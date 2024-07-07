一周部署 | 英保守黨結束近15年執政，鮑威爾出席聽證會受關注

下周焦點數據或消息較分散。周初焦點將落在聯儲局主席鮑威爾在國會聯合經濟委員會的聽證會，觀望他對通脹及利率前景會否發表具前瞻性的看法。周三（10日）焦點將是內地公布6月份CPI，投資者關注內地通縮風險，而新西蘭儲備銀行公布議息結果，市場關注新西蘭會否亦啟動減息周期。周四（11日）德國公布6月份CPI，歐洲央行已經減息，市場關注德國通脹數據會否強化歐洲央行的減息前景。



英國大選結果一如各屆預期，保守黨結束長達近15年的執政。點票正在進行中，然而，工黨已經取得下議院410個席位，超過了650個議席中，成為單一大多數黨所需的326席。保守黨暫時取得119席，英國自民黨則暫以71席進佔第三勢力。另一方面，由於最新點票結果顯示，蘇格蘭民族黨（SNP）暫時取得下議院8個席位，化解了市場對蘇格蘭再次要求進行脫英公投的風險，英鎊匯價偏穩，惟投資者仍將關注英國政壇變天後，其外交政策及內部政策取態會否明顯改變，又如何影響英國整體經濟表現。



另一方面，法國國民議會選舉將於7月7進行次輪投票，根據周三和周四公布的四項民調，勒龐領導的國民聯盟及其盟友將取得577席中的190至250席，遠低於得以通過法案並推動議程所需的289席。法國國民議會次輪投票中將有501個選區供候選人爭奪。國民聯盟在首輪投票中奪得37個選區，得票率為33.2%。



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*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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