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港股 | 午市前瞻 | 恒指望守穩17500 快手AI無特色料50元受阻

08/07/2024

　　恒生指數半日報17832，跌195點或1.1%，主板成交近479億元。恒生中國企業指數報6389，跌81點或1.3%。恒生科技指數報3583，跌66點或1.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、建行(00939)及工行(01398)；騰訊報379.4元，跌3元或0.8%，成交21.23億元；建行報5.46元，跌0.08元或1.4%，成交17.65億元；工行報4.78元，跌0.05元或1%，成交14.01億元。國指三大成交股份依次為騰訊、商湯(00020)及建行；商湯報1.4元，跌0.21元或13%，成交18.21億元。科指三大成交股份依次為騰訊、商湯及美團(03690)；美團報118.2元，跌1.5元或1.3%，成交10.95億元。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

(快手可圖網頁截圖)

 

 

溫鋼城：炒港股吼中特估才有希望



　　港股弱勢未改，半日跌逾200點，早盤低見17530，逼近250天線關口。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指並非一定守得著牛熊線，短中線最悲觀有可能下試17000水平，但預計大幅跌穿機會不大，本周亦較大機會可以守穩17500，預計周內於17500至18100上落。他強調，港股中最有指望為中特估系列，建議投資者於跌市內部署中特估便可，風險胃納較高的投資者則可揀晶片或電力股等科特估概念股份。



快手短線反彈難長升



　　快手(01024)於上周六(6日)上海舉行的世界人工智慧大會(WAIC)宣布，旗下AI文生圖大模型「可圖」正式開源，同時AI生成影片大模型「可靈」升級，推出更清晰的高畫質版，單次生成的文生視頻時長增加至10秒。快手股價今早未見大升，半日最多升逾2%，觸及10天線即受阻。


　　溫鋼城坦言，快手旗下的AI大模型對比其他公司出品並無特別之處，預計消息難以帶動股價表現。以走勢而言，他指快手近期已回落至44至45元水平，為4月所造低位，預計股價於此一關鍵水平將有反彈，短線有望回升至50元，但要升至60元就有非常高的難度，始終股份持續捱沽，中長線走勢難言向好。

 

 

港股 | 午市前瞻 |

快手股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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