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上調旗艦即食麵售價，行業下半年有望復甦，康師傅息高可吼位吸？

05/07/2024

　　康師傅(00322)自本月起上調旗艦即食麵售價，刺激股價今早(5日)最多飆5.8%高見10.6元，創去年10月中以來新高。另中金日前發表報告，料食品飲料行業下半年溫和復甦，偏好康師傅及統一企業(00220)等股份。不過，康師傅即食麵漲價的新聞不久前登上各大媒體熱搜，這亦是公司第N次提價，股價也自2月底累升三成，相信市場早有預期，惟有券商指其股息率可達7.5%具吸引力，或可吼位吸納。

 

（康師傅官網截圖）

 

本月起上調經典系列即食麵售價　5月已向經銷商發調價通知


　　內地網民發現，康師傅自7月1日起上調部分泡麵產品價格，隨後康師傅在電商平台官方旗艦店的客服向小食代證實，康師傅經典系列即食麵確已全國統一調價。康師傅官方指出，本次價格上調涉及的即食麵只有「經典系列產品」，一共包含16款口味，如康師傅紅燒牛肉麵、香辣牛肉麵、藤椒牛肉麵、香菇燉雞麵等等，覆蓋了大部分最為消費者所熟知的口味。


　　早於5月，康師傅便已向經銷商下發了調價通知，建議上調經典系列產品零售價，桶裝麵的建議零售價由4.5元調整至5元，一桶上漲0.5元；袋裝麵的建議零售價由2.8元調整至3元，一袋上漲0.2元。

 

中金料食品飲料行業下半年溫和復甦　偏好康師傅統一萬洲等

 

　　中金日前發表食品飲料報告指，下半年看好三條投資主題，包括高增長賽道龍頭、高股息以及現金儲備充沛有潛在提升派息能力的個股、低估值且有望迎來邊際改善標的。上半年食品飲料行業弱復甦，出行旺盛但餐飲鏈復甦慢於預期，啤酒、速凍、B端調味品恢復較弱；白酒板塊春節略超預期，主因返鄉人口較多及節日效應，第二季進入淡季後消費較為平淡。目前市場對板塊預期低位，龍頭公司估值回落，板塊具有長期配置價值。


　　展望下半年，中金認為，食品飲料行業在宏觀政策和消費刺激政策持續推出的背景下，有望實現溫和復甦，力度與居民收入預期、CPI走勢等密切相關。白酒板塊在加速集中分化背景下，龍頭酒企將加速收割行業份額，全年業績目標達成概率較高；大眾品板塊受益於成本下行、效率提升，利潤率有望實現穩中提升，維持食品飲料個股的盈利預測與估值，H股偏好康師傅、統一企業、萬洲(00288)、珍酒李渡(06979)、潤啤(00291)、蒙牛乳業(02319)、頤海(01579)。

 

建銀國際：料康師傅下半年銷售好轉　股息率達7.5%具吸引力

 

　　另建銀國際早前發表研報指，由於消費情緒疲弱，市場對速食麵需求減弱，康師傅3至5月速食麵銷售放緩，因此將其上半財年速食麵銷售預測由原預期增長1%，下調至下降2%。不過，由於消費情緒正在改善，加上夏季將推動需求，預期下半財年表現將逐步好轉，料期間康師傅速食麵及飲料收入分別增長3%及8%，兩業務毛利率分別改善至28.5%及31.8%，將其目標價由9.3元升至9.9元，維持「跑贏大市」評級，相信集團將維持100%派息比率，股息收益率達到7.5%吸引水平。


　　滙證則指，康師傅股價自2月底至今累升三成，跑贏大市及同業，主要反映加價、低估值及高股息率等利好因素，相信現時估值已反映大部分利好因素。而康師傅基本面仍然疲弱，今年以來速食麵業務復甦速度較預期慢，因此調低速食麵今年收入增長預測，由原來3%降至1%，飲料業務收入增長預測則維持6%不變。另輕微下調今年至2026年收入預測，3個年度毛利率預測介乎約30%至31%，以此估計上半年收入增長2.6%，純利則增長7.6%，由於估值已達合理區間，加上短期欠缺催化劑，將其評級由「買入」降至「持有」，但對夏季飲料業務復甦及速食麵業務符合預測有信心，將目標價由9.7元升至10.4元。

 

去年盈利按年升18.4%　末期息連特息共派55.32分人幣


　　值得一提，康師傅早前公布去年業績，全年公司股東應佔溢利31.2億元人民幣，按年升18.4%，派末期息27.66分及特別息27.66分人民幣，共派55.32分人民幣，增18.4%。期內收益804.2億元人民幣，升2.2%；毛利244.7億元人民幣，升6.9%；毛利率30.42%，升1.33個百分點。


　　其中方便麵業務收益按年跌2.8%至287.9億元人民幣，佔集團總收益35.8%。因原材料價格下降及售價有利，使方便麵毛利率提高3.05個百分點至27%，令方便麵事業全年公司股東應佔溢利提高46.1%至20.1億元人民幣。飲品業務收益則升5.4%至509.4億元人民幣，佔集團總收益63.3%。期內因原材料價格下降及組合變化，使飲品毛利率提高0.15個百分點至32.1%。由於分銷成本率按年提高，令飲品事業全年公司股東應佔溢利下降8.6%至12.6億元人民幣。

陳樂怡：受惠暑假出行兼高息具防守性　回至9.6元可吸

 

上調旗艦即食麵售價，行業下半年有望復甦，康師傅息高可吼位吸？

（陳樂怡）

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，康師傅即食麵加價會是其股價短期催化劑，惟此前一直已有傳聞，今次公司落實加價只是符合預期。惟除加價外，今年原材料價格回穩，亦有助公司提升利潤率。但要留意，雖然即食麵銷售可受惠消費降級，但行業競爭激烈，美團(03690)也推出低價外賣，加價未必有助增加收入。不過，現正值暑假，多了人出行旅遊，對飲料及即食麵的需求會增加。再者，康師傅屬高息股，就算息率未必可達7.5厘，2024年也有6.5厘息，管理層早前又表明維持100%派息比率，股價具防守性，可待回至20天線約9.6元吸納。

 

　　康師傅半日升2.6%收報10.28元，為表現最佳藍籌，成交1.29億元。其他食品飲料股普遍向下，萬洲跌2.86%報5.09元，統一企業跌0.28%報7.07元，中國旺旺(00151)跌0.43%報4.68元，農夫山泉(09633)跌2.68%報34.5元，蒙牛乳業跌3.01%報14.2元，潤啤跌0.76%報26.2元，青啤(00168)跌0.72%報48.55元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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