企每月公布銷售數字，全年銷量能否達標及距離目標有多遠，市場心中有數，亦會預先反映於股價之上，例如理想上半年股價跌了一半，而距離3月高位跌得更多，已反映銷量與年初所訂目標距離很遠。

 

新能源車

（《開市Good Morning》節目截圖）

 

　　新能源車股今早表現各異，比亞迪半日跌1.38%收報228.8元，理想升5.26%報74元，蔚來升2.2%報34.8元，小鵬升2.03%報30.15元，零跑跌5.78%報25.25元。小米(01810)則升0.49%報16.56元。傳統車股普遍下跌，其中吉利跌1.59%報8.65元，長汽(02333)跌3.49%報11.62元，東風(00489)跌0.9%報2.21元，惟廣汽(02238)升0.73%報2.78元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評新能源車股及大市，立即重溫

 

 

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