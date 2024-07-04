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《午市前瞻》中特估撐市惟獨食難肥 京東競購英企但料出價會節制

04/07/2024

　　恒生指數半日報17988，升9點或不足0.1%，主板成交近510億元。恒生中國企業指數報6457，升1點或不足0.1%。恒生科技指數報3644，升17點或0.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及建行(00939)；騰訊報379.4元，無升跌，升0元或0%，成交33.64億元；美團報119.8元，升2.7元或2.3%，成交24.35億元；建行報5.49元，升0.13元或2.4%，成交22.34億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及建行。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及商湯(00020)；商湯報1.58元，跌0.04元或2.5%，成交10.58億元。


葉尚志：恒指需破18520才扭轉跌勢



　　港股升勢乏力，早市升抵20天線後略見阻力。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，市況近日略為轉好，主因中特估再次成為撐市主力，但獨食難肥下市場正觀望會否出現其他可以接力炒作的板塊，否則單靠中特估始終上升動力不足。雖然今日上海舉行的世界人工智能大會開幕，但能否成為撐市主力仍有待資金表現。

 

《午市前瞻》

 (網上圖片)

 

　　葉尚志分析，港股5月高見19706後便反覆回吐，呈現一浪低於一浪走勢，如果恒指今次反彈未能突破上一個微型浪頂18520，短線則難以改寫反覆偏軟局面，向下尋底只是時日問題。

 

《午市前瞻》

京東集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)


拼多多海外強勢，市場關注阿里京東出海進程



　　京東(09618)日前宣布加大發展下沉市場，將旗下京喜業務由直營轉為自營。此外，有傳京東已加入競投英國速遞公司Evri的股權，與阿里巴巴(09988)旗下菜鳥共同競爭。葉尚志指今年初起電商股早已展開低價戰，在強勁競爭之下，中資三大電商始終首選拼多多，阿里及京東看低一線。如今英國速遞公司股權競投，正是阿里及京東爭取出海的一大機會，預計兩間海外業務佔比較低的電商龍頭都有意一爭。但他指出，兩間公司如今並非積極擴張的燒錢階段，認為即使爭亦未必會奮不顧身地出價。

 

《午市前瞻》

京東健康股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

京東、京健有機會再穿底



　　走勢而言，京東早前隨大市反覆，周二(2日)跌穿100元關後有反彈力道，葉尚志坦言618銷情無甚驚喜，隨後股價便向100元尋底，未有利好消息下短線反彈至110元會有阻力，再穿100元機會亦不少。同系京東健康(06618)日前反彈，惟股價同樣弱勢，再穿20元底機會同樣不少。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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